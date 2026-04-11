Quiz PRL. Kultowe zabawy z dzieciństwa. Wspomnienia z podwórka Polski Ludowej

Nostalgiczna podróż do świata podwórkowych zabaw PRL-u.

Kultowe gry: "Baba Jaga", "Kapsle", "Klasy" i wiele innych.

Proste zasady, maksimum frajdy – bez drogich gadżetów.

Warianty berka i rytuały takie jak "Palec pod budkę".

Quiz dla tych, którzy pamiętają beztroskie dzieciństwo w PRL-u.

"Baba Jaga", odwracająca się niespodziewanie i łapiąca na ruchu nierozważnych śmiałków, to jeden z symboli dzieciństwa w PRL-u. Podobnie jak "Kapsle", zwane przez dzieci wyścigiem pokoju. Zabawy PRL-u nie wymagały drogich gadżetów – wystarczyła zwykła kreda, kamyki czy gumowa piłka, by zapewnić godziny niezapomnianej rozrywki.

Berek: Klasyka podwórkowych pościgów

Gra Berek miała niezliczone warianty, znane każdemu podwórkowemu ekspertowi. Istniał berek zaczarowany, gdzie dotknięci stawali z rozstawionymi nogami, oraz berek kucany, gdzie ratunkiem dla dziecka w opałach był przysiad. Był też drewniany – gdy ucieczką było dotknięcie drewna, czy ranny – gdzie berek musiał trzymać się za "zranione" miejsce. Każda odmiana tej klasycznej zabawy gwarantowała mnóstwo emocji.

Guma i klasy: Gimnastyka PRL-owskiego dzieciństwa

Dziewczynki godzinami skakały w gumę, opanowując kolejne wysokości – od kostek aż po uda. "Klasy", zwane też "chłopkiem", były prawdziwym testem równowagi i precyzji. Każdy błąd oznaczał "skuchę" i utratę następnej kolejki. Proste rysunki kredą na chodniku potrafiły przyciągnąć uwagę nie tylko dzieci, ale i dorosłych, którzy z uśmiechem wspominali własne dzieciństwo.

"Gąski do domu" i "Palec pod budkę": Rytuały wspólnej zabawy

"Kto nie zdążył, ten nie gra!" – tak brzmiała niepisana zasada gier podwórkowych. Wierszyk "Palec pod budkę" oznaczał zamknięcie zapisów do zabawy, a spóźnialscy musieli czekać na kolejną rundę. W "Gąskach do domu" Wilk próbował złapać uciekające Gąski, podczas gdy w "Kolorach" należało uważać na czarny – złapanie piłki po tym słowie oznaczało karę. Te proste rytuały budowały napięcie i sprawiały, że każda gra była wyjątkowa. Choć dziś technologia zmieniła oblicze dziecięcych rozrywek, te proste zabawy podwórkowe z czasów PRL-u wciąż budzą nostalgię i przypominają o czasach, gdy największą atrakcją był dźwięk wołających rówieśników: "Wychodzisz na dwór?". Może warto pobawić się czasem w podwórkowe gry z własnymi dziećmi i nauczyć je prawdziwej frajdy? Ostatecznie przykład zawsze idzie z góry.

Zgarnij komplet punktów

Nasz quiz z czasów PRL przenosi w świat beztroskich zabaw podwórkowych Polski Ludowej. Pozwala on sprawdzić znajomość zasad gier, które przed laty wypełniały dzieciakom każdą wolną chwilę. To podróż do kultowych czasów, gdy kilka metrów gumy do majtek wystarczyło, by bawić się przez wiele godzin. Zapraszamy do rozwiązania quizu i zdobycia kompletu punktów.

QUZI PRL. Baba Jaga patrzy! Czy pamiętasz zabawy z naszego dzieciństwa w PRL-u Pytanie 1 z 15 W jakiej grze używa się kamienia? Klasy Kamienie Kapsle

