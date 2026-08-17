Od 11 września 2026 roku na autostradzie A2 (odcinek Nowy Tomyśl – Konin) wzrosną opłaty za płatności tradycyjne, ale system videotollingu zapewni znaczne zniżki.

Korzystając z videotollingu, zaoszczędzisz do 5 zł na jednej bramce, a przejazd autem osobowym będzie kosztował 39 zł zamiast 41 zł za 50 km.

Videotolling to automatyczny, bezdotykowy system płatności, który zapewnia szybszy i wygodniejszy przejazd bez konieczności zatrzymywania się czy szukania portfela.

Dowiedz się, jak łatwo przejść na videotolling, aby płacić mniej i usprawnić swoje podróże autostradą A2.

Idą zmiany na A2. Kto zapłaci więcej, a kto mniej?

Kierowców podróżujących autostradą A2 na zachód od Warszawy czekają spore zmiany w portfelach. Od 11 września 2026 roku Autostrada Wielkopolska SA wprowadza nowy cennik, a to oznacza, że zmienią się opłaty na autostradzie A2 na odcinku Nowy Tomyśl – Konin. Logika tych zmian jest prosta: jeśli płacisz na bramkach tradycyjnie, czyli gotówką lub kartą, za przejazd zapłacisz więcej. Jeśli jednak zdecydujesz się na nowoczesne rozwiązanie, czyli automatyczne płatności, zaoszczędzisz.

W praktyce wygląda to tak, że spółka zarządzająca trasą chce zachęcić kierowców do przejścia na wygodniejszy i szybszy system. Nagrodą za to mają być niższe ceny. Ci, którzy pozostaną przy starych metodach, muszą liczyć się z podwyżką. To wyraźny sygnał, że przyszłość poboru opłat na autostradach leży w automatyzacji.

Czym jest videotolling i jak dzięki niemu oszczędzić?

Mówiąc najprościej, videotolling to system, który pozwala zapomnieć o szukaniu portfela czy karty na bramkach. Gdy podjeżdżasz do wyznaczonego miejsca, kamera skanuje Twoją tablicę rejestracyjną, system rozpoznaje pojazd i automatycznie pobiera opłatę z konta, które wcześniej zarejestrowałeś w specjalnej aplikacji. Nie musisz nawet otwierać okna. Kluczem do niższych rachunków jest system videotolling na A2, który pozwala płacić za przejazd bez zatrzymywania się po bilet czy sięgania po portfel.

Korzyści z takiego rozwiązania jest kilka, a niższa cena to tylko jedna z nich. Co jeszcze zyskujesz?

Szybszy przejazd – nie stoisz w kolejce do bramki, bo dedykowane pasy dla videotollingu są zazwyczaj mniej obciążone.

Wygoda – wszystko dzieje się automatycznie, nie musisz nic robić.

Brak dodatkowych urządzeń – w przeciwieństwie do innych systemów, tu wystarczy smartfon z aplikacją i zarejestrowany numer rejestracyjny.

Pełna kontrola – w aplikacji masz wgląd w historię swoich przejazdów i opłat.

Usługa jest dostępna zarówno dla kierowców indywidualnych, jak i dla firm korzystających z kart flotowych.

Nowy cennik na A2. Ile dokładnie zapłacisz od września?

Od 11 września 2026 roku na trasie między Koninem a Poznaniem będą obowiązywać dwa cenniki. Jeden, promocyjny, dla użytkowników videotollingu. Drugi, wyższy, dla płacących tradycyjnie. Poniżej przedstawiamy szczegółowe stawki za przejazd jednym 50-kilometrowym odcinkiem (np. Poznań-Września lub Września-Konin).

Opłaty z videotollingiem (stawki promocyjne):

Kat. 6 (motocykle): 20 zł (taniej o 1 zł)

Kat. 1 (samochody osobowe): 39 zł (taniej o 2 zł)

Kat. 2 (osobowe z przyczepą, busy): 67 zł (taniej o 4 zł)

Kat. 3 (ciężarówki 3-osiowe): 105 zł (taniej o 3 zł)

Kat. 4 (ciężarówki >3 osi): 160 zł (taniej o 5 zł)

Opłaty standardowe (gotówka, karta):

Nowe stawki na A2 dla płacących gotówką lub kartą będą wyższe, a przejazd samochodem osobowym będzie kosztował 41 zł za każdy 50-kilometrowy odcinek. Oznacza to, że podróż z Konina do Nowego Tomyśla (dwa odcinki) i z powrotem będzie kosztować 164 zł.

Kat. 6 (motocykle): 21 zł

Kat. 1 (samochody osobowe): 41 zł

Kat. 2 (osobowe z przyczepą, busy): 71 zł

Kat. 3 (ciężarówki 3-osiowe): 108 zł

Kat. 4 (ciężarówki >3 osi): 165 zł

Kat. 5 (pojazdy ponadnormatywne): 410 zł

Warto pamiętać, że każda z tych kwot zawiera 23% podatku VAT. Jak zapowiada Autostrada Wielkopolska SA, system videotolling ma zostać wdrożony na całym koncesyjnym odcinku A2 (Świecko-Konin) do końca 2026 roku.

UWAGA, KIEROWCY! MINISTER INFRASTRUKTURY O NOWYCH ZASADACH | poranna rozmowa VOX FM