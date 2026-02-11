Koniec z absurdem w urzędach. Chcą wprowadzić ważne ułatwienie przy wyrabianiu dowodu

Dziennikarze "Super Biznesu"
2026-02-11 9:07

Do Sejmu wpłynęła petycja, która może zlikwidować absurdalny przepis dotyczący wyrabiania dowodu osobistego. Jeśli zmiany wejdą w życie, nie trzeba będzie już obowiązkowo okazywać paszportu w urzędzie, nawet jeśli go posiadamy. To może być koniec frustrujących powrotów do domu, bo tożsamość będzie można potwierdzić np. za pomocą aplikacji mObywatel. Wszystko przez lukę w prawie, która paradoksalnie utrudnia życie właśnie posiadaczom paszportów.

dowód osobisty

i

Autor: PIOTR KAMIONKA/REPORTER

Masz paszport? To masz problem w urzędzie

Obecne przepisy ustawy o dowodach osobistych tworzą kuriozalną sytuację. Jeśli obywatel posiada ważny dokument paszportowy, jest zmuszony do jego okazania zarówno przy składaniu wniosku o nowy dowód, jak i przy jego odbiorze. Co to oznacza w praktyce? Jeśli zapomnimy zabrać paszport do urzędu, urzędnik nie będzie mógł potwierdzić naszej tożsamości w inny sposób i sprawa nie zostanie załatwiona.

Paradoks polega na tym, że osoby, które w ogóle nie posiadają paszportu, są w znacznie lepszej sytuacji. Ich tożsamość może być zweryfikowana na podstawie danych z Rejestru Dowodów Osobistych (RDO), gdzie znajduje się m.in. zdjęcie, lub na podstawie innego dokumentu ze zdjęciem, np. prawa jazdy. W efekcie posiadanie dodatkowego dokumentu, jakim jest paszport, staje się przeszkodą, a nie ułatwieniem.

mDowód i prawo jazdy zamiast paszportu

W petycji, która wpłynęła do Sejmu, zaproponowano nowelizację artykułów 29a i 30a ustawy o dowodach osobistych. Zmiana ma na celu zrównanie różnych metod potwierdzania tożsamości, tak aby posiadanie paszportu nie blokowało innych możliwości.

Zgodnie z propozycją, tożsamość w urzędzie gminy można by potwierdzić na podstawie:

  • ważnego dowodu osobistego lub paszportu (jak dotychczas),
  • innego ważnego dokumentu z fotografią, np. prawa jazdy,
  • danych zawartych w Rejestrze PESEL i Rejestrze Dowodów Osobistych, w tym na podstawie wizerunku twarzy,
  • usługi mDowód w aplikacji mObywatel lub Profilu Zaufanego w obecności urzędnika.

Takie rozwiązanie sprawiłoby, że urzędnik miałby kilka równorzędnych sposobów na weryfikację, a obywatel nie byłby karany za to, że nie ma przy sobie konkretnego dokumentu.

Co dalej z petycją? Na decyzję trzeba poczekać

Petycja została złożona w Sejmie i teraz czeka na rozpatrzenie przez odpowiednią komisję. To dopiero początek drogi legislacyjnej. Posłowie zdecydują, czy podejmą inicjatywę ustawodawczą w tej sprawie. Jeśli projekt zmian w prawie zostanie przygotowany i przegłosowany, nowe, uproszczone zasady mogłyby wejść w życie. Na ten moment obywatele nadal muszą pamiętać o zabieraniu ze sobą paszportu do urzędu, jeśli go posiadają.

