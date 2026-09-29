Polacy ruszyli do lasów. Sezon na grzyby już wystartował. Te miejsca kuszą grzybiarzy

Dariusz Brzostek
Dariusz Brzostek
2026-09-29 13:30

Pobudka przed świtem, kalosze albo porządne buty, koszyk i szybki marsz między drzewami. Dla tysięcy Polaków właśnie tak zaczyna się jesień. Sezon na grzyby ruszył na dobre, a grzybobranie coraz częściej nie jest już tylko kilkugodzinnym wypadem do lasu. Polacy pakują rodzinę do samochodu, rezerwują nocleg i robią sobie z grzybów cały weekend.

Dwa duże grzyby z ciemnobrązowymi kapeluszami rosnące w lesie. O sezonie na grzybobranie przeczytasz na SE Superbiz.
Autor: Pixabay.com

Polacy kochają grzybobranie

Grzybobranie to w Polsce prawdziwa jesienna tradycja. Nie jest to hobby dla garstki zapaleńców. Z badania ogólnopolskiego Panelu Badawczego Ariadna wynika, że w 2024 roku 53 proc. Polaków deklarowało, że co roku wybiera się na grzyby.

Skala jest naprawdę duża. Według wieloletnich szacunków Lasów Państwowych z polskich lasów zbiera się średnio około 100 tys. ton grzybów rocznie. Ich szacunkowa wartość rynkowa sięga około 700 mln zł.

Jesienią lasy zapełniają się więc nie tylko spacerowiczami. W ruch idą koszyki, wiadra i nożyki, a grzybiarze ruszają na poszukiwania borowików, podgrzybków, kurek czy kań.

Tu Polacy jadą po grzyby

Nie ma jednego miejsca, w którym każdy wyjdzie z lasu z pełnym koszykiem. Są jednak regiony od lat cieszące się dużą popularnością.

Bory Dolnośląskie to jeden z klasycznych kierunków. Grzybiarzy przyciągają także okolice Milicza, Jeleniej Góry, Wałbrzycha czy Karpacza. We wrześniowych doniesieniach pojawiały się między innymi informacje o zbiorach w okolicach Boguszowa-Gorców.

Dużym zainteresowaniem cieszą się także Bory Tucholskie. Rozległe lasy i przewaga borów sosnowych sprawiają, że jest to miejsce chętnie wybierane zarówno na jednodniowe wypady, jak i dłuższe pobyty.

Kolejny kierunek to Puszcza Notecka w Wielkopolsce. To jeden z największych kompleksów leśnych w kraju. Można tu połączyć grzybobranie z odpoczynkiem z dala od miejskiego zgiełku.

W kilka godzin uzbierają 25 kilogramów grzybów 

Ciekawie wygląda sytuacja także w Zachodniopomorskiem, szczególnie w okolicach Bornego Sulinowa. W połowie września zgłoszono tam zbiór aż 25 kg grzybów oraz 49 okazów w ciągu godziny.

Oczywiście pojedynczy rekord nie oznacza, że cały region jest pełen grzybów. Pokazuje jednak, że sezon w tej części Polski jest już aktywny.

Na grzybiarzy czekają również Mazury. Puszcza Piska i Puszcza Borecka to miejsca, w których można połączyć leśną wyprawę z wypoczynkiem nad jeziorem.

W Podlaskiem warto zwrócić uwagę na Puszczę Augustowską i Knyszyńską, a także okolice Supraśla, Czarnej Białostockiej i Gródka.

Miłośnicy górskich widoków mają natomiast do wyboru Beskidy i Bieszczady. W tych regionach wiele zależy jednak od pogody, przede wszystkim od opadów i temperatur.

Grzyby i hotel zamiast samego lasu

Grzybobranie coraz częściej staje się też pretekstem do krótkiego wyjazdu. Polacy niekoniecznie chcą wracać do domu kilka godzin po wejściu do lasu.

Coraz popularniejszy jest scenariusz: rano spacer z koszykiem, a po południu hotel, restauracja, basen, jacuzzi albo sauna.

Na bieżąco śledzimy, czego szukają na naszej stronie turyści i widzimy dużą różnorodność. Jedni wybierają górski wyjazd i aktywny wypoczynek, inni kierują się nad morze, a jeszcze inni stawiają na miejski city break – mówi Alicja Jagodzińska, E-commerce Manager w Triverna.pl.

Jak dodaje, jesienne wyjazdy coraz częściej łączą kontakt z naturą z hotelowym relaksem. Poranna „kąpiel leśna”, a wieczorem basen czy sauna stają się dla części turystów sposobem na jesienny reset.

Koszyk tak, ale nie wszędzie

Jest jednak jedna ważna rzecz, o której każdy grzybiarz powinien pamiętać. Nie w każdym lesie można swobodnie zbierać grzyby.

Zakaz obowiązuje między innymi na terenie parków narodowych i rezerwatów przyrody. Ograniczenia mogą obowiązywać również w innych miejscach objętych szczególnymi przepisami.

Przed wyprawą warto więc sprawdzić, czy wybrany teren jest dostępny dla grzybiarzy. Dopiero wtedy można ruszać z koszykiem na jesienne łowy.

A jeśli pogoda dopisze, las może być w tym roku jednym z najpopularniejszych kierunków na jesienny weekend.

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