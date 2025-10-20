Mapa długów Polaków jest zróżnicowana regionalnie, z województwami lubuskim i zachodniopomorskim na czele listy zadłużonych, a Podkarpaciem jako regionem o relatywnie niskim zadłużeniu.

Analiza wskazuje na ekonomiczne oraz kulturowe i społeczne czynniki wpływające na regionalne różnice w zadłużeniu.

Waldemara Rogowski, analityk BIG InfoMonitor, wyjaśnia, dlaczego wschodnia Polska jest mniej zadłużona niż zachodnia.

Najbardziej i najmniej zadłużone regiony Polski

Z najnowszego raportu Big InfoMonitor wynika, że największy odsetek zadłużonych Polaków odnotowano w województwach lubuskim i zachodniopomorskim. W tych regionach, jak wskazują autorzy raportu, problemy z terminową spłatą zobowiązań ma średnio co dziesiąty mieszkaniec.

Na przeciwnym biegunie znajduje się województwo podkarpackie. Z raportu wynika, że najmniej dłużników jest na Podkarpaciu. Region ten wyróżnia się na tle pozostałej części kraju jako obszar o stosunkowo niskim poziomie zadłużenia.

Dlaczego zachód Polski jest zadłużony bardziej niż wschód?

Autorzy raportu zwracają uwagę na kluczową zależność: liczba osób, które nie regulują swoich zobowiązań kredytowych i pozakredytowych w terminie, spadła w ostatnim czasie w każdym województwie, jednak najmniej zadłużonych pozostaje na wschodzie, a najwięcej na zachodzie kraju. Ta wyraźna różnica nasuwa pytanie o przyczyny takiego stanu rzeczy.

Różnice w poziomie przeterminowanych długów między wschodnią a zachodnią Polską wynikają z różnych czynników - ekonomicznych, kulturowych i społecznych.

Główny analityk BIG InfoMonitor, Waldemar Rogowski, zwraca uwagę na niższy wskaźnik ukredytowienia we wschodniej Polsce. Oznacza to, że mniejsza część populacji korzysta z kredytów i pożyczek bankowych. Ponadto, na wschodzie częściej obserwuje się niechęć do oficjalnego zadłużania się – mieszkańcy preferują pożyczki od rodziny zamiast korzystania z instytucji finansowych.

Dodatkowo, wschodnia Polska charakteryzuje się niższymi średnimi zarobkami i wyższym bezrobociem, co naturalnie ogranicza dostęp do kredytów. Banki rzadziej udzielają finansowania osobom z niższą zdolnością kredytową. Mniejsza dostępność zobowiązań przekłada się na mniejszą liczbę niesolidnych dłużników.

Kulturowe i społeczne aspekty zadłużenia

Rogowski podkreśla również, że w wielu wschodnich województwach silne są więzi rodzinne i lokalne, co sprzyja wzajemnej pomocy wewnątrz społeczności zamiast polegania na wsparciu instytucji finansowych. Ta lokalna solidarność może być istotnym czynnikiem ograniczającym zadłużenie.

Należy jednak pamiętać, że zaległe długi prywatne (zobowiązania wobec rodziny i znajomych) nie są rejestrowane w bazach BIK-u i rzadko kiedy trafiają do biur informacji gospodarczej, co zaniża statystyki. Oznacza to, że rzeczywisty poziom zadłużenia na wschodzie Polski może być wyższy, niż wskazują oficjalne dane.

BIG InfoMonitor, jako część Grupy BIK, od lat dostarcza wiarygodnych informacji na temat zadłużenia i kondycji finansowej Polaków. Regularne raporty i analizy pozwalają na lepsze zrozumienie zjawisk ekonomicznych i podejmowanie bardziej świadomych decyzji finansowych.

