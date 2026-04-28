Niższy VAT i akcyza na paliwa dłużej. Decyzja rządu ws. programu CPN

Mateusz Kobyłka
2026-04-28 7:24

Niższy VAT i akcyza na paliwa utrzymają się dłużej, co z pewnością ucieszy kierowców. Rząd Donalda Tuska zdecydował się przedłużyć obowiązywanie obniżonych stawek na benzynę i olej napędowy do 15 maja 2026 roku. To kluczowy element programu CPN, mającego na celu stabilizację cen w obliczu globalnych zawirowań na rynkach paliw.

Pistolety do tankowania paliwa na stacji benzynowej oraz w okręgu portret Ministra Klimatu i Środowiska, Miłosza Motyki.

  • Obniżone stawki VAT i akcyzy na benzynę oraz olej napędowy będą obowiązywać do 15 maja br., przedłużając pierwotny termin z 30 kwietnia.
  • VAT na paliwa został obniżony z 23% do 8%, a akcyza do najniższego poziomu unijnego (29 gr/l benzyny, 28 gr/l oleju napędowego).
  • Przedłużenie obniżek to odpowiedź na niestabilną sytuację na rynkach paliw i element rządowego programu CPN („Ceny Paliwa Niżej”).
  • W ramach pakietu CPN obowiązują też maksymalne ceny paliw, których przekroczenie grozi karą do 1 mln zł.

Przedłużenie obniżonych stawek VAT i akcyzy na paliwa: Rząd przedłuża program CPN

Rząd Donalda Tuska, w odpowiedzi na utrzymującą się niestabilną sytuację na rynkach paliw, podjął decyzję o przedłużeniu obowiązywania niższych stawek podatku VAT oraz akcyzy na benzynę i olej napędowy. Zgodnie z opublikowanymi w Dzienniku Ustaw rozporządzeniami Ministra Finansów i Gospodarki, obniżone stawki będą obowiązywać do 15 maja bieżącego roku. Pierwotnie, te preferencyjne warunki miały zakończyć się 30 kwietnia.

Szczegóły obniżek i ich wpływ na ceny: Niższy VAT i akcyza na paliwa

Decyzja o przedłużeniu okresu obowiązywania niższych stawek podatku VAT oraz akcyzy na paliwa silnikowe jest bezpośrednią reakcją na trudną sytuację geopolityczną, która ma znaczący wpływ na globalne ceny ropy. Ministerstwo Finansów i Gospodarki wskazuje na konflikt na Bliskim Wschodzie jako główną przyczynę utrzymującej się niestabilności rynkowej. To właśnie w odpowiedzi na te wyzwania, w marcu bieżącego roku, wprowadzono pakiet paliwowy obejmujący obniżki stawek VAT i akcyzy.

W odpowiedzi na utrzymującą się niestabilną sytuację na rynkach paliw, spowodowaną konfliktem na Bliskim Wschodzie, w ramach pakietu paliwowego wprowadzono w marcu br. obniżki stawek VAT i akcyzy na określone paliwa silnikowe, które obowiązują do końca kwietnia br. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów i Gospodarki stawka podatku VAT na benzynę oraz olej napędowy i biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, która została obniżona z 23 proc do 8 proc., będzie obowiązywała czasowo do 15 maja br. - przekazało Ministerstwo Finansów.

Galeria zdjęć 7
Pytanie 1 z 16
Skąd pochodzi Toyota?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

CPN