Co dzieje się z kontem po śmierci właściciela?

Z chwilą śmierci posiadacza rachunku bank blokuje dostęp do konta. Wygasają wszystkie wcześniej udzielone pełnomocnictwa – nawet jeśli pełnomocnik był najbliższym członkiem rodziny. Środki zgromadzone na rachunku stają się częścią masy spadkowej.

Aby je wypłacić standardową drogą, spadkobiercy muszą przedstawić w banku jeden z dwóch dokumentów: prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo notarialny akt poświadczenia dziedziczenia. Oba wymagają czasu i wiążą się z kosztami. Postępowanie sądowe może trwać wiele miesięcy.

Ważne: nawet współwłaściciel wspólnego rachunku ma po śmierci partnera zablokowaną połowę środków. Wspólne konto to nie rozwiązanie problemu – to tylko częściowe ułatwienie.

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci – szybka droga dla zapobiegliwych

Polskie prawo bankowe (art. 56 Prawa bankowego) przewiduje mechanizm pozwalający ominąć postępowanie spadkowe. To dyspozycja wkładem na wypadek śmierci, potocznie zwana zapisem bankowym. Właściciel konta może złożyć w banku pisemne polecenie, by po jego śmierci określona kwota została wypłacona wskazanym osobom – bezpośrednio, bez czekania na spadek.

Dyspozycja obejmuje rachunki oszczędnościowe, rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe (ROR) oraz terminowe lokaty oszczędnościowe. Można wskazać więcej niż jedną osobę i określić, jaki udział procentowy przypada każdej z nich.

Kto może być wskazany? Wyłącznie najbliższa rodzina: małżonek, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie, pradziadkowie oraz rodzeństwo. Osoby niespokrewnione – na przykład partner życiowy bez ślubu czy przyjaciel – nie mogą zostać wskazane w dyspozycji.

Jak odblokować konto po śmierci seniora

1. Zgłoś śmierć w banku

Jak najszybciej poinformuj bank o zgonie właściciela rachunku. Zanieś odpis aktu zgonu do oddziału lub zadzwoń na infolinię. Bank zablokuje konto, ale też sprawdzi, czy istnieje dyspozycja na wypadek śmierci.

2. Sprawdź, czy istnieje dyspozycja

Zapytaj w banku, czy zmarły złożył dyspozycję wkładem na wypadek śmierci. Jeśli tak – bank sam poinformuje wskazane osoby. Jeśli nie – konieczne będzie postępowanie spadkowe.

3. Ścieżka A: wypłata z dyspozycji

Osoba wskazana w dyspozycji składa w banku wniosek o wypłatę, okazując dowód tożsamości i odpis aktu zgonu. Bank weryfikuje dokumenty i wypłaca środki do ustawowego limitu (ok. 160–190 tys. zł w 2025–2026 r.). Ewentualna nadwyżka wchodzi do spadku.

4. Ścieżka B: postępowanie spadkowe

Jeśli nie ma dyspozycji, spadkobiercy muszą uzyskać postanowienie sądu o nabyciu spadku lub notarialny akt poświadczenia dziedziczenia. Następnie z tym dokumentem zgłaszają się do banku i wypłacają środki proporcjonalnie do swoich udziałów.

5. Pamiętaj o obowiązku podatkowym

Środki wypłacone na podstawie dyspozycji nie są częścią masy spadkowej, ale trzeba je zgłosić do urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy od daty śmierci posiadacza rachunku. Najbliższa rodzina (małżonek, dzieci, rodzice) korzysta ze zwolnienia podatkowego po terminowym zgłoszeniu.

Łączna kwota wypłat w ramach wszystkich dyspozycji nie może przekroczyć dwudziestokrotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (bez nagród z zysku) ogłaszanego przez GUS za miesiąc poprzedzający śmierć właściciela. Nadwyżka trafia do masy spadkowej.

Jak złożyć dyspozycję

Jeśli chcesz uchronić swoich bliskich przed czekaniem na spadek, wystarczy wizyta w banku. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci to prosta procedura: wypełniasz formularz, wskazujesz osoby i udziały, podpisujesz. Możesz ją złożyć przy okazji zakładania konta lub w dowolnym późniejszym momencie.

Co ważne – dyspozycję można w każdej chwili zmienić lub odwołać, składając pisemne oświadczenie w banku. Automatycznie wygasa też, gdy zamkniesz rachunek albo wypłacisz z niego wszystkie środki.

Warto pamiętać, że dyspozycja złożona przez ojca nie obejmuje konta matki i odwrotnie. Każdy z właścicieli rachunków powinien złożyć własne oświadczenie – i regularnie je aktualizować po zmianach życiowych, takich jak narodziny dzieci czy wnuków.

Po śmierci właściciela konto bankowe zostaje zablokowane, a dostęp do środków wymaga postępowania spadkowego.

"Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci" to proste rozwiązanie pozwalające wskazanym bliskim (np. dzieciom, małżonkowi) na szybką wypłatę części środków, omijając procedury spadkowe.

Mechanizm ten ma limit kwotowy i obejmuje tylko najbliższą rodzinę.

Złożenie dyspozycji w banku to najprostszy sposób, by zabezpieczyć bliskich przed biurokracją i długim oczekiwaniem na pieniądze po Twojej śmierci.

Ludwik Kotecki, członek Rady Polityki Pieniężnej [IMPACT 2026]