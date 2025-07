Spis treści

Wakacyjne rabaty na paliwo i ładowanie na stacji Orlen

Orlen ponownie przygotował dla kierowców wakacyjne rabaty na paliwo. Użytkownicy aplikacji VITAY mogą liczyć na zniżki do 40 groszy na litrze benzyny lub oleju napędowego.

Podstawowa zniżka wynosi 25 groszy za litr. Jeśli podczas tankowania dokonasz zakupów na stacji za minimum 5 zł, rabat wzrośnie do 40 groszy. Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają 35 groszy rabatu na litr, bez konieczności robienia zakupów.

Z promocji można skorzystać w każdy piątek, sobotę i niedzielę, tankując maksymalnie 50 litrów. Można skorzystać z rabatów 10 razy: po pięć razy w lipcu i sierpniu. Warunkiem jest korzystanie z aplikacji VITAY, gdzie pojawiają się kupony na paliwo.

Orlen przygotował również promocję dla właścicieli samochodów elektrycznych. Użytkownicy aplikacji Orlen Charge mogą liczyć na 25 proc. rabatu na ładowanie. Dodanie karty lojalnościowej VITAY do aplikacji i wykonanie pierwszej sesji ładowania, zapewni 1000 punktów VITAY na start.

Weekendowe zniżki na paliwo na stacji Circle K

Od piątku do niedzieli na stacji Circle K również skorzystasz z rabatów. Akcja promocyjna trwa przez całe wakacje i wynosi 35 gr/l rabatu na benzynę i olej napędowy oraz 10 gr/l na LPG. Zniżka obowiązuje przy jednorazowym tankowaniu do 50 litrów.

Warunkiem skorzystania z promocji jest rejestracja w programie Circle K Extra lub posiadanie aktywnej aplikacji mobilnej.

Promocja na tankowanie na stacji Avia

Do wakacyjnej promocji dołączyła również stacja Avia, gdzie w każdy weekend do końca sierpnia można zatankować benzynę lub olej napędowy ze zniżką 30 gr/l. Rabat obowiązuje przy jednorazowym tankowaniu do 50 litrów i przysługuje posiadaczom aktywnego konta w aplikacji Avia Go.

Rosnący rabat na paliwo na stacji BP

Klienci stacji paliw BP mogą w wakacje stopniowo zwiększać swój rabat na paliwo: od 25 gr/l aż do 45 gr/l na benzynę 95 i olej napędowy. Warunkiem jest dołączenie do programu lojalnościowego BP i aktywowanie kuponów w aplikacji.

Na początek otrzymasz jeden kupon uprawniający do rabatu 25 gr/l na Pb95 i ON oraz drugi rabat 15 gr/l na LPG. Po zatankowaniu z pierwszym kuponem na Pb95 aplikacja automatycznie udostępnia kolejny rabat wynoszący 30 gr/l. Z każdym kolejnym tankowaniem rabat rośnie o 5 gr/l aż do 45 gr/l.

AMIC Energy: do 50 gr zniżki na litr paliwa

Tankując na stacjach AMIC Energy możesz liczyć na zniżki, wynoszące nawet do 50 gr/l. Rabaty obowiązują na różne rodzaje paliwa, ale wymagają wcześniejszej aktywacji kuponu w aplikacji AMIC Energy PL.

Zniżki w ramach promocji na stacji benzynowej Amic Energy wyglądają następująco:

50 gr/l - na Pb95 Pro i ON Pro,30 gr/l - na Pb95 i ON,10 gr/l - na LPG.Z jednego kuponu można skorzystać raz w tygodniu, a limit tankowania to 40 litrów na jedną transakcję.

Stacja MOYA: Rabaty na paliwo i ładowanie elektryków

Atrakcyjne rabaty na ceny paliwa oferuje również stacja MOYA, która proponuje 30 gr/l rabatu na Pb95, Pb98, ON i ON MOYA Power. Jeśli podczas tankowania kupisz produkt z oferty bistro w Caffe MOYA lub płyn do spryskiwaczy, rabat wyniesie aż 40 gr/l.

Ze zniżek mogą też skorzystać kierowcy samochodów elektrycznych. Promocyjna stawka na ładowanie elektryków wynosi 1,79 zł za 1 kWh, niezależnie od mocy ładowania.

