Upadłość konsumencka pozwala seniorom na legalne wyjście z długów poprzez postępowanie sądowe

Emeryci z najniższym świadczeniem mogą uzyskać całkowite umorzenie zobowiązań bez ustanawiania planu spłaty

Postępowanie w trybie uproszczonym trwa od 6 do 8 miesięcy i nie wymaga dużego zaangażowania sądu

Długi alimentacyjne, renty odszkodowawcze i kary sądowe nie podlegają umorzeniu w żadnym trybie

Upadłość konsumencka – sposób na umorzenie długów emerytów

Upadłość konsumencka to legalne narzędzie dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Reguluje je ustawa Prawo upadłościowe z 28 lutego 2003 roku. Każdy, kto stał się niewypłacalny i nie może regularnie spłacać zobowiązań, ma prawo ogłosić upadłość.

Dla wielu emerytów to ostatnia deska ratunku. Utrata zdrowia, śmierć współmałżonka czy inne zdarzenia losowe mogą doprowadzić do spirali zadłużenia. Wierzyciele domagają się spłaty, komornik zajmuje świadczenie emerytalne, a senior zostaje praktycznie bez środków do życia.

Postępowanie w trybie uproszczonym jest możliwe, gdy dłużnik nie prowadził firmy, nie ma wielu wierzycieli ani skomplikowanego majątku. Cały proces trwa wtedy od 6 do 8 miesięcy.

Plan spłaty wierzycieli – jak działa umorzenie zobowiązań?

Sąd może ustalić plan spłaty dostosowany do możliwości finansowych emeryta. Taki plan obejmuje zazwyczaj okres nie dłuższy niż 36 miesięcy. Po jego wykonaniu wszystkie pozostałe zobowiązania zostają definitywnie umorzone.

W postanowieniu sąd określa:

listę wierzycieli objętych planem spłaty

sposób podziału środków z masy upadłości

okres regulowania zobowiązań

wysokość długu do umorzenia po zakończeniu planu

Jeśli dłużnik doprowadził do zadłużenia przez rażące zaniedbanie, okres spłaty może zostać wydłużony do 84 miesięcy. Po wykonaniu planu senior odzyskuje pełną swobodę finansową.

Które długi emerytów mogą zostać umorzone?

Upadłość obejmuje wyłącznie zobowiązania powstałe przed jej ogłoszeniem. Bieżące rachunki – czynsz, opłaty za media, telefon – trzeba nadal regulować.

Nie podlegają umorzeniu:

długi alimentacyjne

renty i odszkodowania za spowodowanie choroby lub śmierci

kary i grzywny sądowe

zobowiązania umyślnie zatajone we wniosku

Wszystkie inne zobowiązania mogą zostać objęte postępowaniem upadłościowym i umorzone.

Majątek emeryta w postępowaniu – co pozostaje w rękach dłużnika?

Syndyk sprzedaje wartościowy majątek upadłego, aby zaspokoić wierzycieli. Dotyczy to nieruchomości, samochodu czy innych cennych przedmiotów. Sąd może jednak wydzielić kwotę na wynajem mieszkania przez rok lub dwa lata.

Syndyk nie może zająć:

podstawowego wyposażenia mieszkania

ubrań i żywności

sprzętów codziennego użytku

narzędzi niezbędnych do pracy

Z emerytury syndyk może potrącić maksymalnie 75 procent świadczenia. Seniorowi musi pozostać co najmniej 1331,03 zł netto do dyspozycji.

Warunkowe umorzenie długu – rozwiązanie dla emerytów bez majątku

Sąd może warunkowo umorzyć długi bez ustanawiania planu spłaty. Dotyczy to osób, które obecnie nie mogą spłacać żadnych zobowiązań, ale ich sytuacja może się poprawić.

Jeśli w ciągu 5 lat wierzyciel udowodni, że dłużnik odzyskał zdolność do spłat, sąd może przywrócić obowiązek regulowania długu. Jeśli nikt takiego wniosku nie złoży – zobowiązania zostają całkowicie umorzone.

W tym okresie emeryt musi co roku składać sprawozdanie ze swojej sytuacji finansowej, w tym informację o dochodach i wydatkach.

Całkowite umorzenie zobowiązań emerytów – kiedy jest możliwe?

Zupełne umorzenie długu bez planu spłaty stosuje się wyjątkowo. Zgodnie z ustawą Prawo upadłościowe sąd może na nie zdecydować, gdy dłużnik jest trwale niezdolny do jakichkolwiek spłat.

Jak informuje Ministerstwo Sprawiedliwości, najczęściej dotyczy to emerytów prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe. Muszą otrzymywać świadczenia zbliżone do najniższej emerytury. W takich przypadkach egzekwowanie długu byłoby bezcelowe.

Koszty postępowania pokrywa Skarb Państwa. Dłużnik po zakończeniu sprawy zostaje całkowicie uwolniony od zobowiązań. Wyjątkiem są długi alimentacyjne – ich nie można umorzyć w żadnym trybie.

Jak złożyć wniosek o umorzenie długu emeryta?

Aby ogłosić upadłość konsumencką, należy złożyć w sądzie wniosek na urzędowym formularzu. Wzór jest dostępny na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Do wniosku można dołączyć prośbę o umorzenie zobowiązań bez ustanawiania planu spłaty. Można też wnioskować o warunkowe umorzenie długu, jeśli sytuacja tego wymaga.

Formularz zawiera wszystkie niezbędne informacje o sytuacji finansowej, majątku i wierzycielach. Wypełnienie go nie wymaga pomocy prawnika, choć w skomplikowanych sprawach warto skonsultować się z doradcą.

Podstawa prawna:

Ustawa z 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe

Ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy

Ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z FUS

PTNW - Modzelewski