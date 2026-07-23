Atak Huti wywołał panikę na rynku. Cena ropy przebiła 100 dolarów

Dariusz Brzostek
Dariusz Brzostek
2026-07-23 17:18

Wystarczyło kilka godzin i światowe rynki wpadły w panikę. Po ataku jemeńskich rebeliantów Huti na dwa saudyjskie tankowce cena ropy Brent przekroczyła psychologiczną granicę 100 dolarów za baryłkę. Eksperci ostrzegają, że jeśli konflikt na Bliskim Wschodzie będzie się zaostrzał, kierowcy mogą odczuć to przy dystrybutorach.

Czerwona pinezka wbita w mapę Iranu. O wpływie napięć na Bliskim Wschodzie na ceny ropy przeczytasz na SE Superbiz.
Autor: Shutterstock Mapa polityczna Bliskiego Wschodu z czerwoną pinezką wskazującą na Iran. Widoczne są kraje takie jak Irak, Syria, Afganistan oraz Zatoka Perska. Ilustracja podkreśla napiętą sytuację w regionie i ataki na tankowce, o czym czytać można na Super Biznes.

Ropa wystrzeliła po ataku na tankowce

Czwartek przyniósł prawdziwy szok na rynku surowców. Jeszcze rano baryłka ropy Brent kosztowała około 95 dolarów, ale po informacjach o ataku Huti na dwa saudyjskie tankowce na Morzu Czerwonym cena błyskawicznie poszybowała do 100 dolarów. To najwyższy poziom od końca maja. W górę poszła również amerykańska ropa WTI, która przekroczyła 90 dolarów za baryłkę.

Za ataki odpowiadają wspierani przez Iran rebelianci Huti. Grupa ogłosiła, że ostrzelała dwa statki płynące pod saudyjską banderą – „Encelię” i „Laylę”. To pierwszy tak poważny krok po zapowiedzi blokowania saudyjskich jednostek na Morzu Czerwonym.

Trump grozi Iranowi

Sytuację dodatkowo zaostrzyły słowa prezydenta USA Donalda Trumpa. Zapowiedział on, że jeśli Huti ponownie zaatakują statki, Stany Zjednoczone odpowiedzą zdecydowaną akcją militarną wymierzoną zarówno w rebeliantów, jak i Iran. Teheran już zapowiedział odwet na amerykańskiej infrastrukturze energetycznej w regionie.

Taka wymiana gróźb tylko zwiększyła obawy inwestorów, którzy zaczęli masowo kupować kontrakty na ropę.

Dlaczego cały świat patrzy na Morze Czerwone?

Kluczowe znaczenie ma cieśnina Bab al-Mandab, przez którą każdego dnia transportowanych jest około 6,2 mln baryłek ropy, czyli blisko 6 proc. światowej podaży. To jeden z najważniejszych szlaków eksportowych dla Arabii Saudyjskiej.

Unia Europejska już ostrzegła armatorów przed przepływaniem przez ten rejon. Część statków zawróciła jeszcze przed atakami, obawiając się eskalacji konfliktu.

Droższa ropa może uderzyć w kierowców

Jeżeli napięcie na Bliskim Wschodzie nie osłabnie, skutki mogą odczuć także Polacy. Wyższe ceny ropy oznaczają bowiem wzrost kosztów produkcji paliw. Jeśli baryłka utrzyma się powyżej 100 dolarów lub będzie dalej drożeć, podwyżki na stacjach benzynowych mogą być tylko kwestią czasu.

Rynek znów pokazuje, że jeden konflikt zbrojny potrafi błyskawicznie wpłynąć na ceny na całym świecie.

Polecany artykuł:

Bliski Wschód w ogniu, ropa wystrzeliła. Ceny paliw już dobijają kierowców
Miłosz Motyka, minister Energii [IMPACT 2026]
Ich Troje czy Ranczo? Dopasuj cytat piosenki do konkretnego artysty!
Pytanie 1 z 13
Powtórzyć Tobie jeszcze raz to, co wtedy
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

CENA ROPY NAFTOWEJ
BLISKI WSCHÓD
KONFLIKT ZBROJNY