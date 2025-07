Powstanie instytucja Rzecznika Praw Rolników? To nowa inicjatywa PSL

Rola i Zadania Rzecznika Praw Rolników

Maliszewski w rozmowie z PAP wyjaśnił, że Rzecznik Praw Rolników ma wspierać rolników, gdy nie są w stanie samodzielnie uzyskać porady prawnej lub sformułować odwołania od niekorzystnych decyzji.

- Rzecznik Praw Rolnika będzie też wypowiadał się w sprawach ważnych dla rolnictwa - dodał poseł PSL.

Funkcję tę, zgodnie z projektem, miałby pełnić prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych, co ma zapewnić niezależność od wpływów politycznych.

- W naszym projekcie nie jest to oddzielna osoba powoływana w jakimś konkursie, czy przez premiera, czy przez ministra rolnictwa. W naszym projekcie funkcję Rzecznika Praw Rolników pełni prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych i nie zależy to od nazwiska tylko od funkcji - podkreślił poseł.

PSL planuje również utworzenie filii Rzecznika Praw Rolników w województwach, gdzie rolę tę pełniliby prezesi wojewódzkich izb rolniczych, co zapewniłoby dostępność pomocy prawnej na poziomie lokalnym.

PSL dąży także do rozszerzenia i wzmocnienia kompetencji izb rolniczych. Jak zauważył Maliszewski, izby rolnicze często sygnalizują, że posiadają zbyt małe uprawnienia ustawowe. Ten projekt również miałby wzmocnić ich kompetencje.

PSL będzie skonsultować projekt z rolnikami

Maliszewski poinformował, że projekt ustawy został skonsultowany z rolnikami. Wyraził nadzieję, że inicjatywa ta zyska poparcie w Sejmie, biorąc pod uwagę oczekiwania i głosy posłów komisji rolnictwa.

- Będziemy oczywiście rozmawiać z partnerami wtedy, kiedy się odbędzie pierwsze czytanie projektu, albo przed tym pierwszym czytaniem po to, aby poznać ich opinię. Ale patrząc na zachowania, oczekiwania i głosy, jakie się pojawiają wśród posłów komisji rolnictwa i w Sejmie, to naszym zdaniem powinien on uzyskać akceptację - zaznaczył poseł PSL.

Poseł Maliszewski wyraził przekonanie, że ustawa ta, po ewentualnym uchwaleniu przez Sejm, zyska poparcie prezydenta Karola Nawrockiego. Argumentował, że Nawrocki wielokrotnie odwoływał się do głosów rolników i ich sytuacji, a także został w dużej mierze wybrany dzięki ich poparciu.

- Nie widzę racjonalnego uzasadnienia, żeby ten projekt nie został przez niego poparty - stwierdził.

Jak będzie powoływany rzecznik rolników?

Projekt ustawy PSL zakłada, że minister właściwy do spraw rolnictwa będzie powoływał prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych na funkcję Rzecznika w terminie 7 dni od dnia wyboru prezesa przez Krajową Radę.

W uzasadnieniu projektu podkreślono, że instytucja Rzecznika Praw Rolników jest niezbędna ze względu na liczne sytuacje, w których interesy rolników są zagrożone w relacjach prawnych z władzami publicznymi, podmiotami gospodarczymi oraz partnerami handlowymi.

- Instytucja ta jest bardzo potrzebna polskim rolnikom, których interesy są narażone na szwank w wielu relacjach prawnych z władzami publicznymi, z podmiotami gospodarczymi i partnerami handlowymi, w sporach cywilnoprawnych i innych podobnych sytuacjach - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Wnioskodawcy zwracają uwagę, że rolnicy często znajdują się w słabszej pozycji w sporach i nie zawsze mają wystarczające środki na komercyjną pomoc prawną.

- Rolnicy z reguły są w tych konfliktowych sytuacjach stroną słabszą, a ich sytuacja materialna nie zawsze pozwala na komercyjną pomoc prawną. Celem wprowadzanej regulacji prawnej jest zapewnienie rolnikom bezpieczeństwa ekonomicznego i prawnego, aby mogli oni z kolei zapewnić Polakom bezpieczeństwo żywnościowe - podkreślają wnioskodawcy projektu.

Rolnicy na granicy