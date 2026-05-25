Rusza demontaż bramek na autostradzie A4. Koszt to ponad 7 mln zł

Demontaż bramek na autostradzie A4. Koszt i szczegóły przetargu

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozpoczyna demontaż bramek na śląskim odcinku autostrady A4. Z otwartych ofert przetargowych wynika, że koszt usunięcia infrastruktury przekroczy 7 mln zł. Opłaty dla samochodów osobowych i motocykli na tej trasie zniesiono w lipcu 2023 roku.

Katowicki oddział GDDKiA poinformował o otwarciu ofert w przetargu na usunięcie infrastruktury dawnego systemu poboru opłat. Zgłosiło się pięciu wykonawców, a najniższą propozycję, na kwotę ponad 7,3 mln zł, złożyła firma Usługi Transportowo-Drogowo-Mostowe Jan Opitek z Chełma Śląskiego. Budżet Generalnej Dyrekcji na to zadanie wynosił blisko 11 mln zł, co oznacza, że w tej kwocie zmieściły się cztery z pięciu ofert.

Prace rozbiórkowe zostaną przeprowadzone na odcinku między Gliwicami a Wrocławiem i obejmą infrastrukturę w następujących lokalizacjach:

Plac Poboru Opłat Żernica,

Stacja Poboru Opłat Bojków,

Stacja Poboru Opłat Ostropa,

Stacja Poboru Opłat Kleszczów,

Stacja Poboru Opłat Łany.

GDDKiA planuje podpisać umowę z wybranym wykonawcą w czwartym kwartale tego roku. Inwestycja zostanie zrealizowana w formule „projektuj i buduj”. Zwycięzca przetargu będzie miał pięć miesięcy na przygotowanie projektu i uzyskanie pozwoleń. Następnie w ciągu siedmiu miesięcy przeprowadzi prace rozbiórkowe i przywróci docelową organizację ruchu na autostradzie.

Zniesienie opłat na A4. Historia i podstawa prawna zmian

Opłaty za przejazd autostradą A4 na odcinku Bielany Wrocławskie – Sośnica obowiązywały kierowców aut osobowych i motocykli od czerwca 2012 roku. Funkcjonował tam tzw. system zamknięty: bilet pobierano przy wjeździe na autostradę, a opłaty dokonywano przy zjeździe. Stawka wynosiła 10 groszy za kilometr, a koszt przejazdu całego, blisko 164-kilometrowego odcinka, sięgał 16,20 zł. Przejazd między Kleszczowem a Sośnicą, czyli autostradową obwodnicą Gliwic, w ruchu lokalnym pozostawał bezpłatny.

Demontaż bramek jest konsekwencją nowelizacji ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, która weszła w życie 1 lipca 2023 r. Zgodnie z nowymi przepisami zniesiono opłaty dla pojazdów o masie do 3,5 tony i motocykli na odcinkach zarządzanych przez państwo – A4 Gliwice–Wrocław oraz A2 w Wielkopolsce w kierunku zachodniej granicy państwa. Szef Krajowej Administracji Skarbowej wciąż jednak pobiera opłaty od pojazdów ciężarowych (powyżej 3,5 tony) i autobusów.

Przyszłość opłat na A4. Co z odcinkiem Katowice–Kraków?

To nie koniec zmian na autostradzie A4. 15 marca 2027 r. wygaśnie umowa koncesyjna ze spółką Stalexport Autostrada Małopolska (SAM) na zarządzanie odcinkiem Katowice–Kraków. Po tym terminie trasa przejdzie pod zarząd GDDKiA, co oznacza, że i ona stanie się wówczas bezpłatna dla pojazdów lekkich, poza ruchem ciężarowym.