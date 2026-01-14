BLIK będzie kontrolowany przez skarbówkę? Jest stanowisko Ministerstwa Finansów

Konrad Karpiuk
Konrad Karpiuk
2026-01-14 11:07

Pod koniec 2025 roku w mediach społecznościowych zaczęły krążyć informacje, że skarbówka od 2026 roku będzie kontrolować transakcje kartą, oraz BLIK. Jak jednak informuje Ministerstwo Finansów, takie przepisy nie istnieją, ani nie trwają nad nimi prace legislacyjne.

Mężczyzna płaci telefonem z logo BLIK na terminalu płatniczym, obok filiżanka kawy. Obraz symbolizuje płatności mobilne i brak planów Ministerstwa Finansów dot. limitów transakcji BLIK, o czym można przeczytać na Super Biznes.

i

Autor: Proxima Studio Mężczyzna płaci telefonem z logo BLIK na terminalu płatniczym, obok filiżanka kawy. Obraz symbolizuje płatności mobilne i brak planów Ministerstwa Finansów dot. limitów transakcji BLIK, o czym można przeczytać na Super Biznes.
  • Ministerstwo Finansów dementuje pogłoski o limicie transakcyjnym BLIK
  • Urząd skarbowy traktuje przelewy BLIK tak samo jak standardowe przekazy bankowe
  • W przypadku przelewów BLIK obowiązują nas takie same podatki (np. od darowizn, czy od przychodu), jak w przypadku innych  form płatności

Czy fiskus będzie kontrolował transakcje BLIK? Ministerstwo Finansów dementuje

W mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się pogłoski, jakoby od 2026 roku wprowadzony został limit transakcyjny do 25 tys. euro rocznie, od którego przekroczenia wszystkie transakcje kartą, oraz BLIK będą raportowane przez banki do skarbówki. W rzeczywistości była to dezinformacja oparta na przepisach, które są wprowadzane jedynie w Hiszpanii.

Ponadto jak podało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi dla portalu cashless.pl takowe przepisy nie wchodzą w Polsce, ani nawet nie toczą się prace legislacyjne nad ich wprowadzenie. 

Transakcje BLIK są przez urząd skarbowy traktowane tak samo jak np. przelewy

Jak powiedział w rozmowie z Business Insider Jacek Dziuba, doradca podatkowy i ekspert ds. finansów z punktu widzenia urzędu skarbowego BLIK jest traktowany tak samo jak przelew. 

- Dla fiskusa liczy się nie technologia, ale przepływ pieniędzy i jego kontekst - powiedział Dziuba cytowany przez BI.

To oznacza, że jeśli np. przelewaliśmy dużo pieniędzy za pomocą BLIK jednej osobie, to urząd skarbowy może uznać to za darowiznę. Warto jednak zaznaczyć, że dotyczy to raczej większych kwot - w przypadku osoby z III grupy podatkowej (czyli niespokrewnionej w żadne sposób z nami, np. naszego znajomego) limit darowizny wynosi 5733 zł w ciągu 5 lat. Czyli przelanie znajomemu Blika za np. 50 zł trudno uznać za konieczną do opodatkowania darowiznę. 

Rodzice przelewający w ten sposób pieniądze dzieciom również nie mają powodów do obaw, bo w przypadku I grupy podatkowej (bliskich krewnych) limit wynosi 36 120 zł darowizny w ciągu 5 lat. Co więcej powyżej tego progu też nie ma podatku od darowizn, a jedynie trzeba zgłosić transakcję.

Podobnie w przypadku płatności np. za usługi, przedsiębiorca ma obowiązek opodatkować swoje przychody - niezależnie czy otrzymuje je przelewem bankowym, czy transakcją BLIK.

Super Biznes SE Google News

Polecany artykuł:

Awaria BLIK-a. Rośnie liczba zgłoszeń
POLSCE GROZI BANKRUCTWO? PROF. MODZELEWSKI OSTRZEGA: III RP SIĘ KOŃCZY | Super Ring
QUIZ od PRL do kapitalizmu. Balcerowicz, bezrobocie, kuroniówka. Jak dobrze znasz polską transformację?
Pytanie 1 z 10
Kiedy wprowadzono Plan Balcerowicza?
Tak zmienił się Leszek Balcerowicz od czasu planu Balcerowicza
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BLIK