Sklepy otwarte 15 sierpnia 2026 - Żabka, Biedronka, Lidl, Dino. Do której godziny czynne?

Biedronka, Lidl, Dino – czy zrobimy w nich zakupy w sobotę?

W 2026 roku 15 sierpnia wypada w sobotę. To bardzo ważna informacja dla wszystkich, którzy planują większe zaopatrzenie na weekend. Ponieważ jest to święto państwowe i kościelne, obowiązują zasady tożsame z niedzielami niehandlowymi. Jeśli zastanawiasz się, czy 15.08 sklepy są otwarte w przypadku wielkich sieci handlowych, odpowiedź brzmi: nie. Zarówno Biedronka, Lidl, Dino, jak i inne potężne markety (np. Kaufland, Auchan czy Carrefour) będą tego dnia całkowicie zamknięte.

Aby uniknąć przykrej niespodzianki, pamiętaj, by wszystkie większe zakupy zrobić najpóźniej w piątek 14 sierpnia. Warto mieć na uwadze, że zaraz po świątecznej sobocie następuje niedziela niehandlowa (16 sierpnia), w którą duże supermarkety również pozostaną zamknięte. Twoje zapasy muszą Ci wystarczyć od piątkowego wieczoru aż do poniedziałkowego poranka, kiedy to sklepy wrócą do standardowego trybu pracy.

Żabka – godziny otwarcia 15 sierpnia 2026

Mimo rygorystycznych przepisów, ustawa o ograniczeniu handlu przewiduje kilkadziesiąt wyjątków. Wśród nich znajduje się przepis pozwalający na otwarcie placówki, jeśli za ladą stanie osobiście sam właściciel lub członkowie jego najbliższej rodziny. To właśnie dlatego w dni świąteczne z pomocą przychodzą nam osiedlowe punkty franczyzowe.

Kategoria sklepy otwarte 15 sierpnia obejmuje zatem zdecydowaną większość Żabek, a także placówki takie jak Carrefour Express, Odido, Lewiatan czy abc. Do której godziny czynne będą Żabki w świąteczną sobotę? Należy pamiętać, że większość z nich nie będzie funkcjonować w standardowych ramach czasowych, czyli od 6:00 do 23:00. Najczęściej franczyzobiorcy decydują się na obsługę klientów w skróconych godzinach – zazwyczaj w przedziale od 10:00 do 18:00 lub od 11:00 do 19:00. Przed wyjściem po brakujące artykuły polecamy Ci upewnić się na miejscu (kartka na drzwiach wejściowych) lub sprawdzić dokładne godziny w aplikacji mobilnej danej sieci dla wybranego sklepu.

W galerii poniżej znajdziesz darmowe kartki na dzień dobry 15 sierpnia

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Gdzie jeszcze zrobimy zakupy? Wyjątki od zakazu handlu

Jeśli w Twojej bezpośredniej okolicy nie ma otwartego sklepu osiedlowego, a w lodówce brakuje mleka, wędliny czy chleba, nadal dysponujesz legalnymi alternatywami. Zobaczmy, jakie sklepy są otwarte 15 sierpnia poza wspomnianą już Żabką. Prawo wskazuje jasną listę miejsc wyłączonych spod reżimu zakazu handlu.

W sobotę 15 sierpnia 2026 roku zakupy bez przeszkód zrobisz w następujących punktach:

stacje paliw: to najpewniejsze wyjście. Większość z nich jest czynna całą dobę. Kupisz tam nie tylko paliwo, ale też napoje, przekąski, pieczywo, a często również nabiał.

to najpewniejsze wyjście. Większość z nich jest czynna całą dobę. Kupisz tam nie tylko paliwo, ale też napoje, przekąski, pieczywo, a często również nabiał. apteki dyżurne: bez problemu zaopatrzysz się w leki, środki higieniczne i artykuły pierwszej pomocy.

bez problemu zaopatrzysz się w leki, środki higieniczne i artykuły pierwszej pomocy. piekarnie, cukiernie i lodziarnie: wiele punktów sprzedających świeże pieczywo czy wyroby cukiernicze operuje w dni świąteczne, choć często w skróconych godzinach.

wiele punktów sprzedających świeże pieczywo czy wyroby cukiernicze operuje w dni świąteczne, choć często w skróconych godzinach. kwiaciarnie: ustawowo zwolnione z zakazu handlu, co ułatwia zakup bukietu przed wyjazdem na rodzinne spotkanie z okazji długiego weekendu.

ustawowo zwolnione z zakazu handlu, co ułatwia zakup bukietu przed wyjazdem na rodzinne spotkanie z okazji długiego weekendu. sklepy na dworcach i lotniskach: przeznaczone do obsługi bezpośrednich podróżnych.

Podsumowując – 15 sierpnia musisz zapomnieć o wózkach po brzegi wypełnionych towarem w dużych dyskontach. Jeśli jednak zaskoczy Cię nagły brak podstawowych produktów w trakcie przygotowywania sobotniego obiadu, osiedlowe sklepiki franczyzowe oraz pobliskie stacje benzynowe z pewnością uratują sytuację.