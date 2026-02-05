Co musisz wiedzieć o składkach ZUS za styczeń 2026:

Termin płatności mija 20 lutego – to ostatni dzień na uregulowanie składek za styczeń bez konsekwencji

– to ostatni dzień na uregulowanie składek za styczeń bez konsekwencji Składki wzrosły o 9 procent w porównaniu z rokiem poprzednim, a dla liniowców i skali podatkowej składka zdrowotna podskoczyła o 37 proc.

w porównaniu z rokiem poprzednim, a dla liniowców i skali podatkowej składka zdrowotna podskoczyła o 37 proc. Wysokość składek zależy od formy opodatkowania – inne kwoty zapłacą ryczałtowcy, inne osoby na skali podatkowej czy podatku liniowym

– inne kwoty zapłacą ryczałtowcy, inne osoby na skali podatkowej czy podatku liniowym Składki preferencyjne nadal obowiązują – początkujący przedsiębiorcy mogą płacić nawet o połowę mniej przez pierwsze 30 miesięcy działalności

Ile wynoszą składki ZUS za styczeń 2026 dla ryczałtowców

Przedsiębiorcy rozliczający się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych płacą składkę zdrowotną w stałej miesięcznej kwocie. Jej wysokość zależy od poziomu rocznych przychodów.

Ryczałtowcy z przychodami do 60 tysięcy złotych rocznie zapłacą łącznie 2425,11 zł (ze składką chorobową) lub 2286,64 zł (bez składki chorobowej). W tej kwocie składka zdrowotna wynosi 498,35 zł.

zapłacą łącznie 2425,11 zł (ze składką chorobową) lub 2286,64 zł (bez składki chorobowej). W tej kwocie Przy przychodach od 60 do 300 tysięcy złotych składki ZUS wynoszą 2757,34 zł ze składką chorobową lub 2619,87 zł bez niej. Składka zdrowotna w tym przedziale to 830,58 zł.

składki ZUS wynoszą 2757,34 zł ze składką chorobową lub 2619,87 zł bez niej. Składka zdrowotna w tym przedziale to Najwyższe składki – 3421,80 zł ze składką chorobową lub 3283,33 zł bez niej – płacą ryczałtowcy z przychodami powyżej 300 tysięcy złotych rocznie. Ich składka zdrowotna wynosi 1495,04 zł.

Składki preferencyjne ZUS – niższe stawki dla początkujących firm

Przedsiębiorcy prowadzący działalność od 7 do 30 miesięcy mogą korzystać ze składek preferencyjnych ZUS. To znacząca ulga w budżecie młodej firmy.

Preferencyjne składki ZUS dla ryczałtowców z najniższymi przychodami wynoszą 954,53 zł (ze składką chorobową) lub 919,21 zł (bez niej). To niemal trzykrotnie mniej niż przy pełnych składkach.

W przedziale średnich przychodów początkujący przedsiębiorcy zapłacą 1286,76 zł ze składką chorobową. Ci z najwyższymi przychodami – 1951,22 zł.

Wysokość składek ZUS 2026 dla karty podatkowej

Firmy rozliczające się kartą podatkową płacą składkę zdrowotną w jednolitej wysokości 432,54 zł miesięcznie. To niezależnie od poziomu przychodów.

Łączne składki ZUS za styczeń 2026 dla karty podatkowej wynoszą 2359,30 zł ze składką chorobową lub 2220,83 zł bez niej.

Składki preferencyjne dla tej grupy to 888,72 zł ze składką chorobową lub 853,40 zł bez niej. Również tutaj składka zdrowotna pozostaje na poziomie 432,54 zł.

Przedsiębiorcy na podatku liniowym oraz skali podatkowej płacą składkę zdrowotną uzależnioną od wysokości osiągniętego dochodu. To największa zmiana w ich przypadku.

Dla podatku liniowego składka zdrowotna wynosi 4,9 procent dochodu. Pozostałe składki ZUS to łącznie 1926,76 zł (ze składką chorobową) lub 1788,29 zł (bez niej).

Firmy na skali podatkowej płacą składkę zdrowotną w wysokości 9 procent dochodu. Składki społeczne są identyczne jak przy liniówce – 1926,76 zł lub 1788,29 zł bez chorobowej.

Ważne: składka zdrowotna za styczeń 2026 obliczana jest na podstawie dochodu z grudnia 2025 roku.

Początkujący przedsiębiorcy na podatku liniowym i skali podatkowej również mogą korzystać z niższych składek społecznych.

Preferencyjne składki społeczne wynoszą 456,18 zł ze składką chorobową lub 420,86 zł bez niej. Do tego dochodzi składka zdrowotna liczona od dochodu.

Termin płatności składek ZUS – nie przegap 20 lutego

Wszystkie składki ZUS za styczeń 2026 roku należy opłacić do 20 lutego 2026. To jednolity termin dla wszystkich form opodatkowania.

Brak płatności w terminie skutkuje naliczeniem odsetek. ZUS może również wszcząć procedurę egzekucyjną wobec dłużnika.

Odliczenie składki zdrowotnej od podatku w 2026 roku

Prawo do odliczenia składki zdrowotnej przysługuje przedsiębiorcom na ryczałcie, karcie podatkowej oraz podatku liniowym. To ważna korzyść podatkowa.

Osoby rozliczające się według skali podatkowej nie mogą odliczyć składki zdrowotnej od podatku. To efekt obowiązujących przepisów z Polskiego Ładu.

Zapowiadany powrót do pełnej odliczalności składki zdrowotnej nie doszedł do skutku w 2026 roku. Przedsiębiorcy wciąż czekają na korzystniejsze rozwiązania.

Zbigniew Derdziuk, prezes ZUS, Karpacz 2025