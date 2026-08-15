Czy Żabka jest otwarta 15 sierpnia? Godziny otwarcia Żabki 15 sierpnia 2026

Zakaz handlu a małe sklepy. Czy 15 sierpnia Żabki są otwarte?

Zgodnie z polskim prawem, 15 sierpnia obowiązuje ścisły zakaz handlu. Tego dnia bramy takich wielkopowierzchniowych marketów jak Biedronka, Lidl, Kaufland, Auchan czy Dino będą na głucho zamknięte. Wiele osób, które w przedświątecznym pośpiechu zapomną o wcześniejszym zaopatrzeniu lodówki, zadaje sobie więc gorączkowe pytanie: czy 15 sierpnia Żabki są otwarte?

Dla wszystkich zapominalskich mamy bardzo dobrą wiadomość – w zdecydowanej większości przypadków bez trudu zrobisz tam niezbędne zakupy. Sieć Żabka opiera się na niezwykle popularnym w Polsce modelu franczyzowym. Ustawodawca przewidział wyraźną furtkę dla przedsiębiorców, którzy prowadzą sprzedaż osobiście i na własny rachunek. Oznacza to, że jeżeli właściciel danego punktu sam stanie za sklepową ladą (lub skorzysta z nieodpłatnej pomocy członków najbliższej rodziny), sklep może działać całkowicie legalnie, pomimo święta państwowego i kościelnego.

Jak zaplanować wizytę w sklepie? Żabka godziny otwarcia 15 sierpnia

Musisz pamiętać, że decyzja o otwarciu sklepu w dzień wolny od pracy zależy wyłącznie od chęci i możliwości konkretnego franczyzobiorcy. Z tego powodu nie obowiązuje jeden, odgórnie narzucony harmonogram dla wszystkich placówek w kraju. Standardowe godziny funkcjonowania, zazwyczaj od 6:00 do 23:00, w święta przeważnie nie mają zastosowania.

Jak zatem prezentują się w przypadku sieci Żabka godziny otwarcia 15 sierpnia? Z reguły właściciele decydują się na skrócenie czasu pracy. Placówki najczęściej zapraszają klientów na przykład między godziną 10:00 a 19:00 lub od 11:00 do 20:00. Miej na uwadze, że każda Żabka otwarta 15 sierpnia może funkcjonować według własnych, ściśle lokalnych ustaleń. Najlepszym i najpewniejszym sposobem, aby sprawdzić harmonogram, jest skorzystanie z bezpłatnej aplikacji Żappka na Twoim smartfonie (gdzie godziny są aktualizowane na bieżąco) lub po prostu zwrócenie uwagi na papierowe komunikaty, które sprzedawcy wywieszają na drzwiach wejściowych z kilkudniowym wyprzedzeniem.

W galerii poniżej znajdziesz darmowe kartki na dzień dobry 15 sierpnia

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