Dodatkowe dni wolne dla honorowych dawców krwi. Zapłacą za to pracodawcy

Dodatkowe dni wolne dla honorowych dawców krwi

Honorowi dawcy krwi mają uzyskać prawo do dwóch dni wolnych w pracy, tj. w dniu donacji oraz dzień po, i to nie tylko podczas stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Tak wynika z procedowanej na trwającym obecnie posiedzeniu Senatu ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. Co na to pracodawcy? Okazuje się, że oczywiście ich zdaniem ustawa faktycznie może zachęcić potencjalnych krwiodawców do oddania krwi, której brakuje, ale dlaczego koszty tego mają ponosić de facto pracodawcy? Bo to oni właśnie muszą zapłacić danej osobie za dwa dni nieobecności spowodowane oddaniem krwi. Zdaniem pracodawców takie koszty powinno brać na swoje barki państwo, a nie scedować je na pracodawców.

Katarzyna Siemienkiewicz z Pracodawców RP cytowana przez "Rzeczpospolitą" zauważa, że dwa dni wolne przysługują pracownikom. A co z osobami samozatrudnionymi? – Jeżeli ktoś prowadzi np. działalność gospodarczą, to taka zachęta go nie obejmie – mówi ekspertka. Podkreśla też, że przy okazji zmiany przepisów w tym zakresie należało też popracować nad trybem, który pozwoliłby pracodawcy przygotować się lepiej do nieobecności pracownika z tego powodu.

Ekspertka sugeruje także, iż w przypadku dawców krwi można zaproponować inne zachęty, niezwiązane z zatrudnieniem, np. bilety do kina czy teatru, a niekoniecznie dodatkowy dzień wolny od pracy.

