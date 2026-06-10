Europejskie państwo przyspiesza deportacje. Powstaną ośrodki dla migrantów poza UE

Grecja przyjęła ustawę przyspieszającą deportację migrantów, którym odmówiono azylu, umożliwiając ich transfer do ośrodków poza Unią Europejską.

Nowe greckie przepisy są zgodne z niedawnymi ustaleniami UE, jednak spotkały się z ostrą krytyką organizacji praw człowieka, ostrzegających przed nadużyciami.

Grecja aktywnie współpracuje z Holandią, Danią, Niemcami i Austrią w celu utworzenia wspólnych centrów i prowadzi rozmowy z dwoma państwami afrykańskimi.

Władze greckie planują uruchomienie pierwszych centrów repatriacyjnych poza UE już w przyszłym roku, reagując na doświadczenia z kryzysu migracyjnego i ostatni wzrost liczby przybywających migrantów.

Grecja wprowadza nowe prawo. Co się zmieni dla migrantów?

Grecki parlament przegłosował ustawę, która ma całkowicie zmienić podejście kraju do kwestii migracji. Chodzi o to, by znacznie przyspieszyć procedury i ułatwić odsyłanie osób, które nie otrzymały w Grecji statusu uchodźcy. To zwrot w polityce, który ma być odpowiedzią na rosnącą presję migracyjną.

Nowe przepisy, przyjęte we wtorek wieczorem, mają przede wszystkim przyspieszyć deportację migrantów, którym odmówiono w Grecji azylu. W praktyce oznacza to, że takie osoby będą mogły być znacznie szybciej przenoszone do specjalnych ośrodków repatriacyjnych. Co istotne, ośrodki te mają powstawać poza granicami Unii Europejskiej. Grecki rząd, na czele którego stoi premier Kyriakos Mitsotakis, zyskuje tym samym narzędzie do skuteczniejszego zarządzania przepływem ludności.

Alfabet Millera Migranci

Ośrodki dla migrantów poza Unią Europejską. Gdzie trafią deportowani?

Pomysł tworzenia centrów dla migrantów poza Unią nie jest nowy, ale teraz nabiera realnych kształtów. Nowe greckie prawo jest ściśle powiązane z ustaleniami na poziomie unijnym z zeszłego tygodnia. Zgodnie z nimi państwa członkowskie mogą wysyłać osoby z nakazem opuszczenia terytorium UE do specjalnych ośrodków w krajach trzecich. Mają one działać jako punkty tranzytowe, zanim dana osoba zostanie odesłana do swojego kraju pochodzenia.

Grecja już teraz aktywnie działa, by takie porozumienia zawrzeć. Jak poinformował grecki minister ds. migracji Atanasios Plewris, Ateny współpracują w tej sprawie z Holandią, Danią, Niemcami i Austrią. Grecja już prowadzi rozmowy z dwoma krajami afrykańskimi w sprawie utworzenia pierwszych ośrodków dla migrantów poza UE. Minister Atanasios Plewris w rozmowie z agencją ANA zdradził, że pierwsze centra mogłyby zacząć działać już w przyszłym roku, choć na razie nie ujawnił, o które kraje chodzi. - Grecki rząd prowadził już konsultacje z dwoma krajami afrykańskimi – powiedział Plewris.