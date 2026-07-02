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Wakacyjna wojna o ceny paliw
Kierowcy z niepokojem obserwują ceny na stacjach paliw. Tymczasem Prawo i Sprawiedliwość rusza z inicjatywą, która ma przynieść ulgę zmotoryzowanym.
Do Sejmu trafił właśnie projekt ustawy przewidujący obniżenie VAT-u i akcyzy na paliwa.
PiS chce tańszego tankowania
Jak poinformował szef klubu PiS Mariusz Błaszczak, projekt został już złożony w Sejmie wraz z wnioskiem o pilne procedowanie jeszcze podczas obecnego posiedzenia.
Propozycja zakłada obniżenie stawki VAT na paliwa z 23 do 8 proc. oraz przywrócenie niższej akcyzy. Zdaniem polityków Prawa i Sprawiedliwości zakończenie rządowego programu osłonowego tuż przed wakacjami uderzy w kierowców.
Koniec ulg, początek sporu
Z końcem czerwca wygasł program „Ceny Paliwa Niżej”, który został wprowadzony po gwałtownym wzroście cen ropy związanym z konfliktem na Bliskim Wschodzie. W jego ramach obniżono VAT i akcyzę, a także wprowadzono maksymalne ceny paliw.
Według Ministerstwa Finansów program kosztował budżet około 4,7 mld zł. Resort podkreśla jednak, że był to mechanizm tymczasowy, a ceny ropy spadły już z poziomu ponad 115 dolarów za baryłkę do około 70 dolarów.
Teraz decyzja należy do Sejmu
PiS przekonuje, że powrót do niższych podatków pozwoli ograniczyć koszty wakacyjnych wyjazdów. Z kolei rząd wskazuje, że sytuacja na światowych rynkach jest dziś znacznie spokojniejsza niż kilka miesięcy temu.
Jeśli projekt trafi pod obrady i zyska poparcie większości, kierowcy mogliby ponownie odczuć ulgę przy dystrybutorach. Na razie jednak wszystko zależy od decyzji posłów.
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