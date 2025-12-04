Premier Tusk kategorycznie zaprzeczył planom podwyższenia składki zdrowotnej w tym i przyszłym roku

W czwartek rozpoczął się szczyt medyczny z udziałem premiera, ministra finansów i przedstawicieli prezydenta

W piątek odbędzie się drugi szczyt zdrowotny w Pałacu Prezydenckim zorganizowany przez prezydenta Nawrockiego

Rozmowy dotyczą nakładów na ochronę zdrowia i podziału dostępnych środków finansowych

Tusk wyklucza podwyżkę składki zdrowotnej

— Nie planujemy podniesienia składki zdrowotnej — zapewnił premier Donald Tusk podczas szczytu medycznego. — Wiem, że część z państwa bardzo by tego chciała — dodał.

Szef rządu podkreślił, że nie ma możliwości wprowadzenia takiej zmiany. — Jestem człowiekiem doświadczonym i nawet gdybym miał taki pomysł podniesienia składki zdrowotnej to tego nie przeprowadzę — wyjaśnił.

Premier mówi o podziale środków na zdrowie

Tusk zaapelował o racjonalne podejście do wydatków na ochronę zdrowia. — Musimy zastanowić się jak najmądrzej podzielić tę pulę pieniędzy, którą mamy. Ona nie jest mała — stwierdził premier.

Szef rządu zapewnił, że dotrzyma swoich obietnic wyborczych. Unikał jednocześnie krytyki innych środowisk politycznych.

Dwa szczyty dotyczące służby zdrowia

W czwartek rozpoczęły się rozmowy zorganizowane przez minister zdrowia Jolantę Sobierańską-Grendę. W spotkaniu biorą udział kluczowe osoby: premier Tusk, minister finansów Andrzej Domański oraz szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki.

Zaproszenia otrzymały samorządy zawodów medycznych, organizacje pacjentów i przedstawiciele uniwersytetów medycznych. Tematem są nakłady na ochronę zdrowia i planowane inwestycje.

Prezydent Nawrocki organizuje własny szczyt

W piątek w Pałacu Prezydenckim odbędzie się kolejne spotkanie. Prezydent Karol Nawrocki zainicjował szczyt "Na ratunek ochronie zdrowia".

Minister Sobierańska-Grenda otrzymała zaproszenie na prezydenckie spotkanie. To pokazuje wagę tematu dla wszystkich stron sceny politycznej.