Obniżone stawki VAT i akcyzy na benzynę oraz olej napędowy będą obowiązywać do 15 maja br., przedłużając pierwotny termin z 30 kwietnia.

VAT na paliwa został obniżony z 23% do 8%, a akcyza do najniższego poziomu unijnego (29 gr/l benzyny, 28 gr/l oleju napędowego).

Przedłużenie obniżek to odpowiedź na niestabilną sytuację na rynkach paliw i element rządowego programu CPN („Ceny Paliwa Niżej”).

W ramach pakietu CPN obowiązują też maksymalne ceny paliw, których przekroczenie grozi karą do 1 mln zł.

Przedłużenie obniżonych stawek VAT i akcyzy na paliwa: Rząd przedłuża program CPN

Rząd Donalda Tuska, w odpowiedzi na utrzymującą się niestabilną sytuację na rynkach paliw, podjął decyzję o przedłużeniu obowiązywania niższych stawek podatku VAT oraz akcyzy na benzynę i olej napędowy. Zgodnie z opublikowanymi w Dzienniku Ustaw rozporządzeniami Ministra Finansów i Gospodarki, obniżone stawki będą obowiązywać do 15 maja bieżącego roku. Pierwotnie, te preferencyjne warunki miały zakończyć się 30 kwietnia.

Szczegóły obniżek i ich wpływ na ceny: Niższy VAT i akcyza na paliwa

Decyzja o przedłużeniu okresu obowiązywania niższych stawek podatku VAT oraz akcyzy na paliwa silnikowe jest bezpośrednią reakcją na trudną sytuację geopolityczną, która ma znaczący wpływ na globalne ceny ropy. Ministerstwo Finansów i Gospodarki wskazuje na konflikt na Bliskim Wschodzie jako główną przyczynę utrzymującej się niestabilności rynkowej. To właśnie w odpowiedzi na te wyzwania, w marcu bieżącego roku, wprowadzono pakiet paliwowy obejmujący obniżki stawek VAT i akcyzy.

W odpowiedzi na utrzymującą się niestabilną sytuację na rynkach paliw, spowodowaną konfliktem na Bliskim Wschodzie, w ramach pakietu paliwowego wprowadzono w marcu br. obniżki stawek VAT i akcyzy na określone paliwa silnikowe, które obowiązują do końca kwietnia br. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów i Gospodarki stawka podatku VAT na benzynę oraz olej napędowy i biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, która została obniżona z 23 proc do 8 proc., będzie obowiązywała czasowo do 15 maja br. - przekazało Ministerstwo Finansów.

