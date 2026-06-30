Najpierw biznesplan, teraz własna firma

Jeszcze niedawno był to tylko ambitny pomysł. Dziś TherAlign jest już oficjalnie działającą spółką, a za jej sterami stoi Wiktoria Brzoska.

Córka prezesa InPostu postanowiła spróbować swoich sił w biznesie i wybrała branżę, która rozwija się w błyskawicznym tempie – to zdrowie psychiczne.

Własna droga zamiast pieniędzy od taty

Wiktoria Brzoska poinformowała w mediach społecznościowych, że jej firma została zarejestrowana w Rzeszowie. Startup działa w sektorze medtech i chce pomóc osobom szukającym wsparcia psychologicznego.

Największe zainteresowanie wzbudził jednak fakt, że młoda przedsiębiorczyni nie zamierza budować firmy za pieniądze ojca. Choć Rafał Brzoska mógłby bez problemu wesprzeć projekt finansowo, jego córka postawiła na pełną niezależność.

Aplikacja ma pomóc tysiącom pacjentów

Pomysł stojący za TherAlign odpowiada na problem, z którym zmaga się coraz więcej Polaków. Znalezienie odpowiedniego psychoterapeuty bywa trudne i czasochłonne.

Startup rozwija aplikację, która ma wykorzystywać zaawansowane algorytmy do dopasowywania pacjentów do specjalistów. System ma analizować potrzeby użytkowników, ich osobowość oraz preferowany sposób kontaktu z terapeutą.

Jeśli projekt odniesie sukces, może znacząco ułatwić dostęp do pomocy psychologicznej.

Rafał Brzoska: „Pękam z dumy”

Sukces córki nie przeszedł obojętnie obok twórcy InPostu. Gdy Wiktoria ogłosiła rejestrację spółki, Rafał Brzoska natychmiast zareagował.

„Brawo!!! Dumny z Córci. Go and win the market” – napisał pod jej wpisem.

Wcześniej przedsiębiorca ujawnił również, że córka odrzuciła możliwość finansowania projektu z jego kapitału.

– Bardzo ambitnie podeszła do projektu i nie chce korzystać z mojego kapitału jako inwestora. Chce zbudować swój startup w pełni niezależnie, pozyskując finansowanie z rynku. Jako tata po prostu pękam z dumy – podkreślił biznesmen.

Startup już został zauważony

Choć o TherAlign zrobiło się głośno dopiero teraz, projekt rozwijany jest od 2025 roku. Firma może już pochwalić się pierwszymi sukcesami.

Startup znalazł się w finałowej szóstce programu Innovations Hub Foundation, do którego zgłoszono ponad 350 projektów. Został także zakwalifikowany do programu Young InCredibles wspierającego młodych przedsiębiorców.

To pokazuje, że przedsięwzięcie Wiktorii Brzoski nie jest jedynie biznesową ciekawostką związaną ze znanym nazwiskiem.

Powtórzy sukces twórcy InPostu?

Rafał Brzoska przez lata budował jedno z największych biznesowych imperiów w Polsce. Dziś jego córka stawia pierwsze kroki na własny rachunek i chce udowodnić, że potrafi osiągnąć sukces bez rodzinnego wsparcia finansowego.

Czy TherAlign podbije rynek i stanie się kolejną polską firmą, o której będzie głośno nie tylko w kraju, ale i za granicą? Na odpowiedź trzeba jeszcze poczekać. Zdaniem ekspertów teraz o Wiktorii Brzosce będzie teraz głośno nie tylko dlatego, że jest córką twórcy InPostu.

Rafał Brzoska, prezes i założyciel Inpost [IMPACT 2026]