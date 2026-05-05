- Biedronka wprowadza nowe zasady zwrotu kaucji za butelki i puszki (0,50 zł za PET/puszki, 1 zł za szkło), umożliwiając zwrot środków do e-portfela w aplikacji zamiast tradycyjnych voucherów.
- Klienci mają do wyboru trzy metody zwrotu opakowań: przez recyklomaty, Recykloboxy lub przy kasie, z opcją cyfrowego lub papierowego zwrotu kaucji.
- E-portfel w aplikacji Biedronka pozwala na gromadzenie i wykorzystywanie kaucji na zakupy, ale wymaga zeskanowania karty Moja Biedronka przed zakończeniem procesu zwrotu.
- Środki w e-portfelu są ważne przez 30 dni od zwrotu opakowań i sumują się.
Nowe zasady odzyskiwania kaucji
Zgodnie z zaktualizowanym regulaminem, klienci Biedronki płacą kaucję w wysokości 50 groszy za butelki PET oraz puszki, a także 1 złoty za butelki szklane. Najważniejsza modyfikacja dotyczy formy zwrotu – zamiast tradycyjnych voucherów, pieniądze mogą trafić bezpośrednio do e-portfela w aplikacji Biedronka, skąd będzie można je swobodnie wykorzystać na kolejne zakupy.
Elastyczne opcje zwrotu opakowań
Biedronka wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów, oferując trzy zróżnicowane metody zwrotu pustych opakowań:
* przez automaty (recyklomaty),
* w specjalnych pojemnikach (Recyklobox),
* bezpośrednio przy kasie: opcja dostępna głównie dla butelek szklanych.
Klienci mogą zdecydować, czy wybierają papierowy voucher, czy też cyfrowy zwrot środków do aplikacji mobilnej.
e-portfel w aplikacji biedronka: kaucja w zasięgu ręki
E-portfel to innowacyjny, elektroniczny portfel zintegrowany z aplikacją mobilną Biedronka. Służy on do bezgotówkowego zwrotu kaucji za oddane opakowania, a zgromadzone środki mogą być następnie wykorzystane na zakupy w sklepach sieci. Aby kaucja trafiła do e-portfela podczas zwrotu opakowań przez recyklomat, niezbędne jest zeskanowanie kodu karty Moja Biedronka z aplikacji przed zakończeniem całego procesu.
Sieć podkreśla, że "nie jest możliwa identyfikacja po numerze telefonu lub za pomocą plastikowej karty Moja Biedronka - brak zeskanowania karty przed zakończeniem procesu uniemożliwia zapisanie środków w ePortfelu i skutkuje wydrukiem papierowego Vouchera."
Ikona e-portfela znajduje się w prawym górnym rogu ekranu aplikacji Biedronka, umożliwiając klientom bieżący wgląd w łączną kwotę kaucji, terminy jej ważności oraz historię poszczególnych transakcji zwrotu opakowań.
Szczegółowe warunki korzystania z e-portfela
Zasady korzystania ze środków zgromadzonych w e-portfelu są jasno określone: każdorazowo środki zapisane w e-Portfelu w ramach zwrotu kaucji zachowują ważność przez 30 dni od dnia zwrotu opakowańa kaucje w e-Portfelu sumują się. Niewykorzystane w transakcji środki pozostają w e-Portfelu do czasu ich ponownego wykorzystania.W przypadku skorzystania z kasy samoobsługowej, warunkiem wykorzystania środków zapisanych w e-Portfelu jest zeskanowanie kodu karty Moja Biedronka z aplikacji Biedronka, nie później niż przed przejściem do płatności, a następnie wybranie metody płatności „e-Portfel.