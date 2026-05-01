Polacy pracują na pełnych obrotach

To nie jest żart. Za niecodzienną propozycją stoi Związkowa Alternatywa, która chce wprowadzić tzw. urlop regeneracyjny do Kodeksu pracy. Cel jest jednoznaczny, chcą dać ludziom czas na prawdziwy odpoczynek.

Bo Polacy pracują więcej niż większość Europy. Tygodniowo wychodzi ponad 40 godzin, a miliony osób przekraczają nawet 45 godzin pracy. Do tego dochodzą dodatkowe zlecenia i „dorabianie po godzinach”.

Efekt jest łatwy do przewidzenia. Przemęczenie, stres i coraz częstsze wypalenie zawodowe.

3 miesiące wolnego – kto skorzysta?

Związkowcy proponują konkret: po siedmiu latach pracy u jednego pracodawcy, pracownik miałby prawo do 3 miesięcy nieprzerwanego, w pełni płatnego urlopu.

Aby skorzystać z dłuższego wypoczynku pracownik nie musiałby wykonywać żadnych badań ani zwolnień lekarskich. Wystarczy złożyć wniosek i iść na urlop. Z propozycji związkowców wynika, że pracodawca nie mógłby odmówić.

Na chwilę obecną brzmi to jak marzenie, ale nie jest nowością na rynku pracy.

To już działa – ale tylko dla wybranych

Podobne przywileje już istnieją, ale nie dla wszystkich. Dłuższe urlopy mają m.in. nauczyciele, sędziowie czy służby mundurowe. W niektórych przypadkach trwają nawet kilka miesięcy.

Związkowcy mówią jasno, że skoro jedni mogą, to dlaczego nie wszyscy?

Co na to rząd?

Projekt trafił już do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ale na razie nie ma konkretnej decyzji. Zdaniem ekspertów droga do wprowadzenia zmian może być długa.

Jeśli pomysł przejdzie, czeka nas prawdziwa rewolucja. Pracownicy dostaną więcej czasu na regenerację, a firmy będą musiały nauczyć się funkcjonować bez nich przez dłuższy czas.

Czy Polska jest gotowa na taki luksus? To pytanie, które już teraz dzieli rynek pracy.

PTNW - Renata Kaznowska