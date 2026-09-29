Awaria w dużym banku. Problemy z logowaniem

Karol Kobos
Karol Kobos
2026-09-29 13:25

Poważna awaria w mBanku. Klienci zgłaszają problemy z logowaniem przez aplikację mobilną i serwis transakcyjny. Bank potwierdza usterkę i zapewnia, że środki na kontach są bezpieczne. Trwają prace nad usunięciem problemu.

mBank
Autor: Piotr Swat/ Shutterstock

Nagłe problemy klientów mBanku. Co dokładnie nie działa?

Poniedziałkowy poranek dla klientów mBanku zaczął się od dawki stresu. Wiele osób, próbując zalogować się na swoje konto, zobaczyło jedynie komunikat o błędzie. Awaria ma charakter ogólnopolski i dotyczy kluczowych usług banku, z których Polacy korzystają na co dzień.

Po pierwsze, nie działa aplikacja mobilna – dla wielu podstawowe narzędzie do zarządzania finansami. Po drugie, niedostępny jest również internetowy serwis transakcyjny, z którego korzystamy na komputerach.

Zgłoszenia dotyczą przede wszystkim samego logowania do mBanku, ale są też problemy z wykonywaniem przelewów.

mBank potwierdza awarię. Co bank radzi klientom?

Wkrótce po pierwszych zgłoszeniach od klientów, na oficjalnych kanałach mBanku pojawił się komunikat:

Obecnie mogą występować problemy z korzystaniem z niektórych naszych usług, w tym z logowaniem do serwisu transakcyjnego i aplikacji mobilnej oraz realizacją wybranych transakcji, na przykład przelewów. Możesz też nie widzieć historii operacji, stanu swojego konta czy innych zobowiązań. Sytuacja wynika wyłącznie z powodów technicznych. Pieniądze na koncie są bezpieczne.

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