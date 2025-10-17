Od 1 stycznia 2025 r. w UE obowiązkowe będzie selektywne zbieranie odpadów tekstylnych, co wymaga nowych rozwiązań.

Niektóre samorządy, jak Ustroń, wprowadziły pomarańczowe worki na tekstylia, by ułatwić mieszkańcom segregację i uniknąć uciążliwych wizyt w PSZOK-u.

Do pomarańczowych worków można wrzucać suchą i czystą odzież, obuwie, pościel, zabawki i galanterię skórzaną.

Nowe worki to wygoda dla mieszkańców i korzyść dla środowiska, bo ułatwiają recykling i zmniejszają ilość odpadów na składowiskach.

Zmiana ta jest bezpośrednio związana z nadchodzącym obowiązkiem selektywnego zbierania odpadów tekstylnych, który wejdzie w życie na terenie całej Unii Europejskiej od 1 stycznia 2025 r. Do tej pory zużyta odzież, obuwie i inne tkaniny stanowiły problem. Nie można ich było wyrzucać do pojemników na odpady zmieszane, a jedynym legalnym i bezpłatnym miejscem ich oddawania był zazwyczaj Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

PSZOK – rozwiązanie, które nie zawsze działa

Utrudniona segregacja śmieci. Wizyta w PSZOK-u, często oddalonym od miejsca zamieszkania, bywała uciążliwa dla wielu osób. W rezultacie tekstylia często lądowały w czarnych workach, trafiały na dzikie wysypiska lub zalegały w domach. W odpowiedzi na te trudności i w celu ułatwienia życia mieszkańcom, niektóre samorządy, takie jak Ustroń, postanowiły wprowadzić innowacyjne rozwiązanie.

Co wrzucamy do pomarańczowego worka? Lista dozwolonych odpadów. W gminach, które wprowadziły pomarańczowe worki, są one przeznaczone wyłącznie na odpady tekstylne. Mieszkańcy mogą do nich wrzucać zużyte i niepotrzebne:

starą odzież (koszule, spodnie, swetry, kurtki),

bieliznę, skarpetki, rękawiczki, czapki, szaliki,

obuwie (buty, kalosze, kapcie),

koce, narzuty, pościel,

obrusy, zasłony i firany,

ścierki i ręczniki,

pluszowe zabawki,

galanterię skórzaną (torebki, paski, portfele, plecaki).

Pamiętaj, że odpady wrzucane do pomarańczowego worka powinny być suche i czyste. Wrzucanie mokrych, spleśniałych lub zanieczyszczonych tekstyliów może znacznie utrudnić ich późniejszy recykling. Zadbajmy wspólnie o to, by segregacja była efektywna!

Pomarańczowy worek – wygoda i korzyści dla środowiska

Wprowadzenie pomarańczowego worka, odbieranego bezpośrednio spod posesji zgodnie z harmonogramem, to ogromne ułatwienie. Eliminuje konieczność wyjazdu do PSZOK-u i upraszcza segregację jednej z najbardziej problematycznych frakcji odpadów. To z kolei ma kluczowe znaczenie dla ochrony środowiska, ponieważ pozwala na odzyskanie cennych surowców i zwiększenie ogólnej efektywności recyklingu w danej gminie. Dzięki temu, mniej odpadów trafia na składowiska, a cenne surowce mogą być ponownie wykorzystane. To krok w stronę bardziej zrównoważonej przyszłości.

