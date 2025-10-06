Czerwone kosze na śmieci? Sprawdź, co musisz do nich wrzucać, by nie zapłacić kary!

Na ulicach polskich miast coraz częściej można zobaczyć czerwone kosze na odpady. Choć dla wielu osób wciąż są nowością, mają kluczowe znaczenie w systemie recyklingu - przypomina serwis twojapogoda.pl. Sprawdź, co dokładnie wolno do nich wrzucać i dlaczego są tak ważne dla ochrony środowiska oraz zdrowia ludzi.

• Czerwone kosze w Polsce służą do zbierania odpadów niebezpiecznych, takich jak baterie, leki czy chemikalia, które nie mogą trafić do zwykłych pojemników.

• Nieprawidłowa utylizacja tych odpadów zagraża środowisku i zdrowiu, dlatego czerwone pojemniki są mniejsze i umieszczane w specjalnych punktach (np. apteki, PSZOKi).

• Rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych w Polsce zakłada, że  czerwone pojemniki pojawią się przy większości dużych osiedli.

Czerwone kosze – nowy element systemu recyklingu

W ostatnich latach obok dobrze znanych pojemników na szkło, plastik czy papier zaczęły pojawiać się czerwone kubły na odpady. W Polsce są one przeznaczone głównie do zbierania odpadów niebezpiecznych, czyli takich, które nie mogą trafić do zwykłych koszy. Chodzi przede wszystkim o zużyte baterie, przeterminowane leki, chemikalia czy drobny sprzęt elektroniczny.

Tego rodzaju odpady zawierają substancje szkodliwe, które w przypadku nieprawidłowej utylizacji mogą zagrażać środowisku i zdrowiu człowieka. Dlatego czerwone pojemniki są zwykle mniejsze niż standardowe kubły i ustawiane w wyznaczonych miejscach – przy aptekach, supermarketach czy punktach PSZOK (Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych).

Jakie śmieci trafiają do czerwonego kubła?

Lista odpadów, które powinny znaleźć się w czerwonych pojemnikach, jest jasno określona. To przede wszystkim:

* zużyte baterie i akumulatorki,

* przeterminowane leki i opakowania po nich,

* chemikalia z gospodarstw domowych, w tym farby, lakiery, rozpuszczalniki,

* drobny sprzęt elektroniczny, np. telefony czy ładowarki,

* żarówki energooszczędne i świetlówki,

* termometry rtęciowe.

Ważne, by nie wrzucać do czerwonych kubłów zwykłych odpadów zmieszanych, plastikowych butelek czy szklanych słoików – one nadal trafiają do standardowych pojemników oznaczonych odpowiednimi kolorami.

Czerwone kosze w Polsce i na świecie

W Polsce czerwone kosze są jednoznacznie kojarzone z odpadami niebezpiecznymi. Jednak w innych krajach ich przeznaczenie bywa inne. W Australii czy Wielkiej Brytanii służą one często do zbierania odpadów zmieszanych, czyli takich, które nie nadają się do recyklingu.

Z kolei w Stanach Zjednoczonych czerwone pojemniki stosuje się powszechnie w szpitalach i klinikach. Trafiają do nich odpady medyczne, takie jak zużyte strzykawki, igły czy opatrunki.

Coraz więcej czerwonych pojemników w polskich miastach

Samorządy zapowiadają dalszy rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych. Czerwone pojemniki mają pojawić się przy większości dużych osiedli mieszkaniowych, co będzie realizacją unijnych dyrektyw dotyczących gospodarki odpadami.

PTNW - Renata Kaznowska

