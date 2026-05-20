Zwrot akcji na rynku paliw. Orlen obniżył ceny w hurcie

Ceny paliw w hurcie ostro w dół

Orlen opublikował w środę nowy hurtowy cennik paliw. Wynika z niego, że benzyna bezołowiowa Eurosuper 95 potaniała o 18 zł za metr sześcienny. Jeszcze większa obniżka dotyczy oleju napędowego. Diesel staniał aż o 31 zł.

Tańsza jest także benzyna Super Plus 98, której cena spadła o 15 zł za metr sześcienny.

Po zmianach hurtowa cena benzyny 95 wynosi 5723 zł za metr sześcienny, benzyny 98 – 6237 zł, a oleju napędowego – 6156 zł.

Zaskakująca decyzja paliwowego giganta

To spore zaskoczenie, bo jeszcze dzień wcześniej Orlen mocno podniósł ceny wszystkich paliw. We wtorek benzyna 95 zdrożała o 97 zł, a diesel aż o 140 zł za metr sześcienny.

Kierowcy mogą jednak nie odczuć ulg od razu. Na stacjach nadal obowiązują ceny maksymalne wprowadzone przez rząd w ramach programu „Ceny Paliwa Niżej”.

Ceny paliw na stacjach wyższe niż we wtorek

W środę litr benzyny 95 może kosztować maksymalnie 6,52 zł, benzyny 98 – 7,07 zł, a oleju napędowego – 7 zł za litr. To więcej niż jeszcze dzień wcześniej.

Rząd tłumaczy, że limity cen mają chronić kierowców przed gwałtownymi podwyżkami. Stawki są wyliczane na podstawie cen hurtowych, podatków oraz marży sprzedażowej.

Niższe podatki do końca maja

Do końca maja nadal obowiązuje także obniżony VAT na paliwa, zamiast 23 proc., wynosi 8 proc. Przedłużono również niższą akcyzę.

Na ceny paliw wpływa także sytuacja na świecie. Po ataku USA i Izraela na Iran pod koniec lutego ceny ropy na światowych rynkach mocno wzrosły. To przełożyło się również na podwyżki na polskich stacjach.

Nie ma stabilizacji na rynku paliw

Eksperci zwracają uwagę, że rynek paliw pozostaje bardzo nerwowy.

Dlatego kierowcy muszą przygotować się na kolejne nagłe zmiany cen przy dystrybutorach.

Miłosz Motyka, minister Energii [IMPACT 2026]