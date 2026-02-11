Majątki wójtów i radnych jak na dłoni. Koniec z szukaniem po internecie. Jest petycja o rewolucję w oświadczeniach majątkowych

Dziennikarze "Super Biznesu"
2026-02-11 9:01

Koniec z przeszukiwaniem tysięcy stron internetowych w poszukiwaniu oświadczenia majątkowego wójta, burmistrza czy radnego. Do Sejmu wpłynęła petycja, która proponuje stworzenie jednego, centralnego i w pełni cyfrowego rejestru majątków osób pełniących funkcje publiczne w samorządach. Jeśli posłowie przychylą się do tej propozycji, każdy obywatel zyska łatwe narzędzie do kontroli finansów lokalnych polityków. To odpowiedź na obecny system, który eksperci od lat nazywają „pozorną jawnością”.

Banknoty i monety z polskimi złotymi, brelok do kluczy w kształcie domu oraz przezroczyste pudełko z banknotem 10 zł i monetami, symbolizujące zarządzanie finansami i kontrolę majątków. Więcej o rewolucji w oświadczeniach majątkowych przeczytasz na Super Biznes.

i

Autor: Bartlomiej Magierowski Banknoty i monety z polskimi złotymi, brelok do kluczy w kształcie domu oraz przezroczyste pudełko z banknotem 10 zł i monetami, symbolizujące zarządzanie finansami i kontrolę majątków. Więcej o rewolucji w oświadczeniach majątkowych przeczytasz na Super Biznes.

Koniec z pozorną jawnością. Co jest nie tak z obecnym systemem?

Obecnie oświadczenia majątkowe blisko 40 tysięcy samorządowców są publikowane w Biuletynach Informacji Publicznej (BIP) każdej z niemal 2800 jednostek samorządu terytorialnego. W praktyce oznacza to chaos. Dokumenty są często wgrywane jako skany pism odręcznych, co uniemożliwia automatyczne przeszukiwanie i analizę danych. Chcąc porównać majątek radnego na przestrzeni kilku lat, trzeba ręcznie odszukiwać i zestawiać ze sobą kolejne pliki PDF.

Autor petycji, Wojciech Niemczyk, wskazuje, że taki system jest dysfunkcyjny. Utrudnia wykrywanie nieprawidłowości, takich jak konflikty interesów czy nieuzasadniony wzrost majątku. Wpisy typu „nie dotyczy”, dowolne formułowanie opisów czy brak jednolitych zasad wyceny nieruchomości sprawiają, że dane są nieporównywalne i często nieczytelne.

Polecany artykuł:

100 tys. nowych aut zalega na placach. Ceny tną nawet o 185 tys. zł!

Jeden rejestr, by wszystko uporządkować. Co proponuje autor petycji?

Petycja zakłada kompleksową reformę opartą na 10 filarach. Najważniejszy postulat to stworzenie centralnego, ogólnopolskiego rejestru oświadczeń majątkowych. Zamiast szukać informacji w BIP gminy czy powiatu, każdy obywatel miałby dostęp do jednej, państwowej bazy danych.

Kluczowe zmiany to także:

  • Obowiązkowa forma elektroniczna: Samorządowcy wypełnialiby oświadczenia w standardowym formularzu online, z wbudowanymi mechanizmami kontroli poprawności (np. sprawdzanie, czy sumy się zgadzają).
  • Dane w formie ustrukturyzowanej: Rejestr udostępniałby dane w formacie pozwalającym na automatyczną analizę, filtrowanie i tworzenie zestawień.
  • Ujednolicone pola: Zamiast wolnego tekstu, formularz zawierałby słowniki i pola liczbowe, co wyeliminowałoby niejednoznaczne wpisy.

Polecany artykuł:

Mandaty za parkowaniem pod Lidlem i Biedronką nieważne! Jest decyzja UOKiK

Ile zarabia wójt, a ile sąsiad? Porównywanie majątków stanie się proste

Główną konsekwencją dla czytelnika byłaby realna możliwość kontroli władzy. Dzięki centralnemu rejestrowi i ustrukturyzowanym danym, każdy mógłby w kilka chwil sprawdzić i porównać:

  • jak zmienił się majątek danego radnego lub burmistrza na przestrzeni lat,
  • jakie dochody osiągają samorządowcy w danej gminie lub powiecie,
  • czy struktura majątku (nieruchomości, oszczędności, zadłużenie) nie budzi wątpliwości.

Takie narzędzie znacząco ułatwiłoby pracę dziennikarzom śledczym i organizacjom strażniczym, ale przede wszystkim dałoby każdemu mieszkańcowi prosty wgląd w finanse osób, które decydują o publicznych pieniądzach.

Koniec z ukrywaniem w „kolekcjach”. Uszczelnienie progów i zasad

Petycja zwraca również uwagę na konieczność uszczelnienia obecnych przepisów. Chodzi m.in. o doprecyzowanie zasad wykazywania ruchomości o wartości powyżej 10 000 zł. Nowe regulacje miałyby ograniczyć obchodzenie tego progu poprzez np. niepełne opisywanie kolekcji czy dóbr luksusowych.

Kolejny ważny postulat dotyczy wpływu małżeńskiej rozdzielności majątkowej. Petycja proponuje wprowadzenie mechanizmów, które ograniczyłyby ryzyko „wyprowadzania” majątku poza oświadczenie, np. poprzez przenoszenie go na współmałżonka. Celem jest zachowanie równowagi między ochroną prywatności a skutecznością systemu antykorupcyjnego.

Polecany artykuł:

Od pierwszego paczkomatu, po sprzedaż akcji InPostu za miliardy. Historia milia…

Eksperci nie mają wątpliwości. „Obecny system to fikcja”

Proponowane zmiany są zbieżne z postulatami, które od lat podnoszą organizacje pozarządowe. Jak alarmują eksperci, obecny system to fikcja jawności, która zniechęca do kontroli obywatelskiej. Podkreślają, że bez centralnego, cyfrowego rejestru z ustrukturyzowanymi danymi, realny nadzór nad majątkami osób publicznych jest praktycznie niemożliwy i wymaga ogromnych nakładów pracy.

Co dalej z petycją? Droga do zmiany jest długa

Petycja została złożona w Sejmie i skierowana do Komisji do Spraw Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Teraz posłowie zdecydują, czy podejmą inicjatywę ustawodawczą na jej podstawie. Jeśli tak się stanie, zostanie przygotowany projekt ustawy, który następnie przejdzie całą ścieżkę legislacyjną. To dopiero początek drogi, ale pierwszy, ważny krok w kierunku realnej jawności życia publicznego został wykonany.

Sonda
Czy powinno się wprowadzić nowy system oświadczeń majątkowych?
Majątek Rydzyka: Zbiory muzealne za 90 milionów, auta za 6 milionów
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki