Seniorów nie stać na święta. Na zakupach muszą oszczędzać

Świąteczne zakupy

Święta Bożego Narodzenia za pasem. Niestety, wielu emerytów nie może zaszaleć na świątecznych zakupach. Jak wynika z badania UCE RESEARCH i Grupy Offerista, 49,4 proc. Polaków zamierza w tym roku bardziej niż w zeszłym oszczędzać na świątecznych wydatkach, tj. m.in. zakupach, prezentach i wyjazdach. Kolejne 39,6 proc. pytanych osób nie zamierza oszczędzać na organizacji świąt bardziej niż w w 2023 r., a 9,5 proc. ankietowanych nie ma wyrobionej opinii w powyższej kwestii. Świąt Bożego Narodzenia nie planuje w ogóle obchodzić 1,5 proc. uczestników badania - podaje PAP.

"Polacy widzą, że inflacja znowu idzie w górę, choć ma wyraźnie niższy wskaźnik niż rok temu. Rodacy nie chcą rezygnować z oszczędzania, mimo że wiele badań na rynku wskazuje na lekką poprawę nastrojów konsumenckich. (...) Sytuacja może się zmienić dopiero, gdy Polacy zobaczą w swoich portfelach i we własnych gospodarstwach domowych faktyczną poprawę, a to przecież nie wydarzy się z dnia na dzień. To raczej jest dłuższy, wielomiesięczny proces" - ocenił współautor raportu Robert Biegaj z Grupy Offerista, cytowany w informacji opisującej raport.

Seniorzy oszczędzają na świętach

Jak przekazano w informacji, w bardziej oszczędny sposób do organizacji świąt podchodzą kobiety. W tej grupie 55,4 proc. respondentek wskazało na zamiar większego oszczędzania. W przypadku mężczyzn, takie plany zadeklarowało 42,7 proc. Dodano, że bardziej oszczędną organizację świąt zadeklarowały również głównie osoby w wieku 75-80 lat - 64,3 proc. odpowiedzi, osoby z miesięcznym dochodem netto poniżej tysiąca zł - 65,7 proc. oraz mieszkańcy miast liczących od 5 tys. do 19 tys. ludności - 59 proc.

W informacji wskazano również, że 44,3 proc. z grupy, która zamierza ostrożniej wydawać pieniądze na święta niż rok temu, chce oszczędzać "na wszystkim po trochu", 37 proc. planuje zaoszczędzić na napojach alkoholowych, 34,8 proc. na ozdobach świątecznych, a 29,2 proc. na artykułach spożywczych. Dodano, że dalej w zestawieniu znalazły się wyjazdy świąteczne i prezenty dla rodziny - odpowiednio: 26 i 22,3 proc.

"Polacy, którzy nie mają wyboru i muszą oszczędzać na przygotowaniu do świąt, ograniczają się na tym, na czym właściwie, od strony komercyjnej, w dużej mierze opiera się świętowanie, czyli na dobrym jedzeniu i obdarowywaniu swoich bliskich. I po tych wynikach widać, że nie jest zbyt dobrze. Zwłaszcza mało kto chciałby oszczędzać na jedzeniu, a już w szczególności podczas świąt, które de facto są raz w roku" – ocenił również Biegaj.