Ministerstwo wyjaśnia, czy płacimy kaucje kupując napój w butelce w restauracji

System kaucyjny obejmuje opakowania szklane wielokrotnego użytku (do 1,5 l - 1 zł kaucji) oraz butelki plastikowe i puszki (do 3 l - 50 gr kaucji) oznaczone znakiem kaucji.

Obowiązek pobierania kaucji dotyczy wszystkich sprzedawców napojów oznaczonych znakiem systemu kaucyjnego.

Czy w restauracji też będziesz płacił kaucje za butelkę? Tylko w jednym przypadku

Ministerstwo Klimatu i Środowiska wyjaśnia, że jeśli spożywasz napój na miejscu, czyli w lokalu gastronomicznym, kaucja nie będzie wymagana. Dotyczy to sytuacji, gdy napój jest serwowany w szklance lub gdy butelka/puszka zostaje zwrócona po spożyciu w lokalu. Dzieje się tak dlatego, że w takim przypadku opakowanie nie opuszcza lokalu, a punkt gastronomiczny może samodzielnie oddać je do punktu zbiórki.

Jeśli jednak klient zdecyduje się zabrać napój ze sobą, wtedy lokal gastronomiczny ma obowiązek pobrać kaucję. Oznacza to, że jeśli zamówisz napój na wynos w butelce lub puszce objętej systemem kaucyjnym, do rachunku zostanie doliczona odpowiednia kwota kaucji.

Jakie opakowania obejmuje system kaucyjny?

System kaucyjny ma na celu zwiększenie recyklingu i ograniczenie ilości odpadów. Obejmuje on:

Butelki szklane wielokrotnego użytku ze znakiem kaucji o pojemności do 1,5 litra – kaucja wynosi 1 zł . Ważne jest, że to wprowadzający na rynek określa, czy dane opakowanie jest wielokrotnego użytku.

ze znakiem kaucji o pojemności do 1,5 litra – kaucja wynosi . Ważne jest, że to wprowadzający na rynek określa, czy dane opakowanie jest wielokrotnego użytku. Butelki jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych o pojemności do trzech litrów oraz puszki metalowe o pojemności do jednego litra – kaucja wynosi 50 gr. Opakowania te muszą być oznaczone znakiem kaucji.

Obecnie system kaucyjny obejmuje opakowania po:

Wodzie

Sokach

Piwie

Napojach gazowanych i niegazowanych

Warto pamiętać, że z systemu kaucyjnego wyłączone są opakowania po mleku, jogurtach i innych napojach mlecznych.

Kluczowe jest, aby opakowanie posiadało etykietę z kodem, która umożliwia jego identyfikację. Tylko w ten sposób można upewnić się, że butelka lub puszka podlega systemowi kaucyjnemu.

Wszyscy sprzedawcy napojów oznaczonych znakiem systemu kaucyjnego mają obowiązek przystąpić do systemu kaucyjnego w zakresie pobierania kaucji.

Pobranie kaucji następuje przy kasie, w momencie zakupu napoju.

