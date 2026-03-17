To propozycja dla tych, którzy dopiero kończą studia lub są na początku kariery – ale już chcą zarabiać jak młodzi menedżerowie.
Dwie ścieżki kariery. Można wejść w finanse albo zarządzanie
Program trwa dwa lata i – jak zapewnia sieć – ma być „intensywną szkołą biznesu”. Kandydaci mogą wybrać jedną z dwóch ścieżek:
- ogólnobiznesową – obejmującą m.in. operacje, marketing, HR czy logistykę
- finansową – nowość, skupiona na analizie, controllingu i decyzjach finansowych
Uczestnicy rotują między działami i poznają firmę od środka. W praktyce oznacza to szybkie zdobycie doświadczenia w wielu obszarach jednocześnie.
Umowa o pracę, premie i długa lista dodatków
Na papierze oferta wygląda jak coś zarezerwowanego dla bardziej doświadczonych pracowników:
- 9300 zł brutto miesięcznie
- umowa o pracę
- coroczne podwyżki
- premie uznaniowe
- prywatna opieka medyczna
- karta sportowa
- dodatkowe benefity zakupowe
Po zakończeniu programu uczestnicy mogą objąć stanowisko młodszego menedżera.
„To nie jest łatwy program”. Kandydaci będą pod lupą zarządu
Firma nie ukrywa: to propozycja dla ambitnych i odpornych na presję. Uczestnicy pracują przy realnych projektach i są regularnie oceniani – także przez najwyższe kierownictwo.
– To intensywna szkoła biznesu i liderstwa – podkreślają przedstawiciele programu.
Każdy etap oznacza sprawdzian i prezentację efektów pracy przed zarządem.
Od stażysty do dyrektora. Takie kariery już się zdarzały
Program to nie tylko teoria. Przykład? Jedna z absolwentek zaczynała właśnie w tej ścieżce, a dziś kieruje obszarem e-commerce w firmie.
Jak sama przyznaje, rotacje pozwoliły jej odkryć zupełnie nowe możliwości zawodowe i zmienić plany kariery.
Kto może aplikować?
Rekrutacja jest otwarta dla:
- studentów kończących studia
- absolwentów do 2–3 lat po dyplomie
- osób ze znajomością angielskiego (min. B2)
- kandydatów gotowych na pracę od lipca
Liczy się nie tylko wiedza, ale też nastawienie – firma szuka osób ambitnych, elastycznych i gotowych na szybkie tempo pracy.
Jak się zgłosić?
Zgłoszenia przyjmowane są online. Kandydaci muszą przejść proces rekrutacyjny i spełnić wymagania programu.
Jedno jest pewne – przy takich zarobkach i możliwościach chętnych raczej nie zabraknie.