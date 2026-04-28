Nowe ceny paliw na środę 29 kwietnia! Benzyna i diesel znów w górę

Nowe maksymalne ceny paliw od środy: Szczegóły obwieszczenia Ministra Energii

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii, w środę 29 kwietnia 2026 roku litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,23 zł. W przypadku benzyny 98 maksymalna cena wyniesie 6,73 zł, natomiast za litr oleju napędowego zapłacimy nie więcej niż 7,22 zł. Te nowe stawki wejdą w życie z dniem publikacji obwieszczenia i będą obowiązywać do momentu ogłoszenia kolejnego komunikatu. To standardowa procedura, która jest powtarzana każdego dnia roboczego, aby dostosować ceny paliw do aktualnych warunków rynkowych. Następne obwieszczenie, które określi ceny na czwartek, zostanie opublikowane w środę.

Porównanie cen: Jak zmienią się stawki za benzynę i olej napędowy?

W porównaniu do wtorkowych cen, nadchodzące podwyżki są zauważalne. We wtorek 28 kwietnia 2026 roku litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,21 zł, benzyny 98 – 6,72 zł, a oleju napędowego – 7,12 zł. Oznacza to, że od środy cena benzyny 95 wzrośnie o 2 grosze na litrze, benzyny 98 o 1 grosz, a oleju napędowego o 10 groszy. To wyraźny wzrost cen paliw, który dotknie wszystkich kierowców, niezależnie od rodzaju tankowanego paliwa.

Zasady ustalania cen maksymalnych i kary za ich przekroczenie

Mechanizm ustalania cen maksymalnych jest ściśle określony. Cena maksymalna jest ustalana według specjalnej formuły, która obejmuje średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym. Do tej wartości dolicza się akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową, która obecnie wynosi 0,30 zł za litr, oraz podatek VAT. Tak skonstruowany wzór ma na celu zapewnienie przejrzystości i sprawiedliwości w kształtowaniu cen na stacjach. Warto podkreślić, że sprzedaż paliwa powyżej ustalonej ceny maksymalnej jest surowo karana. Kontrole w tym zakresie prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa, a za naruszenie przepisów grozi kara finansowa w wysokości do 1 miliona złotych.

Wpływ obniżonych stawek VAT i akcyzy na obecne ceny paliw

Obecnie na ceny paliw wpływają również czasowe obniżki stawek podatkowych. Do 15 maja 2026 roku obowiązuje rozporządzenie obniżające stawkę VAT na paliwo z 23 do 8 procent. Dodatkowo, akcyza została obniżona o 29 groszy za litr benzyny i 28 groszy za litr oleju napędowego. Oznacza to, że stawki akcyzy znajdują się obecnie na najniższym poziomie dopuszczonym przez Unię Europejską. Te obniżki mają na celu złagodzenie presji inflacyjnej i wsparcie konsumentów, jednak mimo to, Minister Energii musiał ogłosić wzrost cen paliw w związku z innymi czynnikami rynkowymi. Zbliżający się koniec obowiązywania tych rozporządzeń może oznaczać kolejne zmiany na stacjach.

