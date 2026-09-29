Nagłe problemy klientów mBanku. Co dokładnie nie działa?

Poniedziałkowy poranek dla klientów mBanku zaczął się od dawki stresu. Wiele osób, próbując zalogować się na swoje konto, zobaczyło jedynie komunikat o błędzie. Awaria ma charakter ogólnopolski i dotyczy kluczowych usług banku, z których Polacy korzystają na co dzień.

Po pierwsze, nie działa aplikacja mobilna – dla wielu podstawowe narzędzie do zarządzania finansami. Po drugie, niedostępny jest również internetowy serwis transakcyjny, z którego korzystamy na komputerach.

Zgłoszenia dotyczą przede wszystkim samego logowania do mBanku, ale są też problemy z wykonywaniem przelewów.

mBank potwierdza awarię. Co bank radzi klientom?

Wkrótce po pierwszych zgłoszeniach od klientów, na oficjalnych kanałach mBanku pojawił się komunikat: