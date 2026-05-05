Rząd Donalda Tuska przyjął projekt deregulacji rynku energii. Co z rachunkami za prąd?

Mateusz Kobyłka
Polska Agencja Prasowa
2026-05-05 16:50

Rząd Donalda Tuska przyjął projekt deregulacji rynku energii, który ma na celu uproszczenie funkcjonowania sektora i zwiększenie jego przejrzystości. Nowe przepisy, autorstwa Ministerstwa Energii, wprowadzą m.in. prostsze rachunki za prąd dla odbiorców, ułatwienia dla przedsiębiorstw oraz istotne zmiany w ciepłownictwie, mające wspierać inwestycje w niskoemisyjne technologie.

Posiedzenie rządu Donalda Tuska, gdzie Rada Ministrów omawia projekt deregulacji rynku energii, wprowadzenie prostszych rachunków za prąd i zmiany w ciepłownictwie.
  • Rząd przyjął projekt deregulacji rynku energii, który ma uprościć funkcjonowanie i zwiększyć przejrzystość sektora, wspierając inwestycje w niskoemisyjne technologie.
  • Nowe przepisy wprowadzą prostsze i czytelniejsze rachunki za prąd oraz skrócą czas instalacji licznika do 21 dni, poprawiając komfort odbiorców.
  • Projekt przewiduje modernizację ciepłownictwa poprzez wsparcie magazynów ciepła, elektryfikacji i kogeneracji, a także umożliwia uwzględnianie 30% darmowych uprawnień do emisji CO2 w kosztach.

Nowe zasady dla odbiorców energii elektrycznej: Jak zmienią się rachunki za prąd i komunikacja z dostawcami?

Jednym z kluczowych elementów projektu ustawy deregulacyjnej, przyjętego we wtorek przez Radę Ministrów, są zmiany, które bezpośrednio odczują odbiorcy energii elektrycznej. Jak poinformowało Ministerstwo Energii, nowe przepisy wprowadzają obowiązek stosowania uproszczonych i bardziej czytelnych rachunków za prąd. Oznacza to, że na pierwszej stronie faktury znajdą się najważniejsze informacje, takie jak łączna kwota do zapłaty, koszt samej energii, koszt dystrybucji oraz okres obowiązywania umowy. Ma to zwiększyć przejrzystość i ułatwić konsumentom zrozumienie swoich opłat.

EKG 2026 - Miłosz Motyka, minister energii

Projekt zakłada również rozwój komunikacji elektronicznej jako podstawowego sposobu kontaktu z klientami. Co ważne, nadal będzie możliwość korzystania z dokumentów papierowych. Kolejną istotną zmianą jest wprowadzenie maksymalnego terminu instalacji licznika energii – do 21 dni od momentu zawarcia umowy sprzedaży. Ma to przyspieszyć proces podłączania nowych odbiorców do sieci. Zmiany obejmują także doprecyzowanie zasad umów terminowych, w tym jasne określenie kosztów ich wcześniejszego rozwiązania, co ma zwiększyć ochronę odbiorców i przewidywalność na rynku.

PRĄD