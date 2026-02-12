Nowa pułapka na BLIK. Jak działają oszuści? Tak uchronisz się przed utratą pieniędzy

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2026-02-12 9:21

Pojawiło się nowe oszustwo na BLIK, które wykorzystuje popularną funkcję płatności. Oszuści używają przelewu na telefon BLIK, by wyłudzać pieniądze. Mechanizm polega na wysłaniu środków na przypadkowe konto, a następnie skontaktowaniu się z odbiorcą i prośbie o zwrot na zupełnie inny numer.

Dłoń trzyma smartfon z rozmytym ekranem aplikacji bankowej do płatności BLIK, obok niewyraźny portfel. Ilustracja oszustw na BLIK, o których przeczytasz na Super Biznes.

i

Autor: Redakcja Informacyjna AI Dłoń trzyma smartfon z rozmytym ekranem aplikacji bankowej do płatności BLIK, obok niewyraźny portfel. Ilustracja oszustw na BLIK, o których przeczytasz na Super Biznes.

Na czym polega nowa metoda oszustwa na BLIK?

Schemat jest bardziej skomplikowany, niż się wydaje, i angażuje aż trzy strony: oszusta, osobę kupującą fikcyjny produkt oraz przypadkowego odbiorcę pieniędzy, który nieświadomie staje się częścią przestępstwa. Wygląda to tak:

  1. Oszust wystawia w internecie atrakcyjne ogłoszenie, na przykład o sprzedaży popularnego produktu w niskiej cenie.
  2. Kontaktuje się z nim zainteresowany kupiec (pierwsza ofiara). Oszust prosi o płatność BLIK-iem i podaje numer telefonu. Tyle że nie jest to jego numer, a numer telefonu przypadkowej, niezaangażowanej w sprawę osoby (druga ofiara).
  3. Kupiec robi przelew, a pieniądze trafiają na konto niczego nieświadomego odbiorcy.
  4. W tym momencie oszust kontaktuje się z osobą, która otrzymała przelew. Przekonuje, że wysłał pieniądze przez pomyłkę i prosi o ich zwrot, ale na inny, tym razem już swój, numer telefonu

Jeśli odbiorca przelewu zgodzi się i odeśle pieniądze, oszustwo się udaje. Cały mechanizm tego oszustwa na BLIK opiera się na sprytnym wykorzystaniu trzech osób: oszusta, ofiary kupującej nieistniejący towar i przypadkowego odbiorcy przelewu. Oszust dostaje pieniądze, kupiec zostaje bez towaru i bez gotówki, a osoba, która „zwróciła” przelew, może mieć poważne kłopoty.

Polecany artykuł:

Koniec z absurdem w urzędach. Chcą wprowadzić ważne ułatwienie przy wyrabianiu …
Socjotechnika, wyłudzenia „na blika” – Iwona Prószyńska

Jak się chronić i co zrobić, gdy dostaniesz taki przelew?

Jeśli na twoje konto trafią pieniądze od nieznajomej osoby, a po chwili dostaniesz wiadomość z prośbą o ich zwrot, musisz zachować szczególną ostrożność. Najważniejsza zasada: pod żadnym pozorem nie odsyłaj pieniędzy na numer wskazany przez osobę, która do ciebie napisała lub zadzwoniła.

Co więc należy zrobić?

  • Nie działaj pod presją. Oszuści często próbują wywrzeć presję czasu, pisząc, że pieniądze są im pilnie potrzebne.
  • Natychmiast skontaktuj się ze swoim bankiem. Poinformuj konsultanta o sytuacji – o otrzymaniu niespodziewanego przelewu i próbie kontaktu w sprawie jego zwrotu.
  • Postępuj zgodnie z instrukcjami banku. Instytucje finansowe mają specjalne procedury na wypadek takich pomyłkowych transakcji. Pieniądze zostaną bezpiecznie zwrócone do prawdziwego nadawcy, a ty unikniesz wplątania się w oszustwo.
  • Pamiętaj, że oszuści celowo wykorzystują funkcję przelew na telefon BLIK, ponieważ jest szybka i pozornie anonimowa, co ułatwia im ukrycie swojej tożsamości. Dlatego jedyną bezpieczną drogą jest działanie za pośrednictwem banku.

Źródło: finanse.wp.pl, money.pl

Polecany artykuł:

Majątki wójtów i radnych jak na dłoni. Koniec z szukaniem po internecie. Jest p…
To mieszkania jak z najgorszego koszmaru. Patodeweloperka w czystym wydaniu. Złapiecie się za głowę! [GALERIA]
Galeria zdjęć 22
Najważniejsze numery alarmowe. Czy znasz je na pamięć? Ten QUIZ może kiedyś uratować ci życie
Pytanie 1 z 10
999 – co to za numer?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

OSZUSTWO BLIK