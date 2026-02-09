InPost sprzedany za grube miliardy euro! Co dalej z Rafałem Brzoską?

Jak oficjalnie poinformował Rafał Brzoska, konsorcjum złożone z Advent International, FedEx Corporation, A&R Investments i PPF Group kupiło wszystkie akcje firmy w cenie 15,60 euro za aukcję. Całość transakcji wyniosła 7,8 mld euro.

  • Polska firma InPost przejęta przez międzynarodowe konsorcjum inwestycyjne za kwotę 7,8 mld zł.
  • Rafał Brzoska pozostaje na stanowisku prezesa, a firma zachowuje niezależność operacyjną.
  • Przejęcie ma zostać sfinalizowane w drugiej połowie 2026 roku.

InPost kupiony przez zagraniczne konsorcjum. Miliardowa kwota transakcji

- Konsorcjum Inwestorów wesprze dalszy rozwój InPost Group! Konsorcjum złożone z firm: Advent Investment, A&R Investments Ltd., FedEx Corporation oraz PPF Group zawarły porozumienie w sprawie oferty nabycia wszystkich akcji InPost S.A. po cenie 15,60 EUR za akcję. Transakcja pozwoli wesprzeć kolejny etap rozwoju InPost, w tym kontynuację ekspansji na rynkach europejskich - napisał Rafał Brzoska w mediach społecznościowych.

Jak stwierdził prezes InPost we wpisie, współpraca z inwestorami w konsorcjum ma zapewnić firmie "dostęp do wiedzy, stabilności i zasobów niezbędnych do wykorzystania sprzyjających trendów rynkowych". Brzoska zapowiedział, że współpraca z inwestorami ma pomóc dotrzeć do większej ilości klientów, ale także "zredefiniować" europejski sektor e-commerce.

Całość transakcji opiewa na 7,8 mld zł. Zakończenie przejęcia planowane jest na drugą połowę 2026 roku.

- Wierzę, że przy wsparciu partnerów możemy w pełni uwolnić potencjał InPost i dalej wzmacniać naszą pozycję wiodącego dostawcy innowacyjnych usług dla sektora e-commerce w Europie Zachodniej - napisał Rafał Brzoska.

Co dalej z Rafałem Brzoską? Pozostanie prezesem InPost

Grupa InPost ma zachować niezależność operacyjną, a także pozostać w Polsce, wraz z kluczowymi osobami zarządzającymi. Wszystko więc wskazuje na to, że Rafał Brzoska pozostanie prezesem firmy.

- Co ważne, pozostaję w pełni zaangażowany w kierowanie Grupą InPost. Nasza główna siedziba, kadra zarządzająca oraz kluczowe kompetencje innowacyjne pozostaną w Polsce, która nadal będzie stanowić centrum realizacji skutecznej strategii Grupy - napisał Rafał Brzoska.

