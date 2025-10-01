Wraz z wprowadzeniem systemu kaucyjnego nadchodzi rewolucja w zwrocie opakowań po napojach. Plastikowe butelki i puszki zostaną objęte kaucją, którą odzyskamy, oddając puste opakowanie do specjalnego automatu, czyli recyklomatu. Kluczowe dla powodzenia całego procesu będą nowe oznaczenia na etykietach oraz zwracanie butelek i puszek w nienaruszonym, niezgniecionym stanie.

Wyjaśniamy krok po kroku, jak przygotować się na nadchodzące zmiany i bez problemu korzystać z nowych zasad

PRZYPOMINAMY:

Systemem kaucyjnym będą objęte opakowania PET, czyli te butelki plastikowe o pojemności do 3 l, puszki na napoje o pojemności do 1 l i butelki szklane wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 l.

Przy zwrocie butelki plastikowej lub puszki objętej systemem kaucyjnym, a więc ze znakiem „kaucja”, otrzymasz 50 groszy.

Przy zwrocie butelki szklanej objętej systemem kaucyjnym, a więc ze znakiem „kaucja”, otrzymasz złotówkę

„ABC” systemu kaucyjnego:

1. Zgniatać butelki/puszki czy nie?

Nie, nie wolno zgniatać opakowań. W tekście wielokrotnie podkreślono, że butelki i puszki muszą być zwracane w formie niezgniecionej. Maszyna musi odczytać kształt opakowania oraz kod kreskowy z nienaruszonej etykiety.

2. Których butelek nie wrzucimy do maszyny?

Do maszyny na pewno nie wrzucimy:

Opakowań, które nie mają specjalnego znaku „kaucja” i nowego kodu kreskowego.

Opakowań po produktach mlecznych.

Dużych opakowań powyżej 3l, jak m.in. pięciolitrowe butelki.

3. Czy oddamy w Biedronce butelki, które zostały kupione w innym sklepie?

Tak. Warunkiem jest to, aby opakowania miały nowy, uniwersalny kod kreskowy rejestrowany w „systemie operatorów”. System będzie scentralizowany, a automat będzie czytał kod produktu, a nie sprawdzał miejsce jego zakupu.

4. A co z butelkami po mocniejszym alkoholu, oleju czy produktach mlecznych?

W przypadku alkoholi (np. wódki, wina) decyzja o włączeniu szklanej butelki do systemu kaucyjnego często należy do samego producenta. Z kolei opakowania po produktach takich jak mleko czy olej są wyłączone z systemu, między innymi ze względów sanitarnych . Pozostawione w nich resztki mogłyby zanieczyścić automaty i utrudnić proces recyklingu. Dlatego kluczowe jest, aby zawsze szukać na etykiecie specjalnego symbolu kaucji – jego obecność to jedyna pewna informacja, że opakowanie zostanie przyjęte przez automat.

5. Zostawiać nakrętki?

Tak.

6. Czyste czy brudne butelki?

Bez znaczenia, najważniejsze jest aby kod kreskowy był czytelny.

7. Vouchery czy pieniądze? Jeśli pieniądze, to czy automat wydaje pieniądze, czy są do odbioru w kasie?

Po zwrocie opakowań automat wydaje voucher. Automat sam nie wypłaca pieniędzy. Następnie mamy dwie możliwości:

Wykorzystać voucher na kolejne zakupy.

Poprosić o zwrot gotówki w kasie sklepu.

8. Jak długo jest ważny voucher?

Pokaże to praktyka rynkowa. Finalne dookreślenie zasad nastąpi w okresie przejściowym uruchomienia systemu kaucyjnego.

9. Czy voucher z Lidla zrealizujesz w Biedronce?

Nie. Voucher otrzymany w automacie przy sklepie Biedronka można zrealizować „w każdym sklepie sieci Biedronka”. Są one przypisane do konkretnej sieci handlowej za pomocą kodu kreskowego.

10. Co zrobić, jak automat nie działa?

Należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta sieci Biedronka.

PODSUMOWANIE:

Jak poprawnie korzystać z recyklomatu? Instrukcja krok po kroku:

Sprawdź opakowanie: Upewnij się, że butelka lub puszka, którą chcesz zwrócić, posiada na etykiecie specjalny znak „kaucja”. Tylko takie opakowania zostaną przyjęte.

Nie zgniataj opakowania: Zachowaj butelkę lub puszkę w całości. Nie zgniataj jej i nie odrywaj etykiety – automat musi odczytać z niej kod kreskowy.

Znajdź recyklomat: Udaj się do automatu zwrotnego, zlokalizowanego np. przy sklepie.

Zwróć opakowanie: Włóż butelkę lub puszkę do specjalnego otworu w maszynie. Automat zeskanuje kod i przyjmie opakowanie.

Odbierz voucher: Po zaakceptowaniu opakowania maszyna wydrukuje voucher na kwotę odpowiadającą sumie zwróconych kaucji (np. 50 groszy za jedną butelkę).

Zrealizuj voucher: Otrzymany voucher możesz wykorzystać na zakupy w sklepie danej sieci, obniżając kwotę do zapłaty. Wymienić na gotówkę w kasie sklepu