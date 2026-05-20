Drogie paliwo nie podniesie cen biletów. Pasażerów chroni spadek popytu i silna konkurencja

Redakcja Informacyjna AI
2026-05-20 8:28

Linie lotnicze w Polsce mają zabezpieczone dostawy paliwa, mimo że jego cena na rynkach gwałtownie wzrosła. Pasażerowie na razie nie muszą obawiać się drastycznych podwyżek cen biletów. Powodem jest spadek popytu na podróże oraz silna konkurencja, w której dużą przewagę ma Ryanair.

Dostępność paliwa lotniczego a ceny biletów w Polsce

Pomimo napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie linie lotnicze działające w Polsce nie spodziewają się problemów z dostępem do paliwa lotniczego. Chociaż ceny nafty gwałtownie wzrosły, podróżni na razie nie odczuwają drastycznych podwyżek. Jak informuje „Dziennik Gazeta Prawna”, jest to efekt spadku popytu na podróże lotnicze i silnej konkurencji na rynku.

Stanowisko przewoźników: Zapasy paliwa są zabezpieczone

Przedstawiciele największych przewoźników lotniczych w Polsce zachowują spokój. Michał Kaczmarzyk, szef linii Buzz należącej do grupy Ryanair, zapewnił, że dostawcy mają zabezpieczone zapasy paliwa do sierpnia. Zaznaczył, że ewentualne odwołanie lotów nie będzie wynikało z braku surowca, lecz z niskiej opłacalności połączeń, której powodem jest skokowy wzrost ceny nafty lotniczej – z 600-800 do 1500-1600 dolarów za tonę. Podobne stanowisko prezentuje Andrzej Kobielski, wiceprezes Enter Air. Wskazuje on, że unijne dyrektywy zobowiązują państwa członkowskie do utrzymywania trzymiesięcznych rezerw paliwa. Jego zdaniem, chociaż z Zatoki Perskiej pochodziło ok. 20 proc. ropy, Europa jest w stanie zaspokoić swoje zapotrzebowanie z alternatywnych źródeł. Z kolei Polskie Linie Lotnicze LOT również nie widzą powodów do obaw, choć ze względów bezpieczeństwa nadal utrzymują zawieszenie rejsów do Tel Awiwu, Bejrutu i Rijadu.

Orlen zapewnia bezpieczeństwo dostaw paliwa lotniczego

Bezpieczeństwo dostaw gwarantuje również Orlen, główny dostawca na polskim rynku. Koncern zapewnia, że zaopatrzenie w paliwo lotnicze jest w pełni zabezpieczone dzięki dywersyfikacji źródeł oraz wykorzystaniu rurociągów, które omijają niebezpieczną Cieśninę Ormuz.

Obawy pasażerów i spadek popytu hamują wzrost cen

Mimo stabilnych dostaw na rynku lotniczym pojawił się jednak inny problem: spadek popytu. Mariusz Piotrowski, ekspert portalu Fly4free, w rozmowie z „DGP” mówi o „barierze psychologicznej” wśród pasażerów. Wiele osób, obawiając się eskalacji globalnego kryzysu i odwołania lotów, wstrzymuje się z rezerwacją biletów. W rezultacie linie lotnicze mają ograniczone możliwości podnoszenia cen, by zrekompensować sobie wyższe koszty paliwa. Sytuacja jest szczególnie trudna dla przewoźników, którzy nie zabezpieczyli się kontraktami terminowymi i obecnie ponoszą straty.

Strategia Ryanaira i konkurencja kluczem do stabilnych cen

Wzrost cen biletów hamuje również silna konkurencja, zwłaszcza między Ryanairem a WizzAirem. Jak podaje „Dziennik Gazeta Prawna”, irlandzki przewoźnik wykazał się przezornością i zabezpieczył 80 proc. swojego zapotrzebowania na paliwo na nadchodzący rok w kontraktach terminowych po znacznie niższej cenie. Daje mu to dużą przewagę i pozwala utrzymywać atrakcyjne ceny biletów, co wywiera presję na pozostałych uczestników rynku.

