Czy 15 sierpnia parking jest płatny? Zasady naliczania opłat w sobotnie święto

Standardowa strefa płatnego parkowania 15 sierpnia. Co mówią przepisy?

Wielu kierowców tuż przed wyjazdem w trasę nerwowo zadaje sobie pytanie o to, czy 15 sierpnia parking jest płatny. Zgodnie z polskim prawem – a dokładniej z Ustawą o drogach publicznych – standardowe Strefy Płatnego Parkowania (SPP) mogą pobierać opłaty za postój wyłącznie w dni robocze.

Ponieważ 15 sierpnia obchodzimy Święto Wojska Polskiego oraz Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, jest to dzień ustawowo wolny od pracy. Nie ma przy tym żadnego znaczenia fakt, że w 2026 roku to święto wypada akurat w sobotę. Jeśli zaparkujesz swój samochód w zwykłej miejskiej strefie, nie musisz szukać parkomatu ani uruchamiać aplikacji mobilnej. Twój postój będzie całkowicie darmowy i w pełni legalny.

Śródmiejskie strefy płatnego parkowania (ŚSPP). Tutaj zapłacisz nawet w święto

Choć w większości miejsc w Polsce zaparkujesz za darmo, istnieje jeden bardzo ważny wyjątek, o którym musisz pamiętać. W wielu dużych miastach (takich jak Gdańsk, Kraków czy Szczecin) oraz obleganych miejscowościach turystycznych (np. w Sopocie, Zakopanem czy Giżycku) na mocy nowych przepisów wyznaczono Śródmiejskie Strefy Płatnego Parkowania (ŚSPP). Działają one na znacznie bardziej restrykcyjnych zasadach.

W strefach śródmiejskich samorządy mają pełne prawo pobierać opłaty przez siedem dni w tygodniu – włączając w to weekendy oraz dni ustawowo wolne od pracy, takie jak 15 sierpnia. Stawki godzinowe w tych miejscach są również odczuwalnie wyższe niż w standardowych SPP. Zanim odejdziesz od auta na spacer lub obiad, koniecznie upewnij się, gdzie dokładnie stoisz. Zwróć uwagę na następujące elementy:

kolor i treść oznakowania na znakach pionowych (ŚSPP mają często wyróżniające się tablice informujące o strefie śródmiejskiej),

informacje naklejone bezpośrednio na najbliższym parkomacie – znajdziesz tam dokładne dni i godziny obowiązywania opłat,

komunikaty w Twojej aplikacji parkingowej, która na podstawie geolokalizacji od razu wskaże Ci właściwą, obowiązującą taryfę.

W galerii poniżej znajdziesz darmowe kartki na dzień dobry 15 sierpnia

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Parkingi prywatne i place przy atrakcjach turystycznych. Na co uważać?

Podróżując po kraju w trakcie długiego sierpniowego weekendu, pamiętaj również, że miejskie przepisy zwalniające z opłat Cię nie chronią, jeśli wjeżdżasz na teren komercyjny. Ustawa o drogach publicznych dotyczy wyłącznie przestrzeni zarządzanej przez lokalne samorządy. Jeśli wybierasz parking prywatny – na przykład plac pod dolną stacją kolejki górskiej, ogrodzony teren przy wejściu na plażę czy podziemny garaż w galerii handlowej – świąteczne zwolnienia z opłat nie mają tam absolutnie żadnego zastosowania.

Zarządcy takich obiektów posiadają własne regulaminy i cenniki. W dni wolne oraz długie weekendy takie miejsca przeważnie pracują na pełnych obrotach, nierzadko inkasując specjalne, wyższe stawki sezonowe. Zawsze czytaj regulamin umieszczony przy szlabanie lub budce obsługi. Pozwoli Ci to uniknąć niepotrzebnych nerwów i niespodziewanie wysokiego rachunku za postój przed powrotem do domu.