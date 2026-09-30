Duże utrudnienia dla kierowców. AVIA zamyka dziś 56 stacji w Polsce

Paweł Nienałtowski
Paweł Nienałtowski
2026-09-30 15:24

Kierowców korzystających ze stacji AVIA czekają utrudnienia. Już dziś, 30 września 2026 roku o godzinie 20:00 aż 56 stacji tej sieci w całej Polsce zostanie tymczasowo zamkniętych. To efekt dużej reorganizacji w Grupie UNIMOT. Sprzedaż paliw ma wrócić następnego dnia, ale na pełną ofertę trzeba będzie poczekać.

Stacja paliw AVIA z dużym czerwonym logo. O tymczasowym zamknięciu 56 stacji sieci przeczytasz na SE Superbiz.
Autor: Canon_photographer/ Shutterstock
  • Tymczasowe zamknięcie 56 stacji paliw AVIA w Polsce od 30 września 2026 r.
  • Powodem jest reorganizacja w Grupie UNIMOT i zmiana operatora stacji.
  • Sprzedaż paliw ma wrócić 1 października, ale z pewnymi ograniczeniami.
  • Utrudnienia w sklepach i brak alkoholu mogą potrwać nawet do listopada.
  • Zmiana dotyczy stacji w dużych miastach, m.in. w Warszawie, Krakowie i Poznaniu.

Dlaczego UNIMOT zamyka 56 stacji AVIA?

Kierowcy, którzy dziś wieczorem podjadą na niektóre stacje AVIA, mogą zastać niemiłą niespodziankę. O godzinie 20:00 Grupa UNIMOT, właściciel sieci AVIA, zamknie 56 swoich punktów w całej Polsce. Na szczęście przerwa w tankowaniu nie powinna potrwać długo. Problemem nie jest brak paliwa, a po prostu biurokracja. Wszystko przez zmianę spółki, która będzie obsługiwać stacje.

Całe zamieszanie to efekt wewnętrznej reorganizacji w Grupie UNIMOT. Chodzi o przeniesienie działalności operacyjnej stacji z UNIMOT S.A. do nowej, dedykowanej spółki – UNIMOT Paliwa. Mówiąc prościej, zmienia się firma, która formalnie zarządza stacjami, choć właściciel pozostaje ten sam. Taka zmiana, choć wydaje się kosmetyczna, ma spore konsekwencje.

Nowy operator, czyli UNIMOT Paliwa, musi uzyskać własną koncesję na obrót paliwami ciekłymi. Dokument ten wydaje Urząd Regulacji Energetyki. Dopóki go nie otrzyma, nie może legalnie sprzedawać benzyny ani oleju napędowego. Stąd konieczność czasowego zamknięcia dystrybutorów.

Firma podkreśla, że sytuacja nie ma nic wspólnego z problemami zaopatrzeniowymi.

Planowane czasowe zamknięcie części stacji jest związane z koniecznością uzyskania od Urzędu Regulacji Energetyki koncesji na obrót paliwami w ramach nowej spółki i ma charakter wyłącznie formalno-administracyjny – można przeczytać w komunikacie Grupy UNIMOT.

Pozostałe stacje sieci AVIA, które nie są objęte zmianami, będą działać normalnie.

Jakie utrudnienia czekają na kierowców i klientów?

Co to konkretnie oznacza dla kierowców? Dystrybutory na 56 stacjach zostaną wyłączone 30 września o 20:00. Zgodnie z planem sprzedaż paliw ma zostać wznowiona już następnego dnia, 1 października, w godzinach popołudniowych, zaraz po otrzymaniu niezbędnych pozwoleń.

To jednak nie koniec niedogodności. Ponowne uruchomienie stacji nie oznacza powrotu do pełnej funkcjonalności. Od 1 do 5 października na większości z tych 56 stacji mogą występować ograniczenia w sprzedaży produktów sklepowych i gastronomicznych. Tutaj również problemem są formalności – nowy operator musi uzyskać wymagane zgody sanitarne.

Najdłużej klienci poczekają na możliwość zakupu alkoholu. Każda stacja musi indywidualnie postarać się o nowe zezwolenie, które jest wydawane przez lokalny urząd gminy. UNIMOT informuje, że w zależności od lokalizacji może to potrwać nawet do pierwszej połowy listopada 2026 roku. Wyjątkiem jest sześć stacji, na których sklep i gastronomia mają działać bez zmian.

Które stacje AVIA będą zamknięte?

Reorganizacja obejmie około 38% całej polskiej sieci AVIA. Poniżej znajduje się pełna lista 56 stacji, które zostaną tymczasowo zamknięte 30 września 2026 roku o godzinie 20:00.

  1. AVIA Bełchatów, ul. Armii Krajowej (działalność sklepu bez zmian)
  2. AVIA Bielany
  3. AVIA Bielsko-Biała
  4. AVIA Celiny
  5. AVIA Chełmek
  6. AVIA Częstochowa, ul. Bohaterów Katynia
  7. AVIA Częstochowa, ul. Dębowa
  8. AVIA Dąbrowa Górnicza
  9. AVIA Dębica
  10. AVIA Gorzków
  11. AVIA Gorzów Wielkopolski, ul. Koniawska
  12. AVIA Gorzów Wielkopolski, ul. Walczaka
  13. AVIA Gorzów Wielkopolski, ul. Złotego Smoka
  14. AVIA Grzegorzew
  15. AVIA Jastrzębie-Zdrój
  16. AVIA Józefów
  17. AVIA Kraków, Aleja Pokoju
  18. AVIA Kraków, ul. Igołomska
  19. AVIA Krzywa 2
  20. AVIA Krzywa, Różyniec
  21. AVIA Lublin
  22. AVIA Łopuszno
  23. AVIA Łozina
  24. AVIA Łódź, Rzgowska
  25. AVIA Łódź, Strykowska
  26. AVIA Makowiec
  27. AVIA Maliszew
  28. AVIA Małkinia
  29. AVIA Międzyrzecz
  30. AVIA Myszęcin
  31. AVIA Nidzica
  32. AVIA Nowy Sącz
  33. AVIA Odolion
  34. AVIA Piła
  35. AVIA Poznań, ul. Grunwaldzka (działalność sklepu bez zmian)
  36. AVIA Poznań, ul. Juraszów
  37. AVIA Poznań, ul. Mieszka (działalność sklepu bez zmian)
  38. AVIA Puławy
  39. AVIA Pyskowice
  40. AVIA Rększowice
  41. AVIA Siedlce
  42. AVIA Skorzów
  43. AVIA Słubice
  44. AVIA Sokołów
  45. AVIA Strzeszowice
  46. AVIA Szczecin, ul. Struga
  47. AVIA Świecko
  48. AVIA Tarnów
  49. AVIA Trzebinia
  50. AVIA Turek
  51. AVIA Warszawa, ul. Łodygowa (działalność sklepu bez zmian)
  52. AVIA Warszawa, ul. Płochocińska (działalność sklepu bez zmian)
  53. AVIA Wysogotowo
  54. AVIA Zakopane (działalność sklepu bez zmian)
  55. AVIA Zawadzkie
  56. AVIA Zielona Góra

Źródło: Interia Motoryzacja

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