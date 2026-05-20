Orlen obniża hurtowe ceny paliw po wtorkowych podwyżkach

W środę Orlen obniżył hurtowe ceny paliw, korygując wtorkowe, znaczące podwyżki. Jak informuje koncern, niższe stawki objęły benzynę Eurosuper 95, Super Plus 98 oraz olej napędowy Ekodiesel. Jest to odwrócenie trendu z poprzedniego dnia, gdy ceny dynamicznie rosły.

Zgodnie z nowym cennikiem Orlenu, metr sześcienny benzyny Eurosuper 95 potaniał o 18 zł do 5 723 zł, a benzyny Super Plus 98 o 15 zł do 6 237 zł. Największą korektę zanotował olej napędowy Ekodiesel, którego cena spadła o 31 zł do 6 156 zł. Środowe obniżki tylko częściowo rekompensują wtorkowe podwyżki, gdy benzyny zdrożały o 97 zł, a diesel o 140 zł na metrze sześciennym.

Wyższe ceny na stacjach paliw. Skutki rządowego mechanizmu limitów cenowych

Mimo obniżek w hurcie, kierowcy na stacjach zapłacą w środę więcej. Wynika to z mechanizmu rządowego programu „Ceny Paliwa Niżej”, który obowiązuje od 31 marca. Ceny maksymalne na dany dzień są ustalane na podstawie średniej ceny hurtowej z dnia poprzedniego, powiększonej o podatki i marżę. Wysokie wtorkowe notowania w hurcie przełożyły się zatem na środowe podwyżki na stacjach. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, nowe limity cenowe wynoszą:

Benzyna bezołowiowa 95: nie więcej niż 6,52 zł za litr (wzrost z 6,42 zł we wtorek).

Benzyna bezołowiowa 98: nie więcej niż 7,07 zł za litr (wzrost z 6,97 zł we wtorek).

Olej napędowy: nie więcej niż 7,00 zł za litr (wzrost z 6,85 zł we wtorek).

Limity cenowe są ogłaszane przez Ministerstwo Energii w Monitorze Polskim i zaczynają obowiązywać następnego dnia. System ten ma na celu łagodzenie gwałtownych wahań cen detalicznych. Dla porównania, 31 marca, w pierwszym dniu funkcjonowania programu, cena maksymalna litra benzyny 95 wynosiła 6,16 zł, a oleju napędowego 7,60 zł.

Orlen zwiększa wydobycie

4

Globalne czynniki wpływające na ceny ropy naftowej i paliw

Wysokie ceny paliw to w dużej mierze efekt czynników globalnych. Atak USA i Izraela na Iran z 28 lutego spowodował gwałtowny wzrost notowań ropy naftowej na światowych rynkach. Przełożyło się to bezpośrednio na ceny gotowych paliw, co odczuwają również polscy kierowcy.

Rząd przedłuża tarczę antyinflacyjną dla paliw

W odpowiedzi na sytuację na rynku rząd przedłużył działanie tarczy antyinflacyjnej dla paliw. Zgodnie z rozporządzeniami opublikowanymi w Dzienniku Ustaw, obniżona do 8 proc. stawka VAT oraz niższa akcyza na benzynę i olej napędowy będą obowiązywać do 31 maja. Pierwotnie rozwiązania te miały wygasnąć 15 maja.

Kolejki niemieckich aut na przygranicznych stacjach paliw

15