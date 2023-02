Zniżki na bilety w PKP

W PKP jest wiele ulg dla różnych grup: seniorów, dzieci, studenci. Ale jest także spory upust na bilety dla Honorowych Dawców Krwi. Zobacz, jakie warunki należy spełnić, by otrzymać 33 proc. zniżki na bilety PKP, których ceny drastycznie poszły w górę. Jak informuje PKP intercity, ulga dotyczy Honorowych Dawców Krwi, którzy w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oddali co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do ulgowego przejazdu jest zaświadczenie wydane przez regionalne centrum, Wojskowe Centrum lub Centrum MSWiA krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Zasłużeni honorowi krwiodawcy mają także inne przywileje, np.: mogą korzystać poza kolejnością ze świadczeń POZ i aptek. Ponadto przysługuje im bezpłatne zaopatrzenie w leki. I co ważne, mają też ulgę podatkową. Darowizna odliczana jest od dochodu i zakłada odliczenie ekwiwalentu za krew, który przysługiwałby dawcy, z tytułu przekazania określonej ilości krwi.. Należy pamiętać, że wysokość ulgi nie może przekroczyć 6% dochodu. Płatność ze strony jednostki krwiodawstwa eliminuje prawo do ulgi. Ale odpłatnością nie są czekolady czy soczki wydane po oddaniu krwi.

