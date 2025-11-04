Poniedziałek przed Świętem Niepodległości dniem wolnym w całej Polsce. Jest decyzja

W 2025 roku Polaków czeka wyjątkowo korzystny układ kalendarza w listopadzie, a także szereg innych dni wolnych od pracy. Premier Donald Tusk wydał zarządzenie, na mocy którego poniedziałek 10 listopada 2025 roku będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji rządowej. Decyzja ta ma na celu zrekompensowanie święta Wszystkich Świętych, które w tym roku wypadało w sobotę, 1 listopada.

Osoba w dżinsowej koszuli planująca dni wolne w kalendarzu na drewnianym stole. Trzyma ołówek i telefon, obok widoczna filiżanka kawy. Obraz symbolizuje planowanie długich weekendów, o których przeczytasz więcej na Super Biznes.

Osoba w dżinsowej koszuli planująca dni wolne w kalendarzu na drewnianym stole. Trzyma ołówek i telefon, obok widoczna filiżanka kawy. Obraz symbolizuje planowanie długich weekendów, o których przeczytasz więcej na Super Biznes.

Długi weekend w listopadzie i uzasadnienie decyzji

Zgodnie z Kodeksem pracy (art. 130 § 2), jeśli święto ustawowo wolne od pracy przypada w sobotę, pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikom innego dnia wolnego w danym okresie rozliczeniowym. W przypadku administracji publicznej, premier Tusk podjął decyzję o wyznaczeniu poniedziałku 10 listopada jako tego dodatkowego dnia wolnego. Oznacza to, że ministerstwa, urzędy wojewódzkie, izby administracji skarbowej oraz inne jednostki wchodzące w skład korpusu służby cywilnej będą tego dnia zamknięte. Dzięki tej decyzji, pracownicy administracji publicznej będą mogli cieszyć się długim, czterodniowym weekendem, trwającym od soboty 8 listopada do wtorku 11 listopada, kiedy przypada Narodowe Święto Niepodległości.

Sytuacja w sektorze prywatnym wygląda nieco inaczej. Zarządzenie premiera nie nakłada automatycznie obowiązku wolnego na wszystkie firmy. Jednakże, wielu pracodawców w sektorze prywatnym również zdecyduje się na wyznaczenie 10 listopada jako dnia wolnego w zamian za 1 listopada, co pozwoli ich pracownikom na skorzystanie z przedłużonego weekendu. Należy pamiętać, że obowiązek oddania dnia wolnego dotyczy pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, nie obejmując umów cywilnoprawnych (zlecenia, o dzieło). Warto zaplanować z wyprzedzeniem wszelkie sprawy urzędowe, ponieważ instytucje publiczne będą zamknięte w poniedziałek 10 listopada 2025 roku.

Instytucje zamknięte 10 listopada 2025 roku

W związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów, poniedziałek 10 listopada 2025 roku będzie dniem wolnym od pracy m.in. dla:

  • Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
  • urzędach centralnych organów administracji rządowej,
  • Urzędów Wojewódzkich,
  • Krajowej Informacji Skarbowej i izbach administracji skarbowej,
  • innych jednostek wchodzących w skład korpusu służby cywilnej.

Lista dni wolnych od pracy w Polsce w 2025 roku

Oprócz długiego weekendu w listopadzie, kalendarz na 2025 rok przewiduje następujące dni ustawowo wolne od pracy, co daje łącznie 14 dni świątecznych:

  • 1 stycznia (środa) – Nowy Rok
  • 6 stycznia (poniedziałek) – Święto Trzech Króli (Objawienie Pańskie)
  • 20 kwietnia (niedziela) – Wielkanoc
  • 21 kwietnia (poniedziałek) – Poniedziałek Wielkanocny
  • 1 maja (czwartek) – Święto Pracy
  • 3 maja (sobota) – Święto Konstytucji 3 Maja
  • 8 czerwca (niedziela) – Zielone Świątki (Zesłanie Ducha Świętego)
  • 19 czerwca (czwartek) – Boże Ciało
  • 15 sierpnia (piątek) – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny oraz Święto Wojska Polskiego
  • 1 listopada (sobota) – Wszystkich Świętych
  • 11 listopada (wtorek) – Narodowe Święto Niepodległości
  • 24 grudnia (środa) – Wigilia Bożego Narodzenia (nowo wprowadzony dzień wolny)
  • 25 grudnia (czwartek) – Boże Narodzenie (pierwszy dzień)
  • 26 grudnia (piątek) – Boże Narodzenie (drugi dzień)

Warto zauważyć, że dwa święta (3 maja i 1 listopada) wypadały w sobotę, co zgodnie z przepisami Kodeksu pracy uprawnia pracowników do odbioru dodatkowego dnia wolnego w innym terminie. Dodatkowo, 24 grudnia (Wigilia) to nowość w kalendarzu dni wolnych od pracy. Taki układ kalendarza stwarza wiele możliwości na zaplanowanie długich weekendów w ciągu roku.

