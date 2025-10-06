• Czerwone kosze w Polsce służą do zbierania odpadów niebezpiecznych, takich jak baterie, leki czy chemikalia, które nie mogą trafić do zwykłych pojemników.

• Nieprawidłowa utylizacja tych odpadów zagraża środowisku i zdrowiu, dlatego czerwone pojemniki są mniejsze i umieszczane w specjalnych punktach (np. apteki, PSZOKi).

• Rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych w Polsce zakłada, że czerwone pojemniki pojawią się przy większości dużych osiedli.

Czerwone kosze – nowy element systemu recyklingu

W ostatnich latach obok dobrze znanych pojemników na szkło, plastik czy papier zaczęły pojawiać się czerwone kubły na odpady. W Polsce są one przeznaczone głównie do zbierania odpadów niebezpiecznych, czyli takich, które nie mogą trafić do zwykłych koszy. Chodzi przede wszystkim o zużyte baterie, przeterminowane leki, chemikalia czy drobny sprzęt elektroniczny.

Tego rodzaju odpady zawierają substancje szkodliwe, które w przypadku nieprawidłowej utylizacji mogą zagrażać środowisku i zdrowiu człowieka. Dlatego czerwone pojemniki są zwykle mniejsze niż standardowe kubły i ustawiane w wyznaczonych miejscach – przy aptekach, supermarketach czy punktach PSZOK (Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych).

Jakie śmieci trafiają do czerwonego kubła?

Lista odpadów, które powinny znaleźć się w czerwonych pojemnikach, jest jasno określona. To przede wszystkim:

* zużyte baterie i akumulatorki,

* przeterminowane leki i opakowania po nich,

* chemikalia z gospodarstw domowych, w tym farby, lakiery, rozpuszczalniki,

* drobny sprzęt elektroniczny, np. telefony czy ładowarki,

* żarówki energooszczędne i świetlówki,

* termometry rtęciowe.

Ważne, by nie wrzucać do czerwonych kubłów zwykłych odpadów zmieszanych, plastikowych butelek czy szklanych słoików – one nadal trafiają do standardowych pojemników oznaczonych odpowiednimi kolorami.

Czerwone kosze w Polsce i na świecie

W Polsce czerwone kosze są jednoznacznie kojarzone z odpadami niebezpiecznymi. Jednak w innych krajach ich przeznaczenie bywa inne. W Australii czy Wielkiej Brytanii służą one często do zbierania odpadów zmieszanych, czyli takich, które nie nadają się do recyklingu.

Z kolei w Stanach Zjednoczonych czerwone pojemniki stosuje się powszechnie w szpitalach i klinikach. Trafiają do nich odpady medyczne, takie jak zużyte strzykawki, igły czy opatrunki.

Coraz więcej czerwonych pojemników w polskich miastach

Samorządy zapowiadają dalszy rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych. Czerwone pojemniki mają pojawić się przy większości dużych osiedli mieszkaniowych, co będzie realizacją unijnych dyrektyw dotyczących gospodarki odpadami.

PTNW - Renata Kaznowska Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.