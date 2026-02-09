Sprzedaż InPostu przez Rafała Brzoskę za 7,8 mld zł zagranicznemu konsorcjum.

Historia InPostu – od założenia Integer.pl do ekspansji zagranicznej.

Życie prywatne i majątek Rafała Brzoski

Jak poinformował Rafał Brzoska, InPost S.A. zawarł porozumienie w sprawie wykupu akcji przez konsorcjum złożone z firm -Advent Investment, A&R Investments Ltd., FedEx Corporation oraz PPF Group w cenie 15,60 euro za aukcje. Według mediów kwota całej transakcji wynosi 7,8 mld zł! Zanim jednak firma kurierska Brzoski stała się wartym miliardy gigantem, przez lata musiała wyrabiać sobie markę.

Rafał Brzoska już jako student w latach 90. podejmował pierwsze inicjatywy handlowe. Jednak punktem zwrotnym było założenie w 1999 roku spółki Integer.pl, która na początku zajmowała się kolportażem ulotek i usługami marketingowymi, z czasem przekształcając się w działalność pocztową. W 2006 roku na rynku pojawiła się znana nam już marka InPost.

Historia InPostu - od pierwszego paczkomatu, przez ekspansję zagraniczną i sprzedaży za miliardy

Prawdziwym przełomem było wprowadzenie na polski rynek w 2009 roku pierwszych paczkomatów - samoobsługowych urządzenia do odbioru i nadawania paczek dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Urządzenie okazało się sporym sukcesem na rynku - wyeliminowało problematyczne czekanie na kuriera, spopularyzowało się także, dzięki współpracy z dużymi platformami sprzedażowymi, jak np. swego czasu Allegro.

Co warto też podkreślić - InPost dba o to, by określenie Paczkomat dotyczyło tylko maszyn ich firmy. Konkurencja stawiająca na podobne rozwiązania ma "automaty paczkowe".

W 2015 roku InPost rozszerzył ofertę o usługi kurierskie, a w tym samym okresie rozpoczął obecność na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie poprzez spółkę Integer.pl. W 2017 roku w firmę zainwestował zagraniczny fundusz Advent International, a spółka zadebiutowała na Euronext w Amsterdamie w styczniu 2021 roku.

Ekspansja zagraniczna InPost to także przejęcia francuskiego operatora Mondial Rey, czy sponsoringi z wielkimi sportowymi markami, takimi jak Atletico Madryt, czy Newcastle United. Co więcej, InPost w sponsoring sportowy angażuje się również w Polsce, m.in. poprzez sponsorowanie reprezentacji Polski w piłkę nożną.

Na początku lutego 2025 roku Rafał Brzoska potwierdził informacje o porozumieniu w sprawie kupna akcji przez zagraniczne konsorcjum. Mimo to, główna siedziba InPostu pozostanie w Polsce, razem z obecnym zarządem - więc Rafał Brzoska pozostanie prezesem firmy.

Rafał Brzoska jest jednym z najbogatszych Polaków, a jego majątek jest przede wszystkim rezultatem sukcesu InPostu. Według szacunków Forbesa z 2025 roku majątek Brzoski wynosił 4,5 mld zł; teraz może być jednak wyższy.

Biznesmen ma dwie córki z pierwszą żoną Anną Izydorek. Po rozwodzie wziął ślub w 2019 roku z dziennikarką i działaczką społeczną Omeną Mensah, z którą ma syna.

Brzoska wraz z żoną angażuje się również z projekty społeczne i charytatywne. W 2022 prezes InPostu założył Rafał Brzoska Foundation, a w lutym tego samego roku zaangażował się w pomoc Ukrainie po ataku Rosji organizując prywatny transport pomocy humanitarnej dla ludności cywilnej. W 2024 roku w odpowiedzi na powódź na Dolnym Śląsku inicjował akcję "Przedsiębiorcy dla Powodzian", dzięki której udało się zgromadzić 123 mln złoty na pomoc poszkodowanym.

