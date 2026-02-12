Na czym polega nowa metoda oszustwa na BLIK?
Schemat jest bardziej skomplikowany, niż się wydaje, i angażuje aż trzy strony: oszusta, osobę kupującą fikcyjny produkt oraz przypadkowego odbiorcę pieniędzy, który nieświadomie staje się częścią przestępstwa. Wygląda to tak:
- Oszust wystawia w internecie atrakcyjne ogłoszenie, na przykład o sprzedaży popularnego produktu w niskiej cenie.
- Kontaktuje się z nim zainteresowany kupiec (pierwsza ofiara). Oszust prosi o płatność BLIK-iem i podaje numer telefonu. Tyle że nie jest to jego numer, a numer telefonu przypadkowej, niezaangażowanej w sprawę osoby (druga ofiara).
- Kupiec robi przelew, a pieniądze trafiają na konto niczego nieświadomego odbiorcy.
- W tym momencie oszust kontaktuje się z osobą, która otrzymała przelew. Przekonuje, że wysłał pieniądze przez pomyłkę i prosi o ich zwrot, ale na inny, tym razem już swój, numer telefonu
Jeśli odbiorca przelewu zgodzi się i odeśle pieniądze, oszustwo się udaje. Cały mechanizm tego oszustwa na BLIK opiera się na sprytnym wykorzystaniu trzech osób: oszusta, ofiary kupującej nieistniejący towar i przypadkowego odbiorcy przelewu. Oszust dostaje pieniądze, kupiec zostaje bez towaru i bez gotówki, a osoba, która „zwróciła” przelew, może mieć poważne kłopoty.
Jak się chronić i co zrobić, gdy dostaniesz taki przelew?
Jeśli na twoje konto trafią pieniądze od nieznajomej osoby, a po chwili dostaniesz wiadomość z prośbą o ich zwrot, musisz zachować szczególną ostrożność. Najważniejsza zasada: pod żadnym pozorem nie odsyłaj pieniędzy na numer wskazany przez osobę, która do ciebie napisała lub zadzwoniła.
Co więc należy zrobić?
- Nie działaj pod presją. Oszuści często próbują wywrzeć presję czasu, pisząc, że pieniądze są im pilnie potrzebne.
- Natychmiast skontaktuj się ze swoim bankiem. Poinformuj konsultanta o sytuacji – o otrzymaniu niespodziewanego przelewu i próbie kontaktu w sprawie jego zwrotu.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami banku. Instytucje finansowe mają specjalne procedury na wypadek takich pomyłkowych transakcji. Pieniądze zostaną bezpiecznie zwrócone do prawdziwego nadawcy, a ty unikniesz wplątania się w oszustwo.
- Pamiętaj, że oszuści celowo wykorzystują funkcję przelew na telefon BLIK, ponieważ jest szybka i pozornie anonimowa, co ułatwia im ukrycie swojej tożsamości. Dlatego jedyną bezpieczną drogą jest działanie za pośrednictwem banku.
Źródło: finanse.wp.pl, money.pl