Coraz więcej pracowników nie daje rady w pracy

Nie mamy dobrych wieści dla naszych czytelników. Najnowsze badanie przeprowadzone na zlecenie firmy Amilon pokazuje niepokojący obraz polskiego rynku pracy. Objawy wypalenia zawodowego lub silnego zmęczenia psychicznego odczuwa już niemal co trzeci pracownik.

Ponad 21 proc. ankietowanych przyznaje, że problem jest u nich wyraźnie odczuwalny. To oznacza, że tysiące osób każdego dnia pracują na granicy swoich możliwości.

Nie pieniądze, a nadmiar obowiązków

Wbrew powszechnym opiniom głównym winowajcą nie są zarobki. Najczęściej wskazywanym powodem wypalenia jest po prostu przeciążenie pracą.

Aż 22,7 proc. badanych wskazało nadmiar obowiązków i ciągłą presję czasu jako największy problem. Na kolejnych miejscach znalazły się zbyt wysokie wymagania stawiane pracownikom oraz chaos organizacyjny i niejasne oczekiwania przełożonych.

Wielu pracowników narzeka również, gdyż czuje się niedoceniana w swojej pracy i ma niewystarczające wsparcie ze strony szefów.

Im wyższa pensja, tym większe zmęczenie?

Wyniki badania mogą zaskoczyć osoby przekonane, że wysokie zarobki rozwiązują większość zawodowych problemów.

Najwyższy poziom wypalenia deklarują właśnie najlepiej zarabiający pracownicy. W grupie osób otrzymujących od 13 do 15 tys. zł netto miesięcznie objawy wypalenia występują u niemal 43 proc. respondentów. Podobny wynik odnotowano wśród osób zarabiających ponad 15 tys. zł miesięcznie.

Eksperci tłumaczą to prostym mechanizmem. Wyższa pensja często oznacza większą odpowiedzialność, więcej obowiązków i znacznie większą presję.

Wielu nie wie, że już się wypaliło

Jeszcze bardziej niepokojące są inne wyniki badania. Blisko 35 proc. respondentów nie potrafiło odpowiedzieć, czy doświadcza symptomów wypalenia zawodowego.

Specjaliści podkreślają, że to bardzo niebezpieczne zjawisko. Wiele osób uważa chroniczne zmęczenie, rozdrażnienie czy to, że nie czuje motywacji zawodowej jako normalny element pracy.

Tymczasem proces wypalenia może rozwijać się miesiącami, pozostając niezauważonym zarówno przez pracownika, jak i jego przełożonych.

Owocowe czwartki nie wystarczą

Eksperci zwracają uwagę, że firmy często próbują walczyć z problemem poprzez różnego rodzaju benefity i akcje wellbeingowe. To jednak za mało.

Zdaniem specjalistów kluczowe znaczenie ma organizacja pracy, jasne zasady, odpowiednie zarządzanie zespołami oraz reagowanie na sygnały przeciążenia pracowników. Bez tego nawet najbardziej atrakcyjne dodatki nie rozwiążą problemu.

Cichy kryzys w polskich firmach

Wypalenie zawodowe staje się jednym z największych wyzwań współczesnego rynku pracy. Coraz więcej osób pracuje pod ogromną presją, a granica między zaangażowaniem a wyczerpaniem bywa bardzo cienka.

Eksperci ostrzegają, że ignorowanie pierwszych sygnałów może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, długotrwałych zwolnień lekarskich, a nawet całkowitej rezygnacji z pracy.

A to oznacza, że problem dotyczy już nie tylko pracowników, ale także samych pracodawców.

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