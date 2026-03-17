To propozycja dla tych, którzy dopiero kończą studia lub są na początku kariery – ale już chcą zarabiać jak młodzi menedżerowie.

Dwie ścieżki kariery. Można wejść w finanse albo zarządzanie

Program trwa dwa lata i – jak zapewnia sieć – ma być „intensywną szkołą biznesu”. Kandydaci mogą wybrać jedną z dwóch ścieżek:

ogólnobiznesową – obejmującą m.in. operacje, marketing, HR czy logistykę

finansową – nowość, skupiona na analizie, controllingu i decyzjach finansowych

Uczestnicy rotują między działami i poznają firmę od środka. W praktyce oznacza to szybkie zdobycie doświadczenia w wielu obszarach jednocześnie.

Umowa o pracę, premie i długa lista dodatków

Na papierze oferta wygląda jak coś zarezerwowanego dla bardziej doświadczonych pracowników:

9300 zł brutto miesięcznie

umowa o pracę

coroczne podwyżki

premie uznaniowe

prywatna opieka medyczna

karta sportowa

dodatkowe benefity zakupowe

Po zakończeniu programu uczestnicy mogą objąć stanowisko młodszego menedżera.

„To nie jest łatwy program”. Kandydaci będą pod lupą zarządu

Firma nie ukrywa: to propozycja dla ambitnych i odpornych na presję. Uczestnicy pracują przy realnych projektach i są regularnie oceniani – także przez najwyższe kierownictwo.

– To intensywna szkoła biznesu i liderstwa – podkreślają przedstawiciele programu.

Każdy etap oznacza sprawdzian i prezentację efektów pracy przed zarządem.

Od stażysty do dyrektora. Takie kariery już się zdarzały

Program to nie tylko teoria. Przykład? Jedna z absolwentek zaczynała właśnie w tej ścieżce, a dziś kieruje obszarem e-commerce w firmie.

Jak sama przyznaje, rotacje pozwoliły jej odkryć zupełnie nowe możliwości zawodowe i zmienić plany kariery.

Kto może aplikować?

Rekrutacja jest otwarta dla:

studentów kończących studia

absolwentów do 2–3 lat po dyplomie

osób ze znajomością angielskiego (min. B2)

kandydatów gotowych na pracę od lipca

Liczy się nie tylko wiedza, ale też nastawienie – firma szuka osób ambitnych, elastycznych i gotowych na szybkie tempo pracy.

Jak się zgłosić?

Zgłoszenia przyjmowane są online. Kandydaci muszą przejść proces rekrutacyjny i spełnić wymagania programu.

Jedno jest pewne – przy takich zarobkach i możliwościach chętnych raczej nie zabraknie.

Pieniądze to nie wszystko - Sebastian Kondracki