Poważny cyberatak! Dane tysięcy firm wyciekły, Gawkowski zabrał głos

Fakturownia, polski system księgowy online, padła ofiarą cyberataku, co doprowadziło do wycieku wrażliwych danych użytkowników i ich kontrahentów.

Incydent objął m.in. dane kont, faktury wystawione przed 2023 rokiem, skróty haseł, numery rachunków bankowych i klucze systemowe. Fakturownia zapewnia, że nie naruszono danych z KSeF ani danych kart płatniczych.

Fakturownia apeluje o natychmiastową zmianę haseł, włączenie dwustopniowej weryfikacji oraz ostrzega przed próbami wyłudzeń i oszustw.

Doniesienia o incydencie pojawiły się we wtorek, kiedy to wicepremier i minister cyfryzacji, Krzysztof Gawkowski, za pośrednictwem platformy X, powiadomił o znaczącym naruszeniu bezpieczeństwa w systemie Fakturowni, powszechnie wykorzystywanym narzędziu do zarządzania fakturami i księgowością online. Firma potwierdziła, że nieautoryzowany podmiot wykorzystał istniejącą lukę w systemie zabezpieczeń, co umożliwiło mu uzyskanie dostępu do wybranych danych użytkowników.

Zakres wycieku danych

Zgodnie z oficjalnym oświadczeniem Fakturowni, wśród skompromitowanych danych znalazły się między innymi informacje o kontach użytkowników i ich kontrahentów, treść faktur wystawionych przed rokiem 2023, zaszyfrowane skróty haseł, numery rachunków bankowych, detale dotyczące płatności oraz klucze i hasła wykorzystywane przez aplikację. Fakturownia zapewnia, że dane powiązane z Krajowym Systemem e-Faktur oraz informacje dotyczące kart płatniczych nie zostały naruszone.

Zdarzenie natychmiast zgłoszono do CERT Polska oraz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Obie instytucje intensywnie prowadzą dochodzenie w celu identyfikacji odpowiedzialnych za atak. Adam Haertle, redaktor naczelny portalu Zaufana Trzecia Strona, sugeruje, że sprawcy mogą mieć powiązania z wcześniejszymi, szeroko komentowanymi incydentami wycieku danych z przedsiębiorstw MyDr i Qbusoft.

Wicepremier Gawkowski podkreślił, że państwo oferuje całodobowe wsparcie dla podmiotów dotkniętych cyberatakami, a winni zostaną pociągnięci do odpowiedzialności prawnej.

Ustalenia i działania Fakturowni

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Fakturownię, nieautoryzowany dostęp mógł objąć pełen zakres danych wszystkich użytkowników systemu oraz ich kontrahentów. Potencjalnie zagrożone były również faktury wystawione przed rokiem 2023. Firma zaznacza, że nie odnotowano usunięcia jakichkolwiek danych z platformy, a faktury wystawione po 2023 roku pozostały nienaruszone.

Proces identyfikacji konkretnych klientów dotkniętych wyciekiem jest w toku, a każdy z nich zostanie powiadomiony w indywidualny sposób. Zdarzenie to zostało także zgłoszone do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zalecenia bezpieczeństwa

Fakturownia wystosowała pilny apel do wszystkich użytkowników o niezwłoczną zmianę hasła dostępowego do swojego konta w systemie, a także do wszelkich powiązanych skrzynek e-mail i innych usług, w których wykorzystywali to samo lub podobne hasło. Dodatkowo, zaleca się aktywowanie dwuetapowej weryfikacji oraz gruntowne przejrzenie ustawień konta, ze szczególnym uwzględnieniem numerów rachunków bankowych i listy uprawnionych użytkowników posiadających dostęp do systemu.

Firma przestrzega również przed potencjalnymi próbami oszustw i wyłudzeń. Użytkownicy powinni być przygotowani na możliwość otrzymywania podejrzanych wiadomości e-mail, SMS-ów lub połączeń telefonicznych, których nadawcy mogą podszywać się pod zaufane instytucje. Pod żadnym pozorem nie należy udostępniać haseł, kodów weryfikacyjnych ani danych kart płatniczych w odpowiedzi na takie komunikaty.

Eksperci ds. bezpieczeństwa zgodnie podkreślają, że seria ostatnich cyberataków uwydatnia pilną potrzebę zwiększenia inwestycji w cyberbezpieczeństwo w sektorze prywatnym. Biorąc pod uwagę, że Fakturownia obsługuje ponad 600 tysięcy klientów zarówno w Polsce, jak i za granicą, skala potencjalnego zagrożenia wynikającego z tego incydentu jest znacząca.

W naszej galerii zobaczysz, jak będzie wyglądać waloryzacja emerytur w 2027 i 2028:

25

Sonda Masz zastrzeżony PESEL? Tak Nie

Małgorzata Ufnal, prezeska Fundacji Rheuma Active | Karpacz 2026