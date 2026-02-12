Na czym polega nowa metoda oszustwa na BLIK?

Schemat jest bardziej skomplikowany, niż się wydaje, i angażuje aż trzy strony: oszusta, osobę kupującą fikcyjny produkt oraz przypadkowego odbiorcę pieniędzy, który nieświadomie staje się częścią przestępstwa. Wygląda to tak:

Oszust wystawia w internecie atrakcyjne ogłoszenie, na przykład o sprzedaży popularnego produktu w niskiej cenie. Kontaktuje się z nim zainteresowany kupiec (pierwsza ofiara). Oszust prosi o płatność BLIK-iem i podaje numer telefonu. Tyle że nie jest to jego numer, a numer telefonu przypadkowej, niezaangażowanej w sprawę osoby (druga ofiara). Kupiec robi przelew, a pieniądze trafiają na konto niczego nieświadomego odbiorcy. W tym momencie oszust kontaktuje się z osobą, która otrzymała przelew. Przekonuje, że wysłał pieniądze przez pomyłkę i prosi o ich zwrot, ale na inny, tym razem już swój, numer telefonu

Jeśli odbiorca przelewu zgodzi się i odeśle pieniądze, oszustwo się udaje. Cały mechanizm tego oszustwa na BLIK opiera się na sprytnym wykorzystaniu trzech osób: oszusta, ofiary kupującej nieistniejący towar i przypadkowego odbiorcy przelewu. Oszust dostaje pieniądze, kupiec zostaje bez towaru i bez gotówki, a osoba, która „zwróciła” przelew, może mieć poważne kłopoty.

Socjotechnika, wyłudzenia „na blika” – Iwona Prószyńska

Jak się chronić i co zrobić, gdy dostaniesz taki przelew?

Jeśli na twoje konto trafią pieniądze od nieznajomej osoby, a po chwili dostaniesz wiadomość z prośbą o ich zwrot, musisz zachować szczególną ostrożność. Najważniejsza zasada: pod żadnym pozorem nie odsyłaj pieniędzy na numer wskazany przez osobę, która do ciebie napisała lub zadzwoniła.

Co więc należy zrobić?

Nie działaj pod presją. Oszuści często próbują wywrzeć presję czasu, pisząc, że pieniądze są im pilnie potrzebne.

Natychmiast skontaktuj się ze swoim bankiem. Poinformuj konsultanta o sytuacji – o otrzymaniu niespodziewanego przelewu i próbie kontaktu w sprawie jego zwrotu.

Postępuj zgodnie z instrukcjami banku. Instytucje finansowe mają specjalne procedury na wypadek takich pomyłkowych transakcji. Pieniądze zostaną bezpiecznie zwrócone do prawdziwego nadawcy, a ty unikniesz wplątania się w oszustwo.

Pamiętaj, że oszuści celowo wykorzystują funkcję przelew na telefon BLIK, ponieważ jest szybka i pozornie anonimowa, co ułatwia im ukrycie swojej tożsamości. Dlatego jedyną bezpieczną drogą jest działanie za pośrednictwem banku.

Źródło: finanse.wp.pl, money.pl

