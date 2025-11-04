Długi weekend w listopadzie i uzasadnienie decyzji

Zgodnie z Kodeksem pracy (art. 130 § 2), jeśli święto ustawowo wolne od pracy przypada w sobotę, pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikom innego dnia wolnego w danym okresie rozliczeniowym. W przypadku administracji publicznej, premier Tusk podjął decyzję o wyznaczeniu poniedziałku 10 listopada jako tego dodatkowego dnia wolnego. Oznacza to, że ministerstwa, urzędy wojewódzkie, izby administracji skarbowej oraz inne jednostki wchodzące w skład korpusu służby cywilnej będą tego dnia zamknięte. Dzięki tej decyzji, pracownicy administracji publicznej będą mogli cieszyć się długim, czterodniowym weekendem, trwającym od soboty 8 listopada do wtorku 11 listopada, kiedy przypada Narodowe Święto Niepodległości.

Sytuacja w sektorze prywatnym wygląda nieco inaczej. Zarządzenie premiera nie nakłada automatycznie obowiązku wolnego na wszystkie firmy. Jednakże, wielu pracodawców w sektorze prywatnym również zdecyduje się na wyznaczenie 10 listopada jako dnia wolnego w zamian za 1 listopada, co pozwoli ich pracownikom na skorzystanie z przedłużonego weekendu. Należy pamiętać, że obowiązek oddania dnia wolnego dotyczy pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, nie obejmując umów cywilnoprawnych (zlecenia, o dzieło). Warto zaplanować z wyprzedzeniem wszelkie sprawy urzędowe, ponieważ instytucje publiczne będą zamknięte w poniedziałek 10 listopada 2025 roku.

Instytucje zamknięte 10 listopada 2025 roku

W związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów, poniedziałek 10 listopada 2025 roku będzie dniem wolnym od pracy m.in. dla:

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

urzędach centralnych organów administracji rządowej,

Urzędów Wojewódzkich,

Krajowej Informacji Skarbowej i izbach administracji skarbowej,

innych jednostek wchodzących w skład korpusu służby cywilnej.

Lista dni wolnych od pracy w Polsce w 2025 roku

Oprócz długiego weekendu w listopadzie, kalendarz na 2025 rok przewiduje następujące dni ustawowo wolne od pracy, co daje łącznie 14 dni świątecznych:

1 stycznia (środa) – Nowy Rok

– Nowy Rok 6 stycznia (poniedziałek) – Święto Trzech Króli (Objawienie Pańskie)

– Święto Trzech Króli (Objawienie Pańskie) 20 kwietnia (niedziela) – Wielkanoc

– Wielkanoc 21 kwietnia (poniedziałek) – Poniedziałek Wielkanocny

– Poniedziałek Wielkanocny 1 maja (czwartek) – Święto Pracy

– Święto Pracy 3 maja (sobota) – Święto Konstytucji 3 Maja

– Święto Konstytucji 3 Maja 8 czerwca (niedziela) – Zielone Świątki (Zesłanie Ducha Świętego)

– Zielone Świątki (Zesłanie Ducha Świętego) 19 czerwca (czwartek) – Boże Ciało

– Boże Ciało 15 sierpnia (piątek) – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny oraz Święto Wojska Polskiego

– Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny oraz Święto Wojska Polskiego 1 listopada (sobota) – Wszystkich Świętych

– Wszystkich Świętych 11 listopada (wtorek) – Narodowe Święto Niepodległości

– Narodowe Święto Niepodległości 24 grudnia (środa) – Wigilia Bożego Narodzenia (nowo wprowadzony dzień wolny)

– Wigilia Bożego Narodzenia (nowo wprowadzony dzień wolny) 25 grudnia (czwartek) – Boże Narodzenie (pierwszy dzień)

– Boże Narodzenie (pierwszy dzień) 26 grudnia (piątek) – Boże Narodzenie (drugi dzień)

Warto zauważyć, że dwa święta (3 maja i 1 listopada) wypadały w sobotę, co zgodnie z przepisami Kodeksu pracy uprawnia pracowników do odbioru dodatkowego dnia wolnego w innym terminie. Dodatkowo, 24 grudnia (Wigilia) to nowość w kalendarzu dni wolnych od pracy. Taki układ kalendarza stwarza wiele możliwości na zaplanowanie długich weekendów w ciągu roku.

