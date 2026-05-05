Biedronka wprowadza nowe zasady zwrotu kaucji za butelki i puszki (0,50 zł za PET/puszki, 1 zł za szkło), umożliwiając zwrot środków do e-portfela w aplikacji zamiast tradycyjnych voucherów.

Klienci mają do wyboru trzy metody zwrotu opakowań: przez recyklomaty, Recykloboxy lub przy kasie, z opcją cyfrowego lub papierowego zwrotu kaucji.

E-portfel w aplikacji Biedronka pozwala na gromadzenie i wykorzystywanie kaucji na zakupy, ale wymaga zeskanowania karty Moja Biedronka przed zakończeniem procesu zwrotu.

Środki w e-portfelu są ważne przez 30 dni od zwrotu opakowań i sumują się.

Nowe zasady odzyskiwania kaucji

Zgodnie z zaktualizowanym regulaminem, klienci Biedronki płacą kaucję w wysokości 50 groszy za butelki PET oraz puszki, a także 1 złoty za butelki szklane. Najważniejsza modyfikacja dotyczy formy zwrotu – zamiast tradycyjnych voucherów, pieniądze mogą trafić bezpośrednio do e-portfela w aplikacji Biedronka, skąd będzie można je swobodnie wykorzystać na kolejne zakupy.

Elastyczne opcje zwrotu opakowań

Biedronka wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów, oferując trzy zróżnicowane metody zwrotu pustych opakowań:

* przez automaty (recyklomaty),

* w specjalnych pojemnikach (Recyklobox),

* bezpośrednio przy kasie: opcja dostępna głównie dla butelek szklanych.

Klienci mogą zdecydować, czy wybierają papierowy voucher, czy też cyfrowy zwrot środków do aplikacji mobilnej.

e-portfel w aplikacji biedronka: kaucja w zasięgu ręki

E-portfel to innowacyjny, elektroniczny portfel zintegrowany z aplikacją mobilną Biedronka. Służy on do bezgotówkowego zwrotu kaucji za oddane opakowania, a zgromadzone środki mogą być następnie wykorzystane na zakupy w sklepach sieci. Aby kaucja trafiła do e-portfela podczas zwrotu opakowań przez recyklomat, niezbędne jest zeskanowanie kodu karty Moja Biedronka z aplikacji przed zakończeniem całego procesu.

Sieć podkreśla, że "nie jest możliwa identyfikacja po numerze telefonu lub za pomocą plastikowej karty Moja Biedronka - brak zeskanowania karty przed zakończeniem procesu uniemożliwia zapisanie środków w ePortfelu i skutkuje wydrukiem papierowego Vouchera."

Ikona e-portfela znajduje się w prawym górnym rogu ekranu aplikacji Biedronka, umożliwiając klientom bieżący wgląd w łączną kwotę kaucji, terminy jej ważności oraz historię poszczególnych transakcji zwrotu opakowań.

Szczegółowe warunki korzystania z e-portfela

Zasady korzystania ze środków zgromadzonych w e-portfelu są jasno określone: każdorazowo środki zapisane w e-Portfelu w ramach zwrotu kaucji zachowują ważność przez 30 dni od dnia zwrotu opakowańa kaucje w e-Portfelu sumują się. Niewykorzystane w transakcji środki pozostają w e-Portfelu do czasu ich ponownego wykorzystania.W przypadku skorzystania z kasy samoobsługowej, warunkiem wykorzystania środków zapisanych w e-Portfelu jest zeskanowanie kodu karty Moja Biedronka z aplikacji Biedronka, nie później niż przed przejściem do płatności, a następnie wybranie metody płatności „e-Portfel.

EKG 2026 - Adam Wawrzyniak, członek zarządu PKP Intercity