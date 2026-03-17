Nawet 9300 zł na start w Biedronce. Nowa oferta sieci

Grażyna Czekalińska
2026-03-17 10:36

Największa sieć handlowa w Polsce odpala rekrutacyjną bombę. Biedronka uruchamia kolejną edycję programu dla młodych talentów i od razu rzuca na stół konkretne pieniądze: aż 9300 zł brutto miesięcznie na start, do tego premie i ponad 20 benefitów.

i

Autor: Marek Kudelski/Super Express Fasada sklepu Biedronka z charakterystycznym logo, parkingiem i osobami wchodzącymi. Sieć handlowa Biedronka oferuje program dla młodych talentów z wysokim wynagrodzeniem i benefitami. Więcej informacji na ten temat na portalu Super Biznes.
To propozycja dla tych, którzy dopiero kończą studia lub są na początku kariery – ale już chcą zarabiać jak młodzi menedżerowie.

Dwie ścieżki kariery. Można wejść w finanse albo zarządzanie

Program trwa dwa lata i – jak zapewnia sieć – ma być „intensywną szkołą biznesu”. Kandydaci mogą wybrać jedną z dwóch ścieżek:

  • ogólnobiznesową – obejmującą m.in. operacje, marketing, HR czy logistykę
  • finansową – nowość, skupiona na analizie, controllingu i decyzjach finansowych

Uczestnicy rotują między działami i poznają firmę od środka. W praktyce oznacza to szybkie zdobycie doświadczenia w wielu obszarach jednocześnie.

Umowa o pracę, premie i długa lista dodatków

Na papierze oferta wygląda jak coś zarezerwowanego dla bardziej doświadczonych pracowników:

  • 9300 zł brutto miesięcznie
  • umowa o pracę
  • coroczne podwyżki
  • premie uznaniowe
  • prywatna opieka medyczna
  • karta sportowa
  • dodatkowe benefity zakupowe

Po zakończeniu programu uczestnicy mogą objąć stanowisko młodszego menedżera.

„To nie jest łatwy program”. Kandydaci będą pod lupą zarządu

Firma nie ukrywa: to propozycja dla ambitnych i odpornych na presję. Uczestnicy pracują przy realnych projektach i są regularnie oceniani – także przez najwyższe kierownictwo.

– To intensywna szkoła biznesu i liderstwa – podkreślają przedstawiciele programu.

Każdy etap oznacza sprawdzian i prezentację efektów pracy przed zarządem.

Od stażysty do dyrektora. Takie kariery już się zdarzały

Program to nie tylko teoria. Przykład? Jedna z absolwentek zaczynała właśnie w tej ścieżce, a dziś kieruje obszarem e-commerce w firmie.

Jak sama przyznaje, rotacje pozwoliły jej odkryć zupełnie nowe możliwości zawodowe i zmienić plany kariery.

Kto może aplikować?

Rekrutacja jest otwarta dla:

  • studentów kończących studia
  • absolwentów do 2–3 lat po dyplomie
  • osób ze znajomością angielskiego (min. B2)
  • kandydatów gotowych na pracę od lipca

Liczy się nie tylko wiedza, ale też nastawienie – firma szuka osób ambitnych, elastycznych i gotowych na szybkie tempo pracy.

Jak się zgłosić?

Zgłoszenia przyjmowane są online. Kandydaci muszą przejść proces rekrutacyjny i spełnić wymagania programu.

Jedno jest pewne – przy takich zarobkach i możliwościach chętnych raczej nie zabraknie.

