Pierwsza polska elektrownia jądrowa powstanie w gminie Choczewo (Pomorze) i będzie składać się z trzech reaktorów AP1000 firmy.

Wylanie pierwszego betonu jądrowego zaplanowano na 2028 r., a komercyjna eksploatacja pierwszego bloku ma rozpocząć się w 2036 r.

Lokalizację w Lubiatowie-Kopalinie wybrano ze względu na bliskość morza (niezbędnego do chłodzenia).

Za realizację inwestycji odpowiada amerykańskie konsorcjum Westinghouse-Bechtel.

Gdzie dokładnie powstanie pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce?

Zgodnie z oficjalnymi decyzjami, strategiczna inwestycja energetyczna zostanie zrealizowana na Pomorzu. Pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce zostanie zbudowana w lokalizacji Lubiatowo-Kopalina w gminie Choczewo. Wybór ten podyktowany był kluczowymi czynnikami, takimi jak bezpośredni dostęp do wody morskiej, niezbędnej do chłodzenia reaktorów, oraz sprzyjające warunki geologiczne terenu. Za realizację projektu odpowiadać będzie amerykańskie konsorcjum firm Westinghouse oraz Bechtel, co gwarantuje dostęp do sprawdzonych, światowej klasy technologii. Projekt zakłada budowę kompleksu składającego się z trzech bloków energetycznych. Każdy z nich zostanie wyposażony w nowoczesny reaktor wodny ciśnieniowy AP1000, który jest zdaniem producenta jedną z najnowocześniejszych i najbezpieczniejszych jednostek tego typu na świecie.

Protest przeciwko budowie elektrowni jądrowej w gminie Choczewo

Polskie Elektrownie Jądrowe opublikowały wideo, na którym widać, jak będzie wyglądałą pierwsza w polsce elektrownia jądrowa. – Jak będzie wyglądać i działać pierwsza polska elektrownia jądrowa? Zobaczcie trzy bloki, infrastrukturę obiektu, wnętrze reaktora AP1000 oraz proces, w którym energia cieplna jest przekształcana w energię elektryczną – czytamy. Nagranie wyjaśnia też zasady działania obiektu.

Jak będzie wyglądać i działać pierwsza polska elektrownia jądrowa?Zobaczcie trzy bloki, infrastrukturę obiektu, wnętrze reaktora AP1000 oraz proces, w którym energia cieplna jest przekształcana w energię elektryczną.Pierwsza polska elektrownia jądrowa z bliska ⤵️ pic.twitter.com/bfYvvPCbKj— Polskie Elektrownie Jądrowe (@PEJ_PL) September 16, 2026

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