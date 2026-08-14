Zakaz handlu w święto państwowe i kościelne

Data 15 sierpnia to w Polsce dzień szczególny. Obchodzimy wtedy dwa ważne święta: państwowe Święto Wojska Polskiego oraz kościelne Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Zgodnie z polskim prawem, jest to dzień ustawowo wolny od pracy. Oznacza to, że wszystkie duże placówki handlowe obejmuje ścisły zakaz handlu.

Jeśli w związku z tym zastanawiasz się, czy galerie są otwarte 15 sierpnia, odpowiedź jest jednoznaczna. Wszystkie duże sklepy sieciowe, supermarkety, butiki odzieżowe oraz hipermarkety znajdujące się wewnątrz takich obiektów pozostaną tego dnia zamknięte. Co więcej, w 2026 roku to święto przypada w sobotę. Biorąc pod uwagę, że następny dzień, czyli niedziela 16 sierpnia, to standardowa niedziela niehandlowa, czeka nas aż 48-godzinna przerwa w dostępie do marketów i dyskontów. Jeśli musisz zaopatrzyć dom na weekend, koniecznie zrób to najpóźniej w piątek 14 sierpnia.

Co może działać 15 sierpnia w centrach handlowych mimo zakazu?

Choć ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta jest bardzo restrykcyjna, przewiduje pewne wyjątki. Pamiętaj, że 15 sierpnia galerie handlowe nie muszą być całkowicie zamknięte na kłódkę. Wiele z nich otwiera wybrane strefy, z których mogą korzystać odwiedzający, ponieważ zakaz dotyczy głównie pracowników handlu detalicznego.

Wewnątrz galerii wciąż mogą działać placówki świadczące usługi rozrywkowe, gastronomiczne i medyczne. W zależności od decyzji zarządcy danego obiektu, otwarte mogą być:

kina, kręgielnie i inne centra rozrywki,

strefy food court (restauracje i kawiarnie),

apteki dyżurne,

wybrane punkty usługowe (np. siłownie).

Wybierając się do kina czy restauracji w galerii w to sobotnie święto, zawsze sprawdź wcześniej w internecie indywidualne godziny otwarcia danego lokalu. Często różnią się one od standardowego harmonogramu funkcjonowania całego budynku.

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Gdzie zrobić nagłe zakupy w długi weekend?

Zamknięte sklepy wielkopowierzchniowe nie oznaczają, że w razie nagłej potrzeby zostaniesz bez jakiejkolwiek możliwości kupna podstawowych produktów. Ustawodawca przewidział furtki ratujące sytuację, gdy np. niespodziewanie zabraknie Ci pieczywa, wody lub mleka.

Zarówno w sobotę 15 sierpnia, jak i w niedzielę 16 sierpnia, zakupy zrobisz w mniejszych sklepach, pod warunkiem, że za ladą stanie osobiście ich właściciel. Otwarte pozostaną również stacje paliw, na których asortyment spożywczy bywa całkiem bogaty. Funkcjonować mogą też mniejsze placówki franczyzowe, jednak tutaj godziny otwarcia będą zależały wyłącznie od decyzji danego przedsiębiorcy. Zazwyczaj takie punkty działają krócej niż w zwykłe dni, więc dla pewności warto udać się do nich w godzinach porannych.