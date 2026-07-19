Ceny mieszkań w stolicy w dół

Jeszcze niedawno zakup mieszkania w Warszawie wydawał się dla wielu Polaków nieosiągalnym marzeniem. Teraz pojawiło się światełko w tunelu.

Według najnowszej analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego ceny mieszkań z drugiej ręki w stolicy spadły w pierwszym kwartale 2026 roku o 1,7 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Warszawa jako jedyna na minusie

Średnia cena metra kwadratowego mieszkania na rynku wtórnym w Warszawie obniżyła się z 16,9 tys. zł do 16,4 tys. zł. To jedyny taki przypadek wśród największych miast Polski. W tym samym czasie w sześciu pozostałych dużych ośrodkach – Gdańsku, Gdyni, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu – ceny wzrosły średnio o 1 proc.

Eksperci PIE zwracają uwagę, że stolica przechodzi obecnie korektę po bardzo mocnych podwyżkach z poprzednich lat. Jeszcze w 2024 roku ceny mieszkań na rynku wtórnym w Warszawie wzrosły o ponad 21 proc.

Różnica nadal ogromna

Choć ceny w Warszawie spadły, stolica nadal pozostaje najdroższym rynkiem mieszkaniowym w kraju. Obecnie za metr kwadratowy trzeba tam zapłacić średnio 16,4 tys. zł. Dla porównania średnia dla sześciu pozostałych największych miast wynosi 11,9 tys. zł.

Dystans jednak stopniowo maleje. Jeszcze pod koniec 2024 roku mieszkania w Warszawie były droższe od średniej największych miast o 42 proc. Dziś przewaga stolicy wynosi 37 proc.

Gdańsk liderem podwyżek

Podczas gdy Warszawa notuje spadki, Gdańsk wyraźnie przyspieszył. Tam ceny mieszkań na rynku wtórnym wzrosły aż o 6,2 proc. rok do roku. To najwyższy wynik spośród wszystkich analizowanych miast.

Znacznie spokojniej było w innych częściach kraju. W Krakowie i Wrocławiu pojawiły się spadki cen na rynku pierwotnym, a w Poznaniu odnotowano wyraźną obniżkę w ujęciu kwartalnym. Najbardziej stabilnym rynkiem pozostaje Łódź, gdzie ceny praktycznie stoją w miejscu.

Kredyty znów kuszą Polaków

Analitycy zwracają uwagę, że spadkom cen w Warszawie towarzyszy poprawa sytuacji kupujących. Przez ostatnie półtora roku Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe łącznie o 200 punktów bazowych. Dzięki temu wzrosła zdolność kredytowa wielu rodzin.

Widać to po zainteresowaniu finansowaniem mieszkań. Wartość zapytań o kredyty hipoteczne w 2026 roku rośnie w dwucyfrowym tempie. Dodatkowo przeciętne wynagrodzenia nadal idą w górę szybciej niż inflacja, co poprawia możliwości zakupowe Polaków.

To nie koniec zmian

Zdaniem ekonomistów korekta cen w Warszawie nie wynika ze słabnącego popytu ani problemów z dostępnością kredytów. Wręcz przeciwnie, zainteresowanie zakupem mieszkań pozostaje wysokie. Oznacza to, że stołeczny rynek mieszkaniowy może po prostu wracać do bardziej stabilnych poziomów po okresie rekordowych wzrostów.

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