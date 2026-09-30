Tymczasowe zamknięcie 56 stacji paliw AVIA w Polsce od 30 września 2026 r.

Powodem jest reorganizacja w Grupie UNIMOT i zmiana operatora stacji.

Sprzedaż paliw ma wrócić 1 października, ale z pewnymi ograniczeniami.

Utrudnienia w sklepach i brak alkoholu mogą potrwać nawet do listopada.

Zmiana dotyczy stacji w dużych miastach, m.in. w Warszawie, Krakowie i Poznaniu.

Dlaczego UNIMOT zamyka 56 stacji AVIA?

Kierowcy, którzy dziś wieczorem podjadą na niektóre stacje AVIA, mogą zastać niemiłą niespodziankę. O godzinie 20:00 Grupa UNIMOT, właściciel sieci AVIA, zamknie 56 swoich punktów w całej Polsce. Na szczęście przerwa w tankowaniu nie powinna potrwać długo. Problemem nie jest brak paliwa, a po prostu biurokracja. Wszystko przez zmianę spółki, która będzie obsługiwać stacje.

Całe zamieszanie to efekt wewnętrznej reorganizacji w Grupie UNIMOT. Chodzi o przeniesienie działalności operacyjnej stacji z UNIMOT S.A. do nowej, dedykowanej spółki – UNIMOT Paliwa. Mówiąc prościej, zmienia się firma, która formalnie zarządza stacjami, choć właściciel pozostaje ten sam. Taka zmiana, choć wydaje się kosmetyczna, ma spore konsekwencje.

Nowy operator, czyli UNIMOT Paliwa, musi uzyskać własną koncesję na obrót paliwami ciekłymi. Dokument ten wydaje Urząd Regulacji Energetyki. Dopóki go nie otrzyma, nie może legalnie sprzedawać benzyny ani oleju napędowego. Stąd konieczność czasowego zamknięcia dystrybutorów.

Firma podkreśla, że sytuacja nie ma nic wspólnego z problemami zaopatrzeniowymi.

Planowane czasowe zamknięcie części stacji jest związane z koniecznością uzyskania od Urzędu Regulacji Energetyki koncesji na obrót paliwami w ramach nowej spółki i ma charakter wyłącznie formalno-administracyjny – można przeczytać w komunikacie Grupy UNIMOT.

Pozostałe stacje sieci AVIA, które nie są objęte zmianami, będą działać normalnie.

Jakie utrudnienia czekają na kierowców i klientów?

Co to konkretnie oznacza dla kierowców? Dystrybutory na 56 stacjach zostaną wyłączone 30 września o 20:00. Zgodnie z planem sprzedaż paliw ma zostać wznowiona już następnego dnia, 1 października, w godzinach popołudniowych, zaraz po otrzymaniu niezbędnych pozwoleń.

To jednak nie koniec niedogodności. Ponowne uruchomienie stacji nie oznacza powrotu do pełnej funkcjonalności. Od 1 do 5 października na większości z tych 56 stacji mogą występować ograniczenia w sprzedaży produktów sklepowych i gastronomicznych. Tutaj również problemem są formalności – nowy operator musi uzyskać wymagane zgody sanitarne.

Najdłużej klienci poczekają na możliwość zakupu alkoholu. Każda stacja musi indywidualnie postarać się o nowe zezwolenie, które jest wydawane przez lokalny urząd gminy. UNIMOT informuje, że w zależności od lokalizacji może to potrwać nawet do pierwszej połowy listopada 2026 roku. Wyjątkiem jest sześć stacji, na których sklep i gastronomia mają działać bez zmian.

Które stacje AVIA będą zamknięte?

Reorganizacja obejmie około 38% całej polskiej sieci AVIA. Poniżej znajduje się pełna lista 56 stacji, które zostaną tymczasowo zamknięte 30 września 2026 roku o godzinie 20:00.

AVIA Bełchatów, ul. Armii Krajowej (działalność sklepu bez zmian) AVIA Bielany AVIA Bielsko-Biała AVIA Celiny AVIA Chełmek AVIA Częstochowa, ul. Bohaterów Katynia AVIA Częstochowa, ul. Dębowa AVIA Dąbrowa Górnicza AVIA Dębica AVIA Gorzków AVIA Gorzów Wielkopolski, ul. Koniawska AVIA Gorzów Wielkopolski, ul. Walczaka AVIA Gorzów Wielkopolski, ul. Złotego Smoka AVIA Grzegorzew AVIA Jastrzębie-Zdrój AVIA Józefów AVIA Kraków, Aleja Pokoju AVIA Kraków, ul. Igołomska AVIA Krzywa 2 AVIA Krzywa, Różyniec AVIA Lublin AVIA Łopuszno AVIA Łozina AVIA Łódź, Rzgowska AVIA Łódź, Strykowska AVIA Makowiec AVIA Maliszew AVIA Małkinia AVIA Międzyrzecz AVIA Myszęcin AVIA Nidzica AVIA Nowy Sącz AVIA Odolion AVIA Piła AVIA Poznań, ul. Grunwaldzka (działalność sklepu bez zmian) AVIA Poznań, ul. Juraszów AVIA Poznań, ul. Mieszka (działalność sklepu bez zmian) AVIA Puławy AVIA Pyskowice AVIA Rększowice AVIA Siedlce AVIA Skorzów AVIA Słubice AVIA Sokołów AVIA Strzeszowice AVIA Szczecin, ul. Struga AVIA Świecko AVIA Tarnów AVIA Trzebinia AVIA Turek AVIA Warszawa, ul. Łodygowa (działalność sklepu bez zmian) AVIA Warszawa, ul. Płochocińska (działalność sklepu bez zmian) AVIA Wysogotowo AVIA Zakopane (działalność sklepu bez zmian) AVIA Zawadzkie AVIA Zielona Góra

Źródło: Interia Motoryzacja

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