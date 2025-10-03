System kaucyjny w Biedronce. Tak będzie działać w praktyce. Wyjaśnia Agnieszka Koc dla Super Expressu

Szymon Szadkowski
Szymon Szadkowski
Marta Kowalska
2025-10-03 18:59

1 października w Polsce oficjalnie wystartował system kaucyjny. Jak do tej rewolucji przygotowuje się największa sieć handlowa w kraju? O szczegółach, terminach i zasadach zwrotu butelek i puszek w sklepach Biedronka dla Super Expressu opowiada Agnieszka Koc, Dyrektorka Ochrony Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju w sieci Biedronka.

Agnieszka Koc, Dyrektorka Ochrony Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju w sieci Biedronka



Autor: Paweł Dąbrowski / Super Express Agnieszka Koc, Dyrektorka Ochrony Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju w sieci Biedronka, umieszcza plastikową butelkę w zielonym recyklomacie z logo "Mój ReCyKloMat", omawiając w Super Biznesie szczegóły systemu kaucyjnego w sklepach Biedronka.
Super Express: 1 października w Polsce oficjalnie startuje system kaucyjny. Czy to oznacza, że już od tego dnia klienci, robiąc zakupy w Biedronce, zapłacą kaucję za napoje?

Agnieszka Koc: Nie, klienci nie zapłacą kaucji od razu. Producenci mają trzymiesięczny okres przejściowy na dostosowanie swoich produktów. W tym czasie muszą zmienić etykiety, umieścić na nich specjalny znak systemu kaucyjnego i wygenerować nowe kody kreskowe. Jednocześnie, zgodnie z prawem, sklepy zostają włączone do systemu w momencie, gdy mają w sprzedaży artykuły objęte kaucją (z nowym kodem EAN), co nie jest równoznaczne z symboliczną datą startu, czyli 1 października. Każdy taki kod musi zostać zarejestrowany w centralnej bazie danych, aby recyklomat mógł prawidłowo zidentyfikować opakowanie. Dlatego szacujemy, że pierwsze produkty objęte kaucją pojawią się na półkach sklepowych dopiero pod koniec roku. Podsumowując, zasada jest prosta: klient otrzyma zwrot kaucji, jeśli wcześniej zakupi produkt objęty tą dodatkową opłatą.

Super Express: Jakie dokładnie opakowania będą przyjmowały recyklomaty?

Agnieszka Koc: Recyklomaty będą przyjmować trzy główne rodzaje opakowań objętych systemem:

·       jednorazowe butelki plastikowe (PET) o pojemności do 3 litrów,

·       puszki aluminiowe i stalowe o pojemności do 1 litra.

Super Express: Jakie warunki musi spełniać opakowanie, aby automat je przyjął? Czy butelka może być zgnieciona?

Agnieszka Koc: Najważniejsza zasada: opakowanie nie może być zgniecione. Automat musi je zeskanować, dlatego butelka lub puszka musi zachować swój pierwotny kształt. Ponadto musi mieć czytelny kod kreskowy oraz widoczny znak informujący o objęciu systemem kaucyjnym.

Super Express: Załóżmy, że klient zwrócił opakowanie prawidłowo. W jaki sposób odzyska swoją kaucję? Czy dostanie gotówkę?

Agnieszka Koc: Po wrzuceniu opakowań do automatu klient otrzyma voucher o wartości równej sumie zwróconych kaucji, czyli 50 groszy za każdą sztukę. Ten voucher będzie można wykorzystać podczas zakupów w dowolnym sklepie naszej sieci, obniżając o jego wartość kwotę do zapłaty przy kasie. Będzie on ważny przez co najmniej 30 dni. Będziemy obserwować zachowania i potrzeby konsumentów, aby w okresie przejściowym jak najlepiej dostosować długość jego ważności. To proste i wygodne rozwiązanie, które integruje zwrot kaucji z codziennymi zakupami.

Super Express: Nowe zasady mogą być dla wielu osób niejasne. Jak Biedronka zamierza edukować swoich klientów w tym zakresie?

Agnieszka Koc: Zdajemy sobie sprawę, że to duża zmiana dla wszystkich, dlatego przygotowujemy szeroko zakrojoną kampanię informacyjną. Pojawią się materiały edukacyjne w sklepach – plakaty, ulotki i czytelne oznaczenia przy recyklomatach. Będziemy również komunikować zasady systemu w naszych gazetkach, na stronie internetowej oraz w aplikacji Moja Biedronka. Co więcej, szkolimy naszych pracowników, aby mogli pomagać klientom w przypadku pojawienia się niejasności.

Super Express: Wspomniała Pani o butelkach szklanych, ale system nie obejmie wszystkich opakowań ze szkła. Co na przykład ze słoikami?

Agnieszka Koc: Zgadza się. Słoiki nie są objęte systemem kaucyjnym i recyklomaty nie będą ich przyjmować. Należy je, tak jak dotychczas, wyrzucać do zielonych pojemników przeznaczonych na szkło. To wciąż cenny surowiec wtórny, ale odzyskiwany w ramach tradycyjnej segregacji odpadów.

Super Express: Gdzie dokładnie pojawią się recyklomaty? Czy możemy się ich spodziewać w każdej Biedronce?

Agnieszka Koc: Naszym celem jest, aby proces zwrotu opakowań był jak najwygodniejszy dla klientów, dlatego stawiamy na zbiórkę automatyczną. Recyklomaty pojawią się we wszystkich sklepach Biedronka o powierzchni sprzedaży powyżej 200 m². Jedynie w kilku na ponad 3800 placówek na razie nie zostaną one zainstalowane ze względu na powierzchnię nieobjętą obowiązkiem ustawowym. Dzięki temu klienci znajdą je zarówno w placówkach w dużych miastach, jak i w mniejszych miejscowościach w całej Polsce.

Super Express: Instalacja tysięcy takich maszyn to ogromne wyzwanie logistyczne. Jak sieć sobie z tym radzi?

Agnieszka Koc: To prawda, jest to jeden z większych projektów operacyjnych i logistycznych w historii naszej firmy. Musimy nie tylko dostarczyć i zainstalować maszyny w prawie 3800 sklepach, ale także często dostosować do nich przestrzeń, co czasem wiąże się z mniejszymi lub większymi pracami budowlanymi. Kluczowe jest również wdrożenie nowego systemu informatycznego, który obsłuży cały proces – od przyjęcia butelki po rozliczenie vouchera. To skomplikowana operacja, ale jesteśmy na nią dobrze przygotowani.

Super Express: Na koniec chciałam zapytać, dlaczego sieć Biedronka zdecydowała się na przystąpienie do systemu kaucyjnego?

Agnieszka Koc: Przystąpienie do systemu kaucyjnego jest kluczowym elementem naszej strategii zrównoważonego rozwoju. To nie tylko wybór, ale i konieczność. Ustawa nakłada na nas obowiązek osiągnięcia bardzo ambitnych poziomów zbiórki opakowań – na przykład 77% dla butelek plastikowych już w 2025 roku. System kaucyjny jest najskuteczniejszym znanym narzędziem, by te cele zrealizować. Naszym priorytetem jest budowanie gospodarki o obiegu zamkniętym. Chcemy, aby butelki i puszki, które trafiają do naszych klientów, nie stawały się odpadem, ale cennym surowcem, który wróci do obiegu i zostanie ponownie wykorzystany. To realne działanie na rzecz czystszej planety.

