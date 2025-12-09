Rząd Tuska przeznaczy 60 mld zł na budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej w Lubiatowie-Kopalinie, co zapewni Polsce bezpieczeństwo energetyczne.

Inwestycja z amerykańskim konsorcjum Westinghouse-Bechtel ma ruszyć w 2026 roku, a pierwszy blok ma zostać uruchomiony w 2033 roku.

Elektrownia wykorzysta sprawdzoną technologię reaktorów Westinghouse AP1000, co zagwarantuje bezpieczeństwo i efektywność energetyczną.

Projekt to szansa na rozwój gospodarczy, nowe miejsca pracy i redukcję emisji, choć wiąże się z wyzwaniami finansowymi i społecznymi.

Kluczowa decyzja rządu Tuska

Premier Donald Tusk poinformował o przełomowej decyzji. Koalicja Obywatelska na platformie X zacytowała słowa premiera Donalda Tuska: "Zabezpieczyliśmy 60 mld zł na budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Jeszcze w grudniu 4,6 mld zł trafi do zainteresowanego podmiotu." Ta deklaracja to jasny sygnał, że rząd traktuje projekt priorytetowo i jest zdeterminowany, aby go zrealizować.

Pierwsza polska elektrownia jądrowa powstanie w Lubiatowie-Kopalinie na Pomorzu (gmina Choczewo). Wybór tej lokalizacji został podyktowany szeregiem czynników, w tym bliskością do morza (niezbędnego do chłodzenia reaktora) oraz odpowiednimi warunkami geologicznymi. Za realizację inwestycji odpowiada amerykańskie konsorcjum Westinghouse-Bechtel, co gwarantuje dostęp do światowej klasy technologii i doświadczenia w budowie elektrowni jądrowych.

Ambitny harmonogram

Harmonogram budowy elektrowni jest ambitny, ale realny. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na 2026 rok. Zgodnie z założeniami, pierwszy blok elektrowni ma zostać uruchomiony w 2033 roku, a kolejne dwa w 2036 roku. Oddanie do użytku trzech bloków elektrowni jądrowej znacząco zwiększy udział energii atomowej w polskim miksie energetycznym i przyczyni się do redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Budowa elektrowni jądrowej to nie tylko kwestia bezpieczeństwa energetycznego, ale również szansa na rozwój gospodarczy i technologiczny. Inwestycja stworzy nowe miejsca pracy, pobudzi innowacje i przyczyni się do rozwoju polskiego przemysłu. Ponadto, energia atomowa jest stabilnym i przewidywalnym źródłem energii, co jest szczególnie ważne w kontekście dynamicznych zmian na globalnym rynku energii.

Wybrana technologia reaktora Westinghouse AP1000 to sprawdzona i bezpieczna technologia, która jest wykorzystywana w elektrowniach jądrowych na całym świecie. Reaktory AP1000 charakteryzują się wysokim poziomem bezpieczeństwa i efektywności, a także niskimi kosztami eksploatacji.

Wyzwania i perspektywy

Budowa elektrowni jądrowej to skomplikowany i kosztowny proces, który wiąże się z szeregiem wyzwań. Należy zapewnić odpowiednie finansowanie, uzyskać niezbędne pozwolenia i licencje, a także przeprowadzić szeroką kampanię informacyjną, aby rozwiać obawy społeczne. Mimo tych wyzwań, perspektywy dla polskiej energetyki jądrowej są obiecujące. Inwestycja w atom to strategiczny krok w kierunku zapewnienia Polsce bezpieczeństwa energetycznego, niezależności i zrównoważonego rozwoju.

